เอ็นวิเดียเปิดตัวซูเปอร์ชิป RTX Spark รวม GPU Blackwell และ CPU Grace พร้อมประสิทธิภาพ AI 1 เพตาฟลอป

NVIDIA ประกาศซูเปอร์ชิป RTX Spark ที่รวม GPU Blackwell และ CPU Grace บนแพลตฟอร์มเดียว ให้กำลังประมวลผล AI สูงสุด 1 petaflop และหน่วยความจำรวม 128GB พร้อมรองรับการทำงานครบวงจรสำหรับนักพัฒนาและครีเอเตอร์ วางจำหน่ายปลายปี 2569
เอ็นวิเดีย ( NVIDIA ) ประกาศเปิดตัว ซูเปอร์ชิป ตัวใหม่ล่าสุดในชื่อ RTX Spark ซึ่งเป็น ซูเปอร์ชิป รุ่นแรกที่รวม GPU สถาปัตยกรรม Blackwell และ CPU Grace เข้าไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยมีกำลังประมวลผลด้าน AI สูงสุดถึง 1 petaflop และมาพร้อมหน่วยความจำรวม (unified memory) ขนาดสูงสุด 128GB การออกแบบนี้ช่วยให้ GPU และ CPU สามารถเข้าถึงหน่วยความจำร่วมกันได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อ NVLink-C2C แบบชิปต่อชิป ซึ่งแตกต่างจากสถาปัตยกรรม PC ทั่วไปที่ต้องถ่ายโอนข้อมูลผ่านบัส ทำให้ลดความหน่วงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องการ bandwidth สูงอย่าง AI และการเรนเดอร์ RTX Spark ใช้ GPU Blackwell RTX ที่มี CUDA cores จำนวน 6,144 คอร์ และ Tensor Cores รุ่นที่ 5 ที่รองรับความแม่นยำ FP4 พร้อม CPU NVIDIA Grace 20 คอร์ ทำให้สามารถจัดการ workload ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบระบายความร้อนแบบใหม่ได้รับการออกแบบให้มี thermal headroom สูงถึง 140W ซึ่งหมายความว่าสามารถรักษาประสิทธิภาพเต็มที่ได้ระหว่างการประมวลผล AI หนักต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง โดยไม่มีการลดความเร็ว (throttle) แบบที่โน้ตบุ๊กทั่วไปมักเผชิญ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ 10GbE สำหรับงาน network-intensive, ช่อง M.
2 PCIe Gen 5 x4 และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการ inference node ขนาดกะทัดรัดในสตูดิโอหรือ edge computing ด้านความสามารถในการทำงาน RTX Spark รองรับการเรนเดอร์ไฟล์ 3D ขนาดใหญ่กว่า 90GB ในครั้งเดียว ตัดต่อวิดีโอ 12K รูปแบบ 4:2:2 ผลิตวิดีโอ 4K ด้วย AI และในเวลาเดียวกันยังเล่นเกม AAA ที่ความละเอียด 1440p ได้ที่อัตราเฟรมเกิน 100 fps ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มาจาก stack เทคโนโลยีครบชุดที่ NVIDIA ฝังมาพร้อมกัน ทั้ง CUDA, DLSS, TensorRT, OptiX, Reflex และ G-SYNC ระบบนิเวศซอฟต์แวร์ที่ ASUS สร้างร่วมกับพาร์ตเนอร์ครอบคลุมแอปและเกมที่ได้รับการเร่งความเร็วแล้วกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Blackmagic Design, Blender, CapCut, ComfyUI และ OTOY นอกจากนี้ ASUS ยังพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะอย่าง ProArt Creator Hub, MuseTree และ StoryCube ที่รองรับ AI agent ทำงานบนเครื่องได้โดยตรง ASUS ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รองรับ RTX Spark โดยตรง ได้แก่ โน้ตบุ๊ก ProArt P16 และ P14 รวมถึง Mini PC ซึ่งทั้งหมดได้รับการปรับแต่งเพื่อให้ประสิทธิภาพ AI และกราฟิกเร็วขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้งานบน hardware ทั่วไป ผู้ซื้อ ProArt P16, P14 และ Mini PC ได้รับ Adobe Creative Cloud 3 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึง Goodnotes และ GoPro Cloud ด้านดีไซน์ ทั้ง P16 และ P14 มีให้เลือกสองสี คือ Nano Black และ Neo White โดยทั้งสองสีผ่านการเคลือบผิว anti-smudge เพื่อให้ดูสะอาดระหว่างการใช้งาน ขณะที่ระบบระบายความร้อนได้รับการออกแบบใหม่เพื่อรองรับน้ำหนักที่เบาลงโดยไม่กระทบประสิทธิภาพ ทั้งสองรุ่นมีความละเอียด 3K และความสว่างสูงสุด 1,600 nits พร้อมเคลือบผิว anti-reflection สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง แบตเตอรีขนาด 99.9 Wh ที่ติดตั้งมาถูกออกแบบให้ใช้งานได้ตลอดทั้งวันแม้จะทำงานหนัก ASUS วางตำแหน่ง ProArt ให้เป็น ecosystem ครบวงจร ครอบคลุมจอแสดงผล เมนบอร์ด เคส อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับนักสร้างสรรค์ ไปจนถึงซอฟต์แวร์ AI workflow ทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากโน้ตบุ๊กทั่วไปที่ขายเป็นอุปกรณ์เดี่ยว โดยซูเปอร์ชิป RTX Spark มีกำหนดวางจำหน่ายปลายปี 256
NVIDIA RTX Spark GPU Blackwell CPU Grace ซูเปอร์ชิป
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