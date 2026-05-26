เอ็กโซติค ฟู้ด ยกระดับซอสพริกศรีราชาสู่แบรนด์พรีเมียมระดับโลก ส่งออก 80 ประเทศ ตั้งเป้ารายได้ 2,000 ล้านบาท

เอ็กโซติค ฟู้ด ประสบความสำเร็จในการยกระดับซอสพริกศรีราชาจากสินค้าทั่วไปสู่แบรนด์พรีเมียมระดับโลก ส่งออกไปกว่า 80 ประเทศ สร้างยอดขาย 2,000 ล้านบาท ด้วยกลยุทธ์เน้น Brand Value และนวัตกรรมรสชาติไทยแท้
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO ผู้ผลิตและ ส่งออก ซอสพริกศรีราชา และเครื่องปรุงอาหารไทยระดับพรีเมียม ประกาศความสำเร็จในการยกระดับสินค้าจาก Commodity สู่ Premium Global Brand หลังสามารถสร้างยอดขายกว่า 2,000 ล้านบาท ในปี 2568 และ ส่งออก สินค้าไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทให้ความสำคัญกับ Brand Value เป็นหัวใจหลักในการสร้าง ธุรกิจ ระยะยาว หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา และสร้างความแตกต่างด้วย นวัตกรรมรสชาติ ที่โดดเด่น การันตีความเป็นผู้นำตลาด ซอสพริกศรีราชา ระดับโลก ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย Statista ประเมินมูลค่าตลาดไว้สูงถึง 280.
35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 6.14% ต่อปี ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมทำอาหารเองและกระแสความนิยมอาหารรสจัด โดยเฉพาะซอสพริกศรีราชาที่กลายเป็นหมวดสินค้าเติบโตสูง ข้อมูลจาก IMARC Group ระบุว่าตลาดซอสพริกทั่วโลกจะมีมูลค่าประมาณ 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 ซึ่งถือเป็นโอกาสทองของแบรนด์ไทย นางสาววาสนา จันทรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายเพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น การร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลก และการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวในแต่ละประเทศ เพื่อควบคุมคุณภาพและภาพลักษณ์ของแบรนด์ ปัจจุบันบริษัทมีสินค้าหลากหลาย โดยแบรนด์ Flying Goose นำเสนอซอสพริกศรีราชามากกว่า 50 รสชาติ ซึ่งถือว่ามากที่สุดในตลาด ขณะที่แบรนด์ Exotic Food มีเครื่องปรุงรสไทยรวมกว่า 700 SKUs โดยบริษัทเน้นการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ได้รสชาติไทยแท้ที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาสูตรซอสพริกที่มีระดับความเผ็ดหลากหลาย การใช้บรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้งาน และการรักษาความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก สำหรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทมีแผนขยายฐานลูกค้าไปยังทวีปแอฟริกา อเมริกา และเอเชีย เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ที่มีประชากรจำนวนมากและมีการบริโภคอาหารรสจัดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจในหลายประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดซอสพริกศรีราชาระดับโลก และสร้างมูลค่าแบรนด์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การยกระดับจาก Commodity สู่ Premium Brand ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอ็กโซติค ฟู้ด ในการสร้างแบรนด์ไทยให้แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายเป็น 3,000 ล้านบาทภายในปี 2570 และขยายการส่งออกไปยัง 100 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งพัฒนาแบรนด์ Flying Goose และ Exotic Food ให้เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่ผู้บริโภคทุกคนรู้จักและไว้วางใ
ซอสพริกศรีราชา เอ็กโซติค ฟู้ด แบรนด์พรีเมียม ส่งออก นวัตกรรมรสชาติ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ไม่ได้มีแค่ทีเร็กซ์บนบก! ค้นพบ “ทีเร็กซ์” แห่งท้องทะเล ดุร้ายกว่าโมซาซอร์ตัวอื่น ๆ มากงานวิจัยล่าสุดได้ค้นพบสัตว์ทะเลขนาดยักษ์สายพันธุ์ใหม่จากฟอสซิลอายุ 80 ล้านปี และท้าทายความยิ่งใหญ่ของทีเร็กซ์ โดยเจ้าตัวนี้ถูกตั้งชื่อว่า “ไทโลซอรัสเร็กซ์” (Tylosaurus Rex : T-Rex)
Read more »
กระเป๋าเงิน Ethereum ยุค Pre-mine ซึ่งไม่มีความเคลื่อนไหวมาอย่างยาวนานได้ตื่นกลับมาใช้งานอีกครั้งกระเป๋าเงิน Ethereum ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของเครือข่ายได้ถูกกลับมาใช้งานอีกครั้ง หลังจากผ่านไปกว่าหนึ่งทศวรรษ โดยมีการเคลื่อนย้ายเหรียญจำนวน 2,000 ETH ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 4.23 ล้านดอลลาร์
Read more »
Forward Industries และ SharpLink Gaming เข้าดัชนี Russell 2000 และ Russell 3000Forward Industries และ SharpLink Gaming บริษัทคลังสำรอง Solana และ Ethereum ประกาศเข้าร่วมดัชนี Russell 2000 และ Russell 3000 มีผลวันที่ 29 มิ.ย. 2569
Read more »