เอไอเอสเสริมศักยภาพเครือข่าย 5G, 4G และ Free WiFi สนับสนุนการถวายความอาลัย

เอไอเอสได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนในการถวายน้ำสรงและถวายสักการะและเคียงКАНถวายความอาลัย การเสริมศักยภาพโครงข่าย 5G, 4G และ Free WiFi ในพื้นที่พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง รวมถึงจัดวางสถานีฐานเคลื่อนที่และใช้ระบบ Autonomous Network เพื่อติดตามและรักษาคุณภาพการให้บริการแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังจัดตั้งจุดบริการประชาชนจัดเตรียมน้ำดื่มและจุดชาร์จแบตเตอรี่เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารของประชาชน
ด้วยการดำเนินมาตรการรองรับการใช้งานสื่อสารของประชาชนที่เดินทางไปถวายน้ำสรงและถวายสักการะในการนี้ เอไอเอส ได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนที่เดินทางมาร่วม ถวายความอาลัย ด้วยการเสริมศักยภาพโครงข่าย 5G, 4G และ Free WiFi ในพื้นที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง และ สนามหลวง พร้อมจัดวาง สถานีฐานเคลื่อนที่ (Mobile Base Station Car) ในจุดที่คาดว่าจะมีการใช้งานหนาแน่น รวมถึงนำระบบ Autonomous Network มาใช้ในการบริหารจัดการโครงข่าย เพื่อให้ทีมวิศวกรสามารถติดตาม ตรวจสอบ และดูแลคุณภาพการให้บริการได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ อันจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาการ ถวายความอาลัย นอกจากนี้ เอไอเอส ยังได้จัดตั้งจุด บริการประชาชน ภายในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาร่วม ถวายความอาลัย โดยจัดเตรียมน้ำดื่ม เอไอเอส และจุดชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกตลอดการเข้าร่วมพิธี การดำเนินงานในครั้งนี้ สะท้อนเจตนารมณ์ของ เอไอเอส ในการอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงข่ายคุณภาพมาสนับสนุนการสื่อสารของประเทศ และร่วม ถวายความอาลัย อย่างสมพระเกียรต.
ด้วยการดำเนินมาตรการรองรับการใช้งานสื่อสารของประชาชนที่เดินทางไปถวายน้ำสรงและถวายสักการะในการนี้ เอไอเอสได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย ด้วยการเสริมศักยภาพโครงข่าย 5G, 4G และ Free WiFi ในพื้นที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง พร้อมจัดวางสถานีฐานเคลื่อนที่ (Mobile Base Station Car) ในจุดที่คาดว่าจะมีการใช้งานหนาแน่น รวมถึงนำระบบ Autonomous Network มาใช้ในการบริหารจัดการโครงข่าย เพื่อให้ทีมวิศวกรสามารถติดตาม ตรวจสอบ และดูแลคุณภาพการให้บริการได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ อันจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาการถวายความอาลัย นอกจากนี้ เอไอเอสยังได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนภายในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย โดยจัดเตรียมน้ำดื่มเอไอเอส และจุดชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกตลอดการเข้าร่วมพิธี การดำเนินงานในครั้งนี้ สะท้อนเจตนารมณ์ของเอไอเอสในการอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงข่ายคุณภาพมาสนับสนุนการสื่อสารของประเทศ และร่วมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรต
เอไอเอส เครือข่าย 5G เครือข่าย 4G Free Wifi ถวายความอาลัย Autonomous Network สถานีฐานเคลื่อนที่ บริการประชาชน พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง
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