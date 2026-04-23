เอเซีย พลัส ชี้ราคาน้ำมันโลกทรงตัวสูง แม้สงครามจบ คาด กนง. คงดอกเบี้ย พร้อมแนะนำหุ้นเด่น

บล.เอเซีย พลัส ประเมินราคาน้ำมันโลกจะยังคงสูงแม้สงครามจบ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยส่งออกดีขึ้น นำเข้าชะลอตัว และ กนง. น่าจะคงดอกเบี้ยนโยบาย พร้อมแนะนำหุ้นเด่น DELTA, BBL, COM7 และ TESLA
บล.
เอเซีย พลัส วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยอย่างละเอียด โดยประเมินว่าแม้ความขัดแย้งระหว่างประเทศจะยุติลง ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ตลาดคาดการณ์สมดุลใหม่ของราคาน้ำมัน Brent ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าอยู่ที่ 75-90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูงมีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือเพียง 1.4% ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งปรับตัวสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างงบประมาณประจำปี 2569-2570 ของกระทรวงการคลัง รวมถึงการเตรียมออกพระราชกำหนด (พ.
ร. ก.
) เพื่อขออนุมัติวงเงินกู้จำนวน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคม ซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการทางการเงินเหล่านี้อาจส่งผลให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นได้ สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในสัปดาห์นี้ นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องควรจับตาตัวเลขการส่งออกประจำเดือนมีนาคม ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวในอัตรา 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน การนำเข้าคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือ 20.6% ซึ่งจะช่วยลดการขาดดุลการค้าของประเทศไทยให้แคบลงได้ นอกจากนี้ ยังมีความคาดการณ์ว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.
) ในวันที่ 29 เมษายนนี้ จะมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.00% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาท ในส่วนของตลาดหุ้นไทย (SET Index) ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการขายของนักลงทุนต่างชาติ แต่เริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวในการเทขาย ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนต่างชาติอาจเริ่มพิจารณาปรับกลยุทธ์การลงทุนใหม่
เอเซีย พลัส แนะนำให้นักลงทุนพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยเน้นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ได้แก่ DELTA, BBL, BDMS, PR9, COM7 และ ICHI ฝ่ายวิจัยของ
เอเซีย พลัส ยังเน้นย้ำถึงความน่าสนใจของหุ้น DELTA โดยระบุว่าปัจจุบันราคาหุ้น DELTA ยังคงปรับตัวขึ้นช้ากว่าหุ้นบริษัทแม่ที่ตั้งอยู่ในไต้หวัน (2308 TT) อย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่ DELTA ถูกแจ้งเตือน Trading Alert หลังเทศกาลสงกรานต์ ราคาหุ้นบริษัทแม่ในไต้หวันได้ปรับตัวขึ้นไปถึง 27% ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนในการเข้าเก็งกำไรในหุ้น DELTA ในระยะสั้น โดย
เอเซีย พลัส ได้แนะนำหุ้น Prime Picks ประจำวัน ได้แก่ COM7, BBL และ DELTA นอกจากนี้ สำหรับการลงทุนในตลาดต่างประเทศ
เอเซีย พลัส แนะนำหุ้น TESLA (TSLA US) ซึ่งรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่แข็งแกร่งเกินความคาดหมาย โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และกำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า TESLA ยังมีแผนที่จะลงทุนจำนวน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในการขยายโรงงาน พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ Optimus และเร่งพัฒนาธุรกิจ Robotaxi ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตในระยะยา
