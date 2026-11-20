เอเชีย พลัส กำไร 9 เดือนพุ่ง 145% รายได้รวมเติบโต 34% ผลจากธุรกิจ Investment โตแรง
เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ รายงานผลประกอบการ 9 เดือนแรกปี 2569 กำไรสุทธิพุ่ง 145% เป็น 437 ล้านบาท รายได้รวมขยายตัว 34% ชี้ทิศทางธุรกิจ Wealth & Asset Management พร้อมสร้างรายได้ประจำ
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานระยะ 9 เดือนแรกของปี 2569 ซึ่งได้รับรายงานว่ามีผลประกอบการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในหลายมิติสำคัญ โดย รายได้รวม ของกลุ่มบริษัทขยายตัวสูงขึ้นถึง 34% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สอดคล้องกับ กำไรสุทธิ ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสูงถึง 145% คิดเป็นมูลค่า 437 ล้านบาท
ตัวเลขทางการเงินดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและโอกาสทางการตลาดที่บริษัทสามารถคว้ามาได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้โครงสร้างรายได้มีความมั่นคงและหลากหลายมากขึ้น โดยอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ปรับเพิ่มสูงขึ้นจาก 11.0% ในปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 20.1% ในปัจจุบัน ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ก็เพิ่มขึ้นจาก 4.9% เป็น 12.2% สะท้อนความสามารถในการสร้างมูลค่าให้แก่นักลงทุนได้ดีขึ้นAlso readเดือด! ชาวไร่มันฯ-อ้อย ค้านเปิดเสรี 'เอทานอลสหรัฐฯ' ชี้ไทยกำลังการผลิตเพียงพอ
รายได้เติบโตทั่วทุกธุรกิจหลัก 4 หมวด
ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นนี้เป็นผลมาจากการขยายตัวของรายได้ใน 4 ธุรกิจหลักของบริษัทครบทุกสายงาน โดยธุรกิจจัดการกองทุน (Asset Management) ยังคงเป็นเสาหลักที่ทำรายได้สูงสุดคิดเป็นสัดส่วน 43% ของรายได้รวมทั้งหมด มีรายได้รวม 926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.1% จากปีก่อนหน้า
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage) มีรายได้ 584 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.5% ส่วนธุรกิจเงินลงทุน (Investment) มีรายได้ 420 ล้านบาท ซึ่งเป็นหมวดที่เติบโตสูงที่สุดถึง 72.1% และธุรกิจวาณิชธนกิจและตลาดทุน (Investment Banking & Capital Markets) มีรายได้ 246 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.6% แสดงให้เห็นถึงความสมดุลของพอร์ตธุรกิจ
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร AUM พุ่งแตะ 77,013 ล้านบาท
ในส่วนของสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (Assets Under Management: AUM) ของธุรกิจ Asset Management มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยล่าสุดสิ้นไตรมาส 3 ปี 2569 มีมูลค่าอยู่ที่ 77,013 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นกองทุนรวมมูลค่า 53,797 ล้านบาท และกองทุนส่วนบุคคลมูลค่า 23,216 ล้านบาท
บริษัทบริหารกองทุนแอสเซท พลัส ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดสรรสินทรัพย์และกระจายความเสี่ยงให้กับนักลงทุน โดยเน้นไปที่กองทุนหุ้นต่างประเทศและกองทุนที่มุ่งลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนยุคใหม่
กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและสร้างรายได้ประจำต่อเนื่อง
แม้ว่าธุรกิจ Investment จะมีรายได้ลดลง 59% จาก 176 ล้านบาทในไตรมาส 3/2569 เหลือเพียง 72 ล้านบาท ในด้านเทคนิคแต่เมื่อพิจารณาจากรายได้สะสม 9 เดือนยังเติบโต 72% แสดงถึงความแตกต่างของผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายได้สะสม โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารพอร์ตลงทุนอย่างสมดุลครอบคลุมทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และการลงทุนเชิงกลยุทธ์
ขณะเดียวกันธุรกิจวาณิชธนกิจและตลาดทุนยังคงพัฒนาบริการที่ปรึกษาทางการเงินและการระดมทุนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าองค์กรในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยบริษัทมีแผนต่อยอดธุรกิจ Wealth & Asset Management ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาการเติบโตและเพิ่มรายได้ประจำ (Recurring Income) อย่างยั่งยืนในอนาคต
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