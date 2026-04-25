Head Topics

เอเซ่ซัดชัย! อาร์เซน่อลเฉือนนิวคาสเซิ่ล ขึ้นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก

กีฬา News

พรีเมียร์ลีกอาร์เซน่อลนิวคาสเซิ่ล
📆4/25/2026 6:49 PM
📰siamsport_news
96 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 63%

เอเบเรชี่ เอเซ่ ทำประตูเดียวให้ อาร์เซน่อล เอาชนะ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 34 ทำให้ อาร์เซน่อล ขยับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงด้วยคะแนน 73 แต้ม ทิ้งห่าง แมนฯ ซิตี้ 3 คะแนน

การแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 34 ประจำวันเสาร์ที่ 25 เมษายน ที่สนามเอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เป็นการพบกันระหว่าง อาร์เซน่อล ทีมอันดับสองของตาราง เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก เกมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ อาร์เซน่อล เนื่องจากชัยชนะจะทำให้พวกเขาขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของตาราง และสร้างช่องว่างนำหน้า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คู่แข่งในการลุ้นแชมป์ออกไปเป็น 3 คะแนน พร้อมทั้งมีโอกาสในการคว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลนี้มากขึ้น เกมเริ่มต้นขึ้นด้วยความเข้มข้น อาร์เซน่อล พยายามครองบอลและบุกเข้าใส่ตั้งแต่ต้นเกม แต่ นิวคาสเซิ่ล ก็ตั้งรับอย่างเหนียวแน่นและรอจังหวะโต้กลับ ทว่าเพียงแค่ต้นเกม อาร์เซน่อล ก็สามารถทำประตูขึ้นนำได้จาก เอเบเรชี่ เอเซ่ ซึ่งกลายเป็นฮีโร่ของทีมในนัดนี้ เอเซ่ได้รับบอลในกรอบเขตโทษก่อนจะยิงด้วยความแม่นยำ ส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายอย่างสวยงาม ทำให้ อาร์เซน่อล ขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่ช่วงต้นเกม หลังจากได้ประตูขึ้นนำ อาร์เซน่อล เริ่มเล่นอย่างใจเย็นและเน้นการครองบอลเพื่อควบคุมจังหวะเกม ในขณะที่ นิวคาสเซิ่ล พยายามที่จะบุกตอบโต้ แต่ก็ไม่สามารถเจาะแนวรับของ อาร์เซน่อล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครึ่งแรกผ่านพ้นไป อาร์เซน่อล ยังคงรักษาสกอร์นำไว้ได้ 1-0 ในช่วงครึ่งหลัง นิวคาสเซิ่ล พยายามที่จะปรับแท็คติกและเพิ่มความเข้มข้นในการบุกเข้าใส่ อาร์เซน่อล แต่ทัพ'ปืนใหญ่'ก็ยังคงเล่นได้อย่างรัดกุมและป้องกันประตูได้อย่างแข็งแกร่ง แม้ว่า นิวคาสเซิ่ล จะพยายามสร้างโอกาสในการทำประตูอย่างต่อเนื่อง แต่ดาบิด ราย่า ผู้รักษาประตูของ อาร์เซน่อล ก็สามารถเซฟลูกยิงได้อย่างยอดเยี่ยมหลายครั้ง ในช่วงท้ายเกม นิวคาสเซิ่ล เปิดเกมบุกอย่างหนักเพื่อหวังจะตีเสมอ แต่ อาร์เซน่อล ก็สามารถรักษาสกอร์ 1-0 ไว้ได้จนกระทั่งจบเกม ทำให้ อาร์เซน่อล คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จ ด้วยผลงานในนัดนี้ อาร์เซน่อล เก็บเพิ่มเป็น 73 คะแนน ขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของตารางแซงหน้า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่มี 70 คะแนน โดย อาร์เซน่อล แข่งขันมากกว่า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ อยู่ 1 นัด ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้ อาร์เซน่อล มีความได้เปรียบในการลุ้นแชมป์ พรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลนี้อย่างมาก และสร้างความหวังให้กับแฟนบอล'ปืนใหญ่'ทั่วโล.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamsport_news /  🏆 26. in TH

พรีเมียร์ลีก อาร์เซน่อล นิวคาสเซิ่ล เอเบเรชี่ เอเซ่ ฟุตบอลอังกฤษ

 

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-25 21:51:10