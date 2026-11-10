เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา เผยสาเหตุผ่าตัดตา ขยิบตาถี่จนทบทายว่าหลับ
เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา เปิดใจเรื่องผ่าตัดรักษาภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หลังทีมงานแซวว่าดูง่วงนอน พร้อมยืนยันว่าอาการจะปกติภายใน 2-3 เดือน
เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ศิลปินหญิงชื่อดัง ได้เปิดเผยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมกล้ามเนื้อตาทั้ง 2 ข้าง ของเธอเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อแก้ไขปัญหาอาการขยิบตาถี่ผิดปกติ ซึ่งมักถูกมองข้ามหรือเข้าใจผิดว่าเป็นอาการนอนไม่หลับหรือความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักในวงการบันเทิง
สาเหตุที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดตา
เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา อธิบายว่าก่อนหน้านี้มักมีคนทักทายว่าเธอมีอาการง่วงนอนอยู่เสมอ แต่ในความเป็นจริงแล้วเธอนั้นไม่ได้รู้สึกง่วงนอนหรืออ่อนเพลียแต่อย่างใด อาการดังกล่าวเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อตาที่ทำงานผิดปกติ ทำให้ต้องออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อตาตลอดเวลาเพื่อให้ดวงตาดูเปิดกว้างและตื่นตัวเพียงพอสำหรับการแสดงหรือการทำงานต่างๆAlso readเหนือ-อีสานอากาศเย็น อีก 2-3 วันอุณหภูมิจะลดลงอีก ใต้ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง
เมื่ออายุเพิ่มขึ้นและต้องเผชิญกับอาการดังกล่าวบ่อยครั้ง เอสเธอร์จึงตัดสินใจเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและวางแผนการรักษา เธอเปิดเผยว่าตนเองรู้สึกอายกับอาการที่เกิดขึ้น เพราะก่อนหน้านี้เวลาที่ต้องแสดงหรือทำงาน เธอต้องพยายามฮึดและออกแรงทำตาโตขึ้น ซึ่งเป็นภาระทางกายภาพที่สะสมมานานจนส่งผลกระทบต่อสภาวะโดยรวมของดวงตา
การผ่าตัดครั้งนี้เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับสภาพกล้ามเนื้อตาให้กลับมาทำงานได้เป็นปกติและดูตื่นตัวมากขึ้น โดยเอสเธอร์เข้ารับการผ่าตัดที่ดวงตาทั้งสองข้าง และปัจจุบันเพิ่งจะครบกำหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้น เธอกล่าวว่ารู้สึกไม่มีความกังวลใด ๆ มากนัก เพราะเข้าใจดีว่านี่คือขั้นตอนปกติของการรักษาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่เธอค้นพบด้วยตนเอง
สถานะการฟื้นตัวและคำแนะนำจากแพทย์
หลังการผ่าตัด เอสเธอร์ระบุว่าในช่วงแรกผู้เข้ารับการผ่าตัดมักไม่ควรงอนดวงตาหรือขยิบตาอย่างรุนแรงหรือบ่อยครั้ง เนื่องจากแพทย์ต้องการล็อกให้กล้ามเนื้อตาทั้งสองข้างประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด อาการตอนนี้จึงยังไม่ดูปกติสนิทนัก ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกแปลกตาว่าดวงตาของเธอเล็กหรือหรี่ลงกว่าปกติ
แพทย์ให้ข้อมูลว่ากระบวนการฟื้นตัวจะใช้เวลาต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยจะดีขึ้นตามลำดับจนกลับมาดูเป็นธรรมชาติที่สุดภายในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ถึง 3 เดือนเท่านั้น ขณะนี้ เอสเธอร์ชี้แจงว่าหากใครเห็นอาการตาปรือหรือขยิบตาถี่ ไม่จำเป็นต้องตกใจหรือกังวล เพราะนั่นเป็นผลข้างเคียงปกติชั่วคราวระหว่างกระบวนการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อตา
ที่ผ่านมา มักมีผู้คนหรือผู้ใหญ่ในทีมงานมักแซวว่าให้งอนตาตื่นหรือดูสดชื่นมากขึ้น เนื่องจากความถี่ในการขยิบตาที่มากขึ้นจนกลายเป็นภาพจำของเธอสู่สาธารณะ แต่ตอนนี้เอสเธอร์ตอบกลับด้วยอารมณ์ขันว่าขอให้เข้าใจและอย่าตกใจกับอาการตาเล็กหรือหลับตาในช่วงระยะเวลานี้ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารเพื่อให้ผู้คนรอบข้างเข้าใจสภาวะสุขภาพของเธออย่างถูกต้อง
ผลกระทบต่องานและแผนการพักผ่อน
สำหรับสถานะการทำงานของ เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ในปัจจุบันถือเป็นการพักฟื้นร่างกายและดวงตาอย่างเต็มที่ หลังจากต้องเผชิญกับภาระการทำงานที่ค่อนข้างหนักตั้งแต่ช่วงต้นปีของการถ่ายทำละครและโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาก ซึ่งตอนนี้เธอไม่ได้มีตารางงานใหม่ที่กำลังเตรียมการถ่ายทำอยู่
เอสเตอร์ยืนยันว่าไม่มีแผนเที่ยวพักผ่อนในช่วงปลายปี เพราะเธอเลือกที่จะอยู่บ้านและพักรักษาตัวเป็นหลัก ส่วนงานละครหลังจากนี้จะมีการเปิดกล้องใหม่อีกครั้งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าเท่านั้น สำหรับปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ไม่มีโปรเจกต์ละครใหม่ที่กำลังถ่ายทำเหลืออยู่ เพียงแต่รอการออกอากาศของละครที่ถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้วและจัดการโดยทีมงานเมเนจเมนต์เท่านั้น
โดยสรุปแล้ว เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา กำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเพื่อแก้ปัญหาการขยิบตาถี่ ซึ่งเป็นภาวะสุขภาพที่ไม่เกี่ยวกับการนอนหลับแต่อย่างใด เธอมุ่งมั่นที่จะดูแลดวงตาของตนเองให้กลับมาแข็งแรงและทำงานได้เป็นธรรมชาติมากที่สุดภายในระยะเวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า พร้อมทั้งปฏิเสธข่าวลือเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดและยืนยันว่ากำลังโฟกัสกับการพักฟื้นฟูสุขภาพเป็นหลัก
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