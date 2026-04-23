เอสเตเวา หมดสิทธิ์ลงเล่นจนจบฤดูกาล! ลุ้นติดทีมชาติบราซิลลุยฟุตบอลโลก 2026

ผลสแกนยืนยัน เอสเตเวา แฮมสตริงฉีกหมดสิทธิ์ลงเล่นที่เหลือของฤดูกาล ขณะที่โอกาสติดทีมชาติบราซิลไปฟุตบอลโลก 2026 ยังไม่แน่นอน
ข่าวร้ายสำหรับแฟนบอล เชลซี และทีมชาติ บราซิล เมื่อผลการสแกนล่าสุดยืนยันว่า เอสเตเวา กองกลางดาวรุ่งของสโมสรได้รับบาดเจ็บ แฮมสตริง ฉีกขาด ซึ่งส่งผลให้เขาหมดสิทธิ์ลงเล่นให้กับทีมในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้ทันที การบาดเจ็บครั้งนี้สร้างความกังวลอย่างมาก เนื่องจาก เอสเตเวา เพิ่งย้ายมาร่วมทีม เชลซี เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวที่สูงถึง 29 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,348.
5 ล้านบาท) และมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 80 ล้านปอนด์ (ประมาณ 3,719.5 ล้านบาท) หากเขาทำผลงานได้ตามเงื่อนไขที่สโมสรตั้งไว้ ก่อนหน้านี้ เอสเตเวา ได้กลายเป็นกำลังสำคัญของทีมอย่างรวดเร็ว โดยลงเล่นไปทั้งหมด 36 นัดในทุกรายการ ทำได้ 8 ประตู และ 4 แอสซิสต์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สูงและความสามารถในการสร้างสรรค์เกมที่โดดเด่น ความกังวลที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือโอกาสของ เอสเตเวา ในการติดทีมชาติบราซิลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่จะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโก เอสเตเวา เคยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติบราซิลอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทีมของ คาร์โล อันเชล็อตติ ในช่วงการเตรียมทีมก่อนทัวร์นาเมนต์ใหญ่ต่างๆ แม้ว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดกับนักเตะจะให้ความหวังว่าเขาอาจจะฟิตกลับมาทันการแข่งขันฟุตบอลโลก แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า อันเชล็อตติ จะตัดสินใจเสี่ยงเรียกตัวเขาหรือไม่ หากสภาพร่างกายของ เอสเตเวา ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งทีมชาติบราซิลมีโปรแกรมลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติโมร็อกโกในวันที่ 13 มิถุนายน การตัดสินใจของ อันเชล็อตติ จะเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เนื่องจากเขาจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะทำให้ เอสเตเวา ได้รับบาดเจ็บซ้ำ และผลกระทบต่อทีมชาติบราซิลหากเขาไม่สามารถลงเล่นได้อย่างเต็มที่ การบาดเจ็บของ เอสเตเวา ในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของฤดูกาลนี้ที่นักเตะของเชลซีประสบปัญหาอาการบาดเจ็บแฮมสตริง ก่อนหน้านี้ รีซ เจมส์, โคล พาลเมอร์ และ เจมี่ กิทเทนส์ ก็เคยเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บในลักษณะเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของกล้ามเนื้อแฮมสตริงในนักเตะของทีมเชลซี อาจเป็นผลมาจากการฝึกซ้อมที่เข้มข้น หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพร่างกายของนักเตะ การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ส่งผลกระทบต่อแผนการทำทีมของ โปเช็ตติโน่ ผู้จัดการทีมเชลซีอย่างมาก เนื่องจากเขาต้องปรับเปลี่ยนผู้เล่นและกลยุทธ์ในการเล่นอยู่เสมอ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม โปเช็ตติโน่ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพาทีมเชลซีประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้ แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายก็ตาม แฟนบอลเชลซีทั่วโลกต่างหวังว่า เอสเตเวา จะสามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว และกลับมาลงเล่นให้กับทีมได้ในฤดูกาลหน้
