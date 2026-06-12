เอสซี แอสเสท ทุ่มซื้อที่ดินปั๊มซัลโก้รัชดา ปั้นโครงการใหญ่ รับศูนย์กลางธุรกิจใหม่

SC Asset ซื้อที่ดินปั๊มซัลโก้รัชดาภิเษก เนื้อที่ 3-5 ไร่ ราคาตารางวาละ 1 ล้านบาท ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ เตรียมพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ รับศักยภาพทำเลที่จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจใหม่ตามผังเมือง
ทำเล รัชดาภิเษก กำลังกลายเป็นจุดสนใจของนักลงทุน อสังหาริมทรัพย์ หลังจากบริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SC ตัดสินใจเข้าซื้อ ที่ดิน แปลงใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมัน ซัลโก้ (SINOPEC SUSCO) บนถนน รัชดาภิเษก เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่ดิน ดังกล่าวตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูง ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดตัดของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีส้ม ทำให้การเดินทางสะดวกและเชื่อมต่อกับพื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ การซื้อขายครั้งนี้มีมูลค่าสูง โดยราคา ที่ดิน ในย่านนี้พุ่งสูงเกินกว่าตารางวาละ 1 ล้านบาท สะท้อนถึงความต้องการ ที่ดิน ในพื้นที่ที่กำลังเติบโต นอกจาก ที่ดิน ของปั๊ม ซัลโก้ แล้ว ยังมี ที่ดิน แปลงอื่นๆ ในย่านรัชดาฯ ที่กำลังเคลื่อนไหว อาทิ ที่ดิน ของนายสาธิต วิทยาการ อดีตนักธุรกิจโรงพยาบาลชื่อดัง เนื้อที่ 19 ไร่ ซึ่งประกาศขายในราคา 1.
1 หมื่นล้านบาท หรือตารางวาละ 1.5 ล้านบาท ที่ดินแปลงนี้เคยถูกตัดขายบางส่วนให้กับ AIA Thailand เมื่อปี 2564 เพื่อสร้างอาคารสำนักงานเกรดเอ เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ รัชดาภิเษก นอกจากนี้ยังมีที่ดินแปลงใหญ่เนื้อที่ 24 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมะนาวของบริษัท แหลมทองสหการ หรือแหลมทองค้าสัตว์ ของนายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์ ที่ปัจจุบันเป็นกองมรดกให้ทายาทดูแล ที่ดินแปลงนี้ยังไม่มีการพัฒนาที่ชัดเจน แต่คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักลงทุน การพัฒนาที่ดินในย่านรัชดาภิเษกได้รับแรงหนุนจากแผนผังเมืองในอนาคต ที่กำหนดให้พื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ รองรับการขยายตัวของเมืองและการเติบโตของระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีส้มที่กำลังจะเปิดให้บริการ ซึ่งจะเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพฯ ทำให้ย่านรัชดาฯ มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม และศูนย์การค้า การเข้ามาของ SC ในครั้งนี้จึงเป็นการปักธงสำคัญที่ตอกย้ำความเชื่อมั่นในทำเลดังกล่าว คาดว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ย่านรัชดาภิเษกจะกลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของธุรกิจและการลงทุนในกรุงเทพ
รัชดาภิเษก เอสซี แอสเสท MRT ศูนย์วัฒนธรรม ที่ดิน ซัลโก้
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