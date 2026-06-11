Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

เอสซีจีทุ่มงบกว่าพันล้านบาทขับเคลื่อนพลังงานสะอาดผ่าน 8 โครงการโซลาร์ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

พลังงานและสิ่งแวดล้อม News

เอสซีจีทุ่มงบกว่าพันล้านบาทขับเคลื่อนพลังงานสะอาดผ่าน 8 โครงการโซลาร์ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero
เอสซีจีพลังงานแสงอาทิตย์Net Zero
📆6/11/2026 7:52 AM
📰Thansettakij
136 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 75% · Publisher: 63%

กลุ่มเอสซีจีเร่งยกระดับการใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยการลงทุนในระบบโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟท็อปครอบคลุมฐานการผลิตหลัก เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนพลังงานในระยะยาว

กลุ่ม เอสซีจี เดินหน้ายกระดับกลยุทธ์ด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างเต็มกำลัง โดยการประกาศทุ่มงบประมาณลงทุนรวมกว่า 1,169.52 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 8 โครงการ ซึ่งครอบคลุมทั้งในรูปแบบของโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์รูฟท็อป และการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ พลังงานหมุนเวียน ในฐานการผลิตที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ เซรามิก นวโลหะ และกระดาษคราฟท์ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี พ.

ศ. 2593 โดยในระยะกลางบริษัทได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนของ Scope 1 และ Scope 2 ลงให้ได้ร้อยละ 25 ภายในปี พ.

ศ. 2573 เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2563 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเดิม 34.24 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ให้เหลือเพียง 25.68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งจากรายงานผลการดำเนินงานในช่วงต้นปี 2569 พบว่าบริษัทสามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานในรายละเอียดนั้น เอสซีจีได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 46.296 เมกะวัตต์ โดยเน้นการกระจายการติดตั้งในพื้นที่ยุทธศาสตร์การผลิต เช่น ในจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตปูนซีเมนต์ที่สำคัญ มีการขยายโครงการโซลาร์ฟาร์มที่โรงงานแก่งคอยซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 28.756 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอรอนฟอสเฟต หรือ LFP ขนาด 2 เมกะวัตต์ชั่วโมง มาใช้ที่โรงงานมอร์ตาร์ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย ท่าหลวง เพื่อสร้างเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าและลดความผันผวนของการใช้พลังงาน พร้อมทั้งพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ท่าหลวง 5 และโรงงานปูนซีเมนต์ขาว ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่กลุ่มปูนซีเมนต์เท่านั้น เอสซีจียังได้ขยายการใช้พลังงานสะอาดไปยังธุรกิจอื่นๆ ในเครืออย่างครอบคลุม โดยในส่วนของธุรกิจเซรามิกได้มีการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และในส่วนของธุรกิจนวโลหะไทยที่มีการลงทุนสูงถึง 243 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่กว่า 47 ไร่ ในจังหวัดสระบุรี ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการใช้พื้นที่หลังคาโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านโครงการโซลาร์รูฟท็อปที่โรงงานลำปาง ซึ่งเมื่อรวมทุกเฟสจะมีกำลังการผลิตรวม 4.354 เมกะวัตต์ และโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีการติดตั้งแผงโซลาร์จำนวนกว่า 6,532 แผง บนพื้นที่หลังคาอาคารรวมกว่า 11.48 ไร่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากสายส่งหลัก ในภาพรวมของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีเน้นย้ำว่าการปรับตัวครั้งนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลก โดยบริษัทตั้งเป้าหมายว่าภายในปี พ.

ศ. 2569 จะต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึงร้อยละ 35 ถึง 40 ควบคู่ไปกับการยกระดับการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก เช่น เชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF และชีวมวล ให้มีสัดส่วนร้อยละ 30 ถึง 45 ของพลังงานความร้อนทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาผลิตไฟฟ้า หรือ Waste Heat Generator มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว แต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมสีเขียวที่รับผิดชอบต่อสังคมและโลกอย่างแท้จริ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

เอสซีจี พลังงานแสงอาทิตย์ Net Zero พลังงานหมุนเวียน ความยั่งยืน

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

กลไกราคาคาร์บอนภาคบังคับและข้อกังวลจากภาคประชาสังคมกลไกราคาคาร์บอนภาคบังคับและข้อกังวลจากภาคประชาสังคมรัฐบาลผลัดกำหนดกลไกลไกราคาคาร์บอนภาคบังคับ เช่น ระบบซื้อขายสิทธิปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) มาตรการภาษีคาร์บอน และการรับรองคาร์บอนเครดิตให้เป็นมาตรฐานสากล เป็นแนวทางก่อตั้งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงườngภูมิอากาศและกองทุนภูมิอากาศ แต่ภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เช่น Thai Climate Justice for All (TCJA) และ Climate Finance Network of Thailand (CFNT) ระบุว่าข้อเสนอ未rifics进口のร่านฐานคิดแบบทุนนิยมสีเขียว มุ่งใช้กลไกลไกตลาดปกป้องเศรษฐกิจมากกว่าสิทธิมนุษยชนและระบบนิเวศ และ提出ให้ตั้งเป้า Real Zero แทน Net Zero แม้จะต้องไม่พึ่งการชดเชย
Read more »

ถอดรหัส EARTH JUMP 2026 “กสิกรไทย” ชู 4 สะพานยั่งยืน เปลี่ยนคำมั่นสู่ลงมือทำถอดรหัส EARTH JUMP 2026 “กสิกรไทย” ชู 4 สะพานยั่งยืน เปลี่ยนคำมั่นสู่ลงมือทำEARTH JUMP 2026 “กสิกรไทย” ปลุกธุรกิจก้าวสู่ Net Zero ชู 4 สะพานยั่งยืน เปลี่ยนคำมั่นสัญญาสู่การลงมือทำจริง สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและโอกาสเติบโตในโลกกติกาใหม่
Read more »

ส่องเวที “The Renewable Energy Asia Conference 2026” จุดนัดพบพลังงานสะอาดโลกส่องเวที “The Renewable Energy Asia Conference 2026” จุดนัดพบพลังงานสะอาดโลกThe Renewable Energy Asia Conference 2026 ศูนย์รวมเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคต ตั้งแต่ไฮโดรเจน CCUS เชื้อเพลิงยั่งยืน สู่อาคารสีเขียว ขับเคลื่อน Net Zero ผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาค
Read more »

เมื่อโลกเดือดเกินกว่าจะเงียบ “สื่อมวลชน” พลังสปอตไลท์ทลายอัลกอริทึม ปลุกสังคมตื่นรับวิกฤต Net Zeroเมื่อโลกเดือดเกินกว่าจะเงียบ “สื่อมวลชน” พลังสปอตไลท์ทลายอัลกอริทึม ปลุกสังคมตื่นรับวิกฤต Net Zeroงาน EARTH JUMP 2026 โดยกสิกรไทยและพันธมิตร มุ่งหนุน SME ทรานส์ฟอร์มสู่ธุรกิจสีเขียวผ่าน 4 แนวทาง พร้อมเวทีเสวนาสื่อมวลชนที่ร่วมสะท้อนบทบาทขับเคลื่อนความยั่งยืน เคียงคู่สังคมสู่ Net Zero
Read more »

WHA เร่ง Energy Transition ตั้งเป้าพลังงานหมุนเวียน 1,222 MWWHA เร่ง Energy Transition ตั้งเป้าพลังงานหมุนเวียน 1,222 MWWHA เร่ง Energy Transition ตั้งเป้าพลังงานหมุนเวียน 1,222 MW ดัน EV เชิงพาณิชย์ 10,000 คัน สู่ Net Zero ขับเคลื่อนแนวคิด “กรีนต้องกินได้” ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นิคม
Read more »

BSI รายงาน: ESG กลายเป็นกลยุทธ์หลักทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่ moral obligationBSI รายงาน: ESG กลายเป็นกลยุทธ์หลักทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่ moral obligationรายงาน BSI พบว่าผู้นำธุรกิจ G7 83% มุ่งสู่ Net Zero 74% ดูว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหาก "ไม่ทำ" หนักกว่าความเสี่ยงในการลงทุน การลดต้นทุนเป็นแรงจูงใจหลัก 27% 78% เชื่อเติบโตทางเศรษฐกิจและ Net Zero ทำร่วมได้ 75% aison ความยั่งยืนเป็นกุญแจดึงตลาดใหม่
Read more »



Render Time: 2026-06-11 10:53:19