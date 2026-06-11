เอสซีจีทุ่มงบกว่าพันล้านบาทขับเคลื่อนพลังงานสะอาดผ่าน 8 โครงการโซลาร์ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

กลุ่มเอสซีจีเร่งยกระดับการใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยการลงทุนในระบบโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟท็อปครอบคลุมฐานการผลิตหลัก เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนพลังงานในระยะยาว
กลุ่ม เอสซีจี เดินหน้ายกระดับกลยุทธ์ด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างเต็มกำลัง โดยการประกาศทุ่มงบประมาณลงทุนรวมกว่า 1,169.52 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 8 โครงการ ซึ่งครอบคลุมทั้งในรูปแบบของโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์รูฟท็อป และการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ พลังงานหมุนเวียน ในฐานการผลิตที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ เซรามิก นวโลหะ และกระดาษคราฟท์ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี พ.
ศ. 2593 โดยในระยะกลางบริษัทได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนของ Scope 1 และ Scope 2 ลงให้ได้ร้อยละ 25 ภายในปี พ.
ศ. 2573 เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2563 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเดิม 34.24 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ให้เหลือเพียง 25.68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งจากรายงานผลการดำเนินงานในช่วงต้นปี 2569 พบว่าบริษัทสามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานในรายละเอียดนั้น เอสซีจีได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 46.296 เมกะวัตต์ โดยเน้นการกระจายการติดตั้งในพื้นที่ยุทธศาสตร์การผลิต เช่น ในจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตปูนซีเมนต์ที่สำคัญ มีการขยายโครงการโซลาร์ฟาร์มที่โรงงานแก่งคอยซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 28.756 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอรอนฟอสเฟต หรือ LFP ขนาด 2 เมกะวัตต์ชั่วโมง มาใช้ที่โรงงานมอร์ตาร์ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย ท่าหลวง เพื่อสร้างเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าและลดความผันผวนของการใช้พลังงาน พร้อมทั้งพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ท่าหลวง 5 และโรงงานปูนซีเมนต์ขาว ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่กลุ่มปูนซีเมนต์เท่านั้น เอสซีจียังได้ขยายการใช้พลังงานสะอาดไปยังธุรกิจอื่นๆ ในเครืออย่างครอบคลุม โดยในส่วนของธุรกิจเซรามิกได้มีการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และในส่วนของธุรกิจนวโลหะไทยที่มีการลงทุนสูงถึง 243 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่กว่า 47 ไร่ ในจังหวัดสระบุรี ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการใช้พื้นที่หลังคาโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านโครงการโซลาร์รูฟท็อปที่โรงงานลำปาง ซึ่งเมื่อรวมทุกเฟสจะมีกำลังการผลิตรวม 4.354 เมกะวัตต์ และโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีการติดตั้งแผงโซลาร์จำนวนกว่า 6,532 แผง บนพื้นที่หลังคาอาคารรวมกว่า 11.48 ไร่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากสายส่งหลัก ในภาพรวมของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีเน้นย้ำว่าการปรับตัวครั้งนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลก โดยบริษัทตั้งเป้าหมายว่าภายในปี พ.
ศ. 2569 จะต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึงร้อยละ 35 ถึง 40 ควบคู่ไปกับการยกระดับการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก เช่น เชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF และชีวมวล ให้มีสัดส่วนร้อยละ 30 ถึง 45 ของพลังงานความร้อนทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาผลิตไฟฟ้า หรือ Waste Heat Generator มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว แต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมสีเขียวที่รับผิดชอบต่อสังคมและโลกอย่างแท้จริ
เอสซีจี พลังงานแสงอาทิตย์ Net Zero พลังงานหมุนเวียน ความยั่งยืน
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