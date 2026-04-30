เอสซีจี ประกาศผลไตรมาส 1/2569 กำไรพุ่ง 466% พร้อมร่วมมือ PTTGC ในธุรกิจโอเลฟินส์และพอลิโอเลฟินส์

เอสซีจี ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 กำไรสุทธิ 6,223 ล้านบาท พุ่ง 466% จากปีก่อน พร้อมประกาศความร่วมมือกับ PTTGC ในการศึกษาร่วมทุนธุรกิจโอเลฟินส์และพอลิโอเลฟินส์ในประเทศไทย
บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2569 พร้อมด้วย กำไรสุทธิ ที่พุ่งขึ้นอย่างน่าประหลาดใจถึง 6,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 466% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการพลิกฟื้นอย่างมีนัยสำคัญจากไตรมาส 4 ปี 2568 ที่เคยประสบสภาวะขาดทุนสุทธิ ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนกำไรดังกล่าวมาจากกำไรจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (Stock Gain) ของธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ซึ่งได้รับผลกระทบทางบวกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ความขัดแย้งและ Supply Disruption ในภูมิภาคนั้น ทำให้เกิดข้อจำกัดในการขนส่งและกระจายสินค้าของผู้ผลิตรายใหญ่ ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ SCC สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้ดีกว่า จึงได้รับอานิสงส์จากส่วนต่างราคาที่กว้างขึ้นและกำไรจากสต็อกสินค้า ส่งผลให้กำไรของธุรกิจ ปิโตรเคมี ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า นอกจากธุรกิจเคมีคอลส์แล้ว ธุรกิจหลักอย่าง เอสซีจี ซีเมนต์ แอนด์กรีนโซลูชันส์ยังเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยในไตรมาสนี้บริษัทสามารถปรับราคาขายปูน ซีเมนต์ เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก เช่น ปูน ซีเมนต์ คาร์บอนต่ำ ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด ช่วยหนุนให้อัตรากำไร (Margin) ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนแม้จะอยู่ภายใต้ภาวะความไม่แน่นอนของต้นทุนพลังงาน สำหรับภาพรวมทางด้านกระแสเงินสดและสถานะทางการเงิน พบว่า Reported EBITDA ในไตรมาสนี้พุ่งขึ้นไปแตะระดับ 17,499 ล้านบาท ขณะที่ Adjusted Cash EBITDA อยู่ที่ 14,929 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่เป็นเงินสดจริงและการบริหารจัดการสภาพคล่องที่ยังคงแข็งแกร่ง อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือกรณีที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโอเลฟินส์และพอลิโอเลฟินส์ในประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของซัพพลายเชนและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเพื่อตอบโจทย์ตลาด ซึ่งผลการศึกษาการร่วมทุนครั้งนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบสภาพกิจการ (Due Diligence) และการอนุมัติจากคณะกรรมการของทั้งสองบริษัท รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะเห็นความคืบหน้าชัดเจนในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2569 นี้ มีมุมมองที่เป็นบวกต่อผลการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยระบุว่า กำไรสุทธิ ที่ 6,223 ล้านบาทนั้น สูงกว่าที่ทางฝ่ายวิจัยเคยคาดการณ์ไว้ถึง 24% ซึ่งการฟื้นตัวทั้งจากปีก่อน และจากไตรมาสก่อนนี้ เกิดขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ นำโดยธุรกิจ ซีเมนต์ ที่มีการปรับโครงสร้างธุรกิจจนทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างเห็นได้ชัด และธุรกิจ ปิโตรเคมี ที่ได้รับผลดีเกินคาดจากสถานการณ์ในต่างประเทศ มองว่าปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกนี้จะยังคงส่งผลต่อเนื่องไปยังไตรมาสที่ 2 ปี 2569 โดยคาดว่ากำไรจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสนี้ จากอุปสงค์ในกลุ่ม ซีเมนต์ และ ปิโตรเคมี ที่ยังทรงตัวในระดับสูง นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่อง Upside ที่ต้องจับตา คือการลงนามเป็นพันธมิตรกับ PTTGC ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนธุรกิจโอเลฟินส์และพลีโอเลฟินส์ โดยคาดว่าจะเห็นความคืบหน้าชัดเจนภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ สำหรับคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ ยังคงคำแนะนำซื้อหุ้น SCC โดยให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานปี 2569 ไว้ที่ 245 บาทต่อหุ้น (ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมปรับประมาณการหลังการประชุมนักวิเคราะห์) โดยให้เหตุผลสำคัญว่า SCC คือหนึ่งในผู้เล่นที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากวงจรการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ในระยะยาว ซึ่งเพิ่งจะอยู่ในจุดเริ่มต้นของการกลับตัว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามคือความต่อเนื่องของการรักษาระดับกำไร โดยเฉพาะหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย หรือราคาพลังงานมีความผันผวนรุนแรงอีกครั้ง แต่นักวิเคราะห์มองว่าด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจภายในสู่ Green Business และการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ทำให้ SCC มีระดับกำไรที่เสถียรมากกว่าในอดีตในปี 2569 นี้ ราคาหุ้น SCC ถือเป็นหนึ่งในหุ้น Outperform ของกลุ่ม SET50 โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วกว่า 24.25% นับตั้งแต่ต้นปี หรืออยู่ที่ 228 บาท (ณ ราคาปิดวันที่ 29 เม.
ย.69) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ไหลกลับเข้ามา ขณะที่เปิดตลาดช่วงเช้าวันนี้ (30 เม. ย.69) หุ้น SCC ปรับตัวขึ้นต่อ ณ เวลา 10.26 น.
ราคาหุ้นอยู่ที่ 238 บาท เพิ่มขึ้น 10 บาท หรือ +4.39% เมื่อสำรวจข้อมูลจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus) พบว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่เหล่านักวิเคราะห์จากหลายสำนักประเมินไว้อยู่ในช่วง 245-260 บาท ซึ่งหมายความว่าหากอิงจากราคาปัจจุบัน หุ้น SCC ยังมี Upside เหลืออยู่อีกประมาณ 5-10% ในแง่ของมูลค่า (Valuation) ปัจจุบัน SCC เทรดอยู่ที่ระดับ P/E ประมาณ 19 เท่า ประกอบกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่ระดับ 2.72-3.57% ต่อป
