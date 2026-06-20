เอส โคล่า สนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่ม "เอส โคล่า" เครื่องดื่มอัดลมสำหรับเจนซ่า เดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่ม " เอส โคล่า " เครื่องดื่มอัดลมสำหรับเจนซ่า เดินหน้าสนับสนุนวงการ กีฬา ของไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมกับสมาคม กีฬา วอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน วอลเลย์บอล หญิง เนชันส์ลีก 2026 (Volleyball Nations League 2026 : VNL 2026 ) รายการ วอลเลย์บอล ระดับโลกที่รวบรวมสุดยอดทีมชาติหญิงจากทั่วโลกมาประชันฝีมือ ท่ามกลางความสนใจจากแฟน กีฬา ชาวไทยและแฟน วอลเลย์บอล ทั่วโลก โดยจัดการแข่งขันสนามที่ 2 ที่กรุงเทพมหานคร ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2569 การร่วมสนับสนุนการแข่งขัน VNL 2026 ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ " เอส โคล่า " ในการผลักดันและพัฒนาวงการ กีฬา ของไทย พร้อมร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าก้าวตาม Passion ผ่านพลังของ กีฬา ความมุ่งมั่น และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกับ DNA ของแบรนด์ที่สนับสนุนให้ทุกคนกล้าปลดปล่อย Passion และก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง นอกจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมการแข่งขัน วอลเลย์บอล ระดับโลกแล้ว " เอส โคล่า " ยังจัดเต็มกิจกรรมสุดซ่า พร้อมสร้างสีสันและยกระดับประสบการณ์การเชียร์ให้สนุกยิ่งกว่าเดิม ภายในสนามเต็มไปด้วยพลังจากกองเชียร์สุดซ่าที่ร่วมกันส่งเสียงเชียร์นักตบสาวไทย และสร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจตลอดการแข่งขัน ไฮไลต์สำคัญอยู่ในช่วงพักการแข่งขัน เมื่อ " เอส โคล่า " ส่งน้อง ๆ ทีมเชียร์และเหล่านัก กีฬา วอลเลย์บอล หญิงทีมชาติไทย นำโดย บุ๋มบิ๋ม - ชัชชุอร โมกศรี, สอง - วิภาวี ศรีทอง และ ยูฟ่า - ดลพร สินโพธิ์ ลงสนามร่วมทักทายแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมแจกของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก เอส โคล่า ทั้งเสื้อและกระเป๋า สร้างรอยยิ้มและเสียงเชียร์กระหึ่มทั่วทั้งฮอลล์การแข่งขั.
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่ม "เอส โคล่า" เครื่องดื่มอัดลมสำหรับเจนซ่า เดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (Volleyball Nations League 2026 : VNL 2026) รายการวอลเลย์บอลระดับโลกที่รวบรวมสุดยอดทีมชาติหญิงจากทั่วโลกมาประชันฝีมือ ท่ามกลางความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยและแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลก โดยจัดการแข่งขันสนามที่ 2 ที่กรุงเทพมหานคร ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2569 การร่วมสนับสนุนการแข่งขัน VNL 2026 ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ "เอส โคล่า" ในการผลักดันและพัฒนาวงการกีฬาของไทย พร้อมร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าก้าวตาม Passion ผ่านพลังของกีฬา ความมุ่งมั่น และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกับ DNA ของแบรนด์ที่สนับสนุนให้ทุกคนกล้าปลดปล่อย Passion และก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง นอกจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกแล้ว "เอส โคล่า" ยังจัดเต็มกิจกรรมสุดซ่า พร้อมสร้างสีสันและยกระดับประสบการณ์การเชียร์ให้สนุกยิ่งกว่าเดิม ภายในสนามเต็มไปด้วยพลังจากกองเชียร์สุดซ่าที่ร่วมกันส่งเสียงเชียร์นักตบสาวไทย และสร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจตลอดการแข่งขัน ไฮไลต์สำคัญอยู่ในช่วงพักการแข่งขัน เมื่อ "เอส โคล่า" ส่งน้อง ๆ ทีมเชียร์และเหล่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย นำโดย บุ๋มบิ๋ม - ชัชชุอร โมกศรี, สอง - วิภาวี ศรีทอง และ ยูฟ่า - ดลพร สินโพธิ์ ลงสนามร่วมทักทายแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมแจกของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเอส โคล่า ทั้งเสื้อและกระเป๋า สร้างรอยยิ้มและเสียงเชียร์กระหึ่มทั่วทั้งฮอลล์การแข่งขั
เอส โคล่า วอลเลย์บอล เนชันส์ลีก VNL 2026 กีฬา
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