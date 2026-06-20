เอลนีโญจ่อรุนแรงมาก ปล่อยผลกระทบภัยแล้งและไฟป่า

นักวิชาการชี้เอลนีโญจ่อรุนแรงมากปลายปี 2569 ต่อเนื่องต้นปี 2570 เสี่ยงฝนทิ้งช่วง น้ำต้นทุนไม่พอ ภัยแล้งกระทบภาคเกษตร ขณะไฟป่าและฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นคาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญจะมีความรุนแรงมากช่วงปลายปี 2569 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2570
นักวิชาการชี้ เอลนีโญ จ่อรุนแรงมากปลายปี 2569 ต่อเนื่องต้นปี 2570 เสี่ยงฝนทิ้งช่วง น้ำต้นทุนไม่พอ ภัยแล้ง กระทบภาคเกษตร ขณะ ไฟป่า และ ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นคาดการณ์ปรากฏการณ์ เอลนีโญ จะมีความรุนแรงมากช่วงปลายปี 2569 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2570 โดยมีโอกาสเกิดสูงเกือบ 100% ผลกระทบจาก เอลนีโญ จะทำให้ฝนปลายฤดูปี 2569 ลดลง ส่งผลให้ประเทศไทยเสี่ยงเกิด ภัยแล้ง และมีปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอสำหรับปี 2570 สภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งจะส่งผลให้ปัญหา ไฟป่า และการเผาในที่โล่งทวีความรุนแรง ทำให้สถานการณ์ฝุ่น PM2.
5 หนักกว่าปกติในช่วงต้นปี 257
เอลนีโญ ภัยแล้ง ไฟป่า ฝุ่น PM2.5 สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง
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