เอลนีโญปี 2569 กดดันภาคเกษตร แต่หนุนกลุ่มเครื่องดื่ม ส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทย

ฤดูร้อนปี 2569 ของประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับอากาศร้อนรุนแรงมากกว่าปีก่อน เนื่องจากการกลับมาของเอลนีโญผสมกับภาวะโลกร้อน ส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงและมีปริมาณฝนตกน้อยลง อาจนำไปสู่ภัยแล้งรุนแรงในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมที่อาจเผชิญกับปริมาณผลผลิตที่ลดลง และราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลักเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มอาจได้รับประโยชน์จากสภาพอากาศร้อนจัด เนื่องจากความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปกติแล้วช่วงไตรมาส 2 ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของการบริโภคเครื่องดื่มอยู่แล้ว แต่แรงหนุนจากเอลนีโญอาจทำให้ความต้องการบริโภคต่อเนื่องยาวไปถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ส่งผลให้แนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มมีโอกาสเติบโตดีกว่าปกติ
ฤดูร้อนปี 2569 ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับอากาศร้อนรุนแรงมากกว่าปีก่อน เนื่องจากการกลับมาของ เอลนีโญ ที่ผสมผสานกับ ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นและมีปริมาณฝนตกน้อยลง ซึ่งอาจนำไปสู่ภัยแล้งรุนแรงในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ ภาคเกษตรกรรม ที่อาจเผชิญกับปริมาณผลผลิตที่ลดลง และราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลักเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มอาจได้รับประโยชน์จากสภาพอากาศร้อนจัด เนื่องจากความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปกติแล้วช่วงไตรมาส 2 ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของการบริโภคเครื่องดื่มอยู่แล้ว แต่แรงหนุนจาก เอลนีโญ อาจทำให้ความต้องการบริโภคต่อเนื่องยาวไปถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ส่งผลให้แนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มมีโอกาสเติบโตดีกว่าปกติ หุ้นที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI ที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามอง นอกจากนี้ หุ้นใน กลุ่มเครื่องดื่ม หลายบริษัทยังมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ในระดับที่น่าสนใจ สำหรับกลุ่มค้าปลีก แม้จะมีโอกาสได้รับอานิสงส์จากการบริโภคที่ฟื้นตัว รวมถึงมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ ของภาครัฐอย่างคนละครึ่ง แต่บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงมีความระมัดระวังสูง นักลงทุนยังไม่เร่งเข้ามาเก็งกำไร ด้านกลยุทธ์การลงทุน แนะนำให้นักลงทุนติดตามทั้งแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนควบคู่กับปัจจัยสภาพอากาศ โดยหากผลประกอบการไม่ได้ออกมาแย่เกินคาด และมีสัญญาณสนับสนุนการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง ดังนั้น สามารถทยอยแบ่งไม้สะสมเพื่อรอจังหวะการฟื้นตัวของตลาดในระยะถัดไปได้ นอกจากนี้ ภาวะ เอลนีโญ ในปี 2569 มีความเป็นไปได้สูงที่สภาพอากาศจะร้อนรุนแรงกว่าปีก่อน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมการลงทุนใน ตลาดหุ้นไทย โดยมีทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์และกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยในฝั่งของกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์ ได้แก่ กลุ่มเครื่องดื่ม ที่ถือเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงจากอากาศร้อนจัด เนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น โดยหุ้นที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP และบริษัท ที.
เอ. ซี.
คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ซึ่งมีโอกาสเห็นยอดขายเติบโตตามอุณหภูมิที่ปรับสูงขึ้นในปีนี้ด้วย ขณะเดียวกัน กลุ่มสินค้าเกษตรแม้จะเผชิญแรงกดดันจากภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตลดลง แต่กลับได้อานิสงส์จากราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะยางพาราที่เป็นสินค้าหลักที่อาจเห็นราคาขยับขึ้นตามภาวะอุปทานตึงตัว ส่งผลให้หุ้นอย่างบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA น่าจับตาในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบคือกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงจากภาวะภัยแล้ง ส่งผลต่อศักยภาพการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ที่คาดว่าจะได้รับแรงกดดันจากปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนที่ลดลงในช่วงดังกล่าว ดังนั้น สำหรับกลยุทธ์การลงทุน แนะนำให้นักลงทุนเน้นการเลือกลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์จริงในแต่ละช่วงเวลา พร้อมติดตามปัจจัยด้านสภาพอากาศควบคู่กับปัจจัยพื้นฐานอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงจากปัจจัยภูมิอากาศในปีนี้ สถานการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีก่อนหน้าจากความแตกต่างของสภาพอากาศเมื่อเทียบกับปีก่อนที่อยู่ในภาวะลานีญา ซึ่งมีฝนตกชุก โดยเอลนีโญจะนำไปสู่สภาพอากาศร้อนจัดและฝนตกน้อย ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ผลกระทบดังกล่าวจะกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรม เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง แม้สถานการณ์ดังกล่าวจะผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น แต่รายได้ของเกษตรกรอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่หายไป ไม่สามารถชดเชยราคาที่ปรับขึ้นได้ นอกจากนี้ ปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น ยังผสมกับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ทรงตัวในระดับสูงราว 90–100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และอาจไม่ลดลงได้ง่ายในระยะสั้น ทั้งนี้ จากแนวโน้มเงินเฟ้อดังกล่าว ประเมินว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.
จะต้องพิจารณามาตรการทางการเงินเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะส
เอลนีโญ ภาวะโลกร้อน ภาคเกษตรกรรม กลุ่มเครื่องดื่ม ตลาดหุ้นไทย
