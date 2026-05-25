เอลซัลวาดอร์เดินหน้าช้อนซื้อบิตคอยน์เพิ่มอีก 8 BTC ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

เอลซัลวาดอร์เดินหน้าช้อนซื้อบิตคอยน์เพิ่มอีก 8 BTC ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา
BitcoinEl SalvadorDCA
📆5/25/2026 9:28 AM
📰siamblockchain
80 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 53%

เอลซัลวาดอร์เดินหน้าช้อนซื้อบิตคอยน์เพิ่มอีก 8 BTC ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ดันยอดสะสมในคลังสำรองแห่งชาติพุ่งทะลุ 7,662.37 BTC เรียบร้อยแล้ว มูลค่าพอร์ตการลงทุนรวมของประเทศเอลซัลวาดอร์ พุ่งสูงถึงประมาณ 590.54 ล้านดอลลาร์ เมื่อคำนวณจากราคาซื้อขายบิตคอยน์ในปัจจุบันที่เคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ 77,000 ดอลลาร์ รัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี Nayib Bukele ยังคงยึดมั่นในการ DCA อย่างเคร่งครัด โดยเมินข้อตกลงและแรงกดดันทางกฎหมาย จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์สำนักงานบิตคอยน์แห่งชาติเอลซัลวาดอร์พบว่า ประเทศเอลซัลวาดอร์เพิ่งทำการเข้าซื้อบิตคอยน์เพิ่มเติมอีก 8 BTC ในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ยอดรวมการถือครองบิตคอยน์ของคลังสำรองแห่งชาติเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 7,662.37 BTCหากคำนวณจากราคาซื้อขายบิตคอยน์ในปัจจุบันที่เคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ 77,000 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 590.54 ล้านดอลลาร์เอลซัลวาดอร์ยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์การ DCA ในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง นโยบายนี้กำหนดให้มีการเข้าซื้อบิตคอยน์อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่สนใจว่าสภาวะตลาดในขณะนั้นจะเป็นอย่างไร การเข้าซื้อรอบล่าสุดนี้สะท้อนถึงการเดินเกมตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวอย่างเคร่งครัด ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศมีข้อตกลงกู้ยืมเงินมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ลงนามไปเมื่อปลายปี 2024 ซึ่งเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมนั้น ระบุข้อจำกัดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการนำเงินสาธารณะไปเสี่ยงกับบิตคอยน์ ด้านประธานาธิบดี Nayib Bukele ได้แสดงเจตจำนงอย่างแน่วแน่ว่า จะยังคงเดินหน้าซื้อบิตคอยน์ต่อไป ทำให้ความตึงเครียดและการกระทบกระทั่งกับ IMF ยังคงดำเนินอยู่ หากเปรียบเทียบกับตัวเลขยอดถือครองเมื่อเดือนมีนาคม 2026 ที่เคยอยู่ที่ 7,605.37 BTC จะเห็นได้ชัดเจนว่า เอลซัลวาดอร์สามารถเพิ่มยอดสะสมบิตคอยน์ในคลังได้อย่างมั่นคง แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสถาบันการเงินโลกก็ตาม โดยสำนักงานบิตคอยน์ยังคงรักษานโยบายพื้นฐานในการจัดซื้อบิตคอยน์วันละ 1 BTC พร้อมกับอาศัยจังหวะที่ตลาดปรับฐานร่วงลงในการช้อนซื้อเพิ่มเป็นพิเศษ

Bitcoin El Salvador DCA IMF Central Bank Government

 

Trump Media & Technology Group (TMTG) โอน Bitcoin ไปยัง Crypto.com ในระดับต่ำกว่าต้นทุนTrump Media & Technology Group (TMTG) โอน Bitcoin ไปยัง Crypto.com ในระดับต่ำกว่าต้นทุนTrump Media & Technology Group (TMTG) บริษัทแม่ของ Truth Social ได้ทำการโอน Bitcoin 2,650 BTC มูลค่าราว $205 ล้านไปยัง Crypto.com เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2026 โดย Lookonchain ตรวจพบธุรกรรมนี้บนบล็อกเชนและได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน X โดยทางบริษัทออกมายืนยันในภายหลังว่า ‘ไม่ได้ขาย Bitcoin’ แต่ก็ไม่ได้อธิบายว่า Bitcoin ที่โอนไปนั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไรกันแน่ นี่ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว TMTG โอน Bitcoin 2,000 BTC ออกไปลักษณะนี้เช่นกัน
CME เปิดฟิวเจอร์ส Bitcoin ผูก Nasdaq 8 มิ.ย. ปิดฉากเรื่องเล่าทองคำดิจิทัลCME เปิดฟิวเจอร์ส Bitcoin ผูก Nasdaq 8 มิ.ย. ปิดฉากเรื่องเล่าทองคำดิจิทัลCME เปิดตัว Nasdaq Crypto Index Futures วันที่ 8 มิ.ย. 2026 ผูก Bitcoin เข้ากับระบบ Wall Street วิเคราะห์ผลกระทบต่อ correlation BTC กับหุ้นเทคและเรื่องเล่าทองคำดิจิทัล
"ข้อมูลโอน Bitcoin วลเป็นสัญญาณที่ต้องจับตา" FalconX โอน Bitcoin 1,650 BTC เข้าสู่กระดานเทรด"ข้อมูลโอน Bitcoin วลเป็นสัญญาณที่ต้องจับตา" FalconX โอน Bitcoin 1,650 BTC เข้าสู่กระดานเทรดข้อมูลโอน Bitcoin วลเป็นสัญญาณที่ต้องจับตา หรือไม่ FalconXข้อมูลโอนเข้าสู่กระดานเทรด สถาบัน OTC แทนนักเข้าร
