เอลซัลวาดอร์เดินหน้าช้อนซื้อบิตคอยน์เพิ่มอีก 8 BTC ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ดันยอดสะสมในคลังสำรองแห่งชาติพุ่งทะลุ 7,662.37 BTC เรียบร้อยแล้ว มูลค่าพอร์ตการลงทุนรวมของประเทศเอลซัลวาดอร์ พุ่งสูงถึงประมาณ 590.54 ล้านดอลลาร์ เมื่อคำนวณจากราคาซื้อขายบิตคอยน์ในปัจจุบันที่เคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ 77,000 ดอลลาร์ รัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี Nayib Bukele ยังคงยึดมั่นในการ DCA อย่างเคร่งครัด โดยเมินข้อตกลงและแรงกดดันทางกฎหมาย จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์สำนักงานบิตคอยน์แห่งชาติเอลซัลวาดอร์พบว่า ประเทศเอลซัลวาดอร์เพิ่งทำการเข้าซื้อบิตคอยน์เพิ่มเติมอีก 8 BTC ในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ยอดรวมการถือครองบิตคอยน์ของคลังสำรองแห่งชาติเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 7,662.37 BTCหากคำนวณจากราคาซื้อขายบิตคอยน์ในปัจจุบันที่เคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ 77,000 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 590.54 ล้านดอลลาร์เอลซัลวาดอร์ยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์การ DCA ในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง นโยบายนี้กำหนดให้มีการเข้าซื้อบิตคอยน์อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่สนใจว่าสภาวะตลาดในขณะนั้นจะเป็นอย่างไร การเข้าซื้อรอบล่าสุดนี้สะท้อนถึงการเดินเกมตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวอย่างเคร่งครัด ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศมีข้อตกลงกู้ยืมเงินมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ลงนามไปเมื่อปลายปี 2024 ซึ่งเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมนั้น ระบุข้อจำกัดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการนำเงินสาธารณะไปเสี่ยงกับบิตคอยน์ ด้านประธานาธิบดี Nayib Bukele ได้แสดงเจตจำนงอย่างแน่วแน่ว่า จะยังคงเดินหน้าซื้อบิตคอยน์ต่อไป ทำให้ความตึงเครียดและการกระทบกระทั่งกับ IMF ยังคงดำเนินอยู่ หากเปรียบเทียบกับตัวเลขยอดถือครองเมื่อเดือนมีนาคม 2026 ที่เคยอยู่ที่ 7,605.37 BTC จะเห็นได้ชัดเจนว่า เอลซัลวาดอร์สามารถเพิ่มยอดสะสมบิตคอยน์ในคลังได้อย่างมั่นคง แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสถาบันการเงินโลกก็ตาม โดยสำนักงานบิตคอยน์ยังคงรักษานโยบายพื้นฐานในการจัดซื้อบิตคอยน์วันละ 1 BTC พร้อมกับอาศัยจังหวะที่ตลาดปรับฐานร่วงลงในการช้อนซื้อเพิ่มเป็นพิเศษ
Bitcoin El Salvador DCA IMF Central Bank Government
Trump Media & Technology Group (TMTG) โอน Bitcoin ไปยัง Crypto.com ในระดับต่ำกว่าต้นทุนTrump Media & Technology Group (TMTG) บริษัทแม่ของ Truth Social ได้ทำการโอน Bitcoin 2,650 BTC มูลค่าราว $205 ล้านไปยัง Crypto.com เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2026 โดย Lookonchain ตรวจพบธุรกรรมนี้บนบล็อกเชนและได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน X โดยทางบริษัทออกมายืนยันในภายหลังว่า ‘ไม่ได้ขาย Bitcoin’ แต่ก็ไม่ได้อธิบายว่า Bitcoin ที่โอนไปนั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไรกันแน่ นี่ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว TMTG โอน Bitcoin 2,000 BTC ออกไปลักษณะนี้เช่นกัน
CME เปิดฟิวเจอร์ส Bitcoin ผูก Nasdaq 8 มิ.ย. ปิดฉากเรื่องเล่าทองคำดิจิทัลCME เปิดตัว Nasdaq Crypto Index Futures วันที่ 8 มิ.ย. 2026 ผูก Bitcoin เข้ากับระบบ Wall Street วิเคราะห์ผลกระทบต่อ correlation BTC กับหุ้นเทคและเรื่องเล่าทองคำดิจิทัล
"ข้อมูลโอน Bitcoin วลเป็นสัญญาณที่ต้องจับตา" FalconX โอน Bitcoin 1,650 BTC เข้าสู่กระดานเทรดข้อมูลโอน Bitcoin วลเป็นสัญญาณที่ต้องจับตา หรือไม่ FalconXข้อมูลโอนเข้าสู่กระดานเทรด สถาบัน OTC แทนนักเข้าร
