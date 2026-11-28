เอฟเวอร์ตันขาดทาร์คอฟสกี้เผชิญหน้าลิเวอร์พูล มอยส์แก้เกมรับ
เอฟเวอร์ตันต้องขาด เจมส์ ทาร์คอฟสกี กัปตันทีมที่ติดแบนจากการแข่งขันกับ เบรนต์ฟอร์ด ในการพบ ลิเวอร์พูล โดย เดวิด มอยส์ ต้องปรับแผนรับรับมือแนวรุกความเร็วสูงของลิเวอร์พูล
การขาดหายไปของ เจมส์ ทาร์คอฟสกี้ กัปตันทีม เอฟเวอร์ตัน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกมรับของทีม ในการเผชิญหน้ากับ ลิเวอร์พูล โดย ทาร์คอฟสกี้ ต้องติดโทษแบน 3 นัด เนื่องจากได้รับใบแดงโดยตรงจากการแข่งขันกับ เบรนต์ฟอร์ด ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้
แผนรับฉุกเฉินหลังขาดกองหลังคนสำคัญ
ทาร์คอฟสกี้ ทำหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญในการจัดระเบียบแนวรับ และมีความเข้าใจในจังหวะเกมที่เป็นเอกลักษณ์กับ จาร์ราด แบรนท์เวต ดังนั้นการหายไปของเขาจึงลดความแข็งแกร่งของแผงหลังลงอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับแนวรุกที่เคลื่อนที่ได้หลากหลายความเร็วของ ลิเวอร์พูล เดวิด มอยส์ จึงต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการส่ง ไมเคิล คีน ลงยืนเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับ แบรนท์เวต หรือการขยับ เจค โอไบรอัน เข้ามาเล่นตรงกลางและปรับตำแหน่งแบ็กขวาในกลยุทธ์การป้องกันAlso readย้อนอ่านคำตอบ 'วราวุธ' รมว.อุตฯ เอาขยะอิเล็กทรอนิกส์ กำจัดที่ราชบุรีจริงไหม
แนวรุกลิเวอร์พูลพร้อมถล่มแผงหลังเอฟเวอร์ตัน
ไม่ว่า มอยส์ จะเลือกแนวทางใด เอฟเวอร์ตันก็ต้องเผชิญบททดสอบที่หนักอึ้งในการรับมือกับความเร็วของ แบรดลีย์ บาร์โกล่า และ ริโอ เอ็นกูโมฮา รวมถึงความสามารถในการเชื่อมเกมของ อเล็กซานเดอร์ อีซัค และ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ อีซัค ยิงไปแล้ว 7 ประตูในพรีเมียร์ลีก และรวม 10 ประตูจาก 14 นัดทุกรายการ ส่วน เวียร์ตซ์ กำลังฟื้นฟอร์มกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยม โดยมีสถิติการจ่ายบอลสำคัญเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.0 ครั้งต่อเกมในลีกสูงสุด
ความหวังเกมรุกเอฟเวอร์ตันอยู่ที่แบร์รีและกรีลิช
ความหวังในฝั่งเกมรุกของ เอฟเวอร์ตัน มุ่งเน้นไปที่ เธียร์โน แบร์รี กองหน้าที่ซัลโวไปแล้ว 6 ประตูในพรีเมียร์ลีก และ 10 ประตูรวมทุกรายการ โดยมี เคียร์แนน ดิวส์บิวรี-ฮอลล์ คอยสร้างสรรค์โอกาสให้ ในขณะที่ข่าวดีคือ แจ็ค กรีลิช ซึ่งพ้นระยะเวลาลงโทษทางวินัยภายในสโมสร และได้ลงเล่น 45 นาทีในครึ่งหลังกับ เบรนต์ฟอร์ด โดย มอยส์ ยืนยันว่า กรีลิช มีโอกาสสูงมากที่จะออกสตาร์ตเป็นตัวจริง เพื่อเพิ่มมิติใหม่ให้เกมรุก
สถิติชี้ลิเวอร์พูลได้เปรียบแต่เอฟเวอร์ตันยังสู้ได้
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลและสถิติทั้งหมด ลิเวอร์พูล ดูมีข้อได้เปรียบเหนือกว่า เอฟเวอร์ตัน อย่างชัดเจน ทั้งในด้านคุณภาพผู้เล่น ความสม่ำเสมอของระบบการเล่น และความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้าย โดยแนวรุกของ อีซัค และ เวียร์ตซ์ กำลังลงตัวอย่างมีประสิทธิภาพ และสถิติการเล่นเกมเยือนของ ลิเวอร์พูล ในฤดูกาลนี้ก็แข็งแกร่งอย่างยิ่ง
โอกาสคว้าชัยของเอฟเวอร์ตันต้องกดดันเกมเริ่มต้น
อย่างไรก็ตาม เอฟเวอร์ตัน ยังคงมีโอกาสสร้างความยากลำบากให้กับคู่ปรับร่วมเมือง โดยเฉพาะหากสามารถใช้ความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านสร้างความกดดัน ลิเวอร์พูล สำเร็จในช่วง 20 ถึง 30 นาทีแรกได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดทิศทางของเกมนี้
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