เอฟเวอร์ตัน แซงลิเวอร์พูล ขึ้นอันดับ 5 หลังชนะ โคเวนทรี้ 3-1
เอฟเวอร์ตัน ภายใต้การคุมทีมของเดวิด มอยส์ เปิดบ้านชนะ โคเวนตรี 3-1 ผ่านเข้าอันดับ 5 ของตาราง พรีเมียรส์ ลีก แซงลิเวอร์พูล ด้วยคะแนน 16 คะแนน หลังเกมวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2026
เอฟเวอร์ตัน ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการเปิดบ้านถล่ม โคเวนตรี ไปด้วยสกอร์ 3-1 ในการแข่งขัน ฟุตบอล พรีเมียรส์ ลีก อังกฤษ นัดที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2026 ที่ ฮิลล์ ดิกคินสัน สเตเดี้ยม ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ เดวิด มอยส์ กุนซือของทีมพาทีม صعودขึ้นมาครองตำแหน่งอันดับ 5 ของตารางคะแนนได้สำเร็จ แซงคู่แข่งขันร่วมเมืองอย่าง ลิเวอร์พูล ขึ้นไปเป็นอันดับ 4 ชั่วคราว
ผลงานสุดยอดของเธียร์โน แบร์รี
หัวใจสำคัญที่ทำให้ เอฟเวอร์ตัน พลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะได้คือ ผลงานอันโดดเด่นของ เธียร์โน แบร์รี กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่ทำหน้าที่เป็นฮีโร่ของเกมนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แบร์รี ลงเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าหลักและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจโดยเปิดสกอร์ให้กับทีมได้จากจังหวะโหม่งจ่อๆ ในนาทีที่ 56 หลังจากได้รับบอลเปิดจาก วิตาลี มิคโคเลนโก เพื่อพลิกนำ 1-0 จากนั้นในอีก 5 นาทีต่อมา หรือนาทีที่ 61 เขาก็ทำประตูที่สองให้ตัวเองได้อีกครั้งจากการซ้ำเข้าไปหลังโดนเบียดโดย เจย์ ดาซิลวา ก่อนที่เกมจะจบลงด้วยการแอสซิสต์สำคัญในนาทีที่ 81 เมื่อเขาจ่ายทะลุช่องให้ เคียร์แนน ดิวส์เบอริ-ฮอลล์ หลบกับดักล้ำหน้าไปซัดประตูปิดกล่องช่วยให้ทีมชนะขาดลอย 3-1Also read3 นักษัตรหญิงบุคลิกโดดเด่น ฉลาด เด็ดเดี่ยว ไม่ยอมถูกบงการ
ความขัดแย้งของเกมและจังหวะสำคัญของโคเวนตรี
ก่อนหน้านี้ โคเวนตรี ซึ่งลงเล่นในลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปี สามารถสร้างเซอร์ไพรส์เปิดสกอร์นำก่อนได้จาก จานน์ บองเก ในนาทีที่ 52 หลังจากได้โอกาสในกรอบเขตโทษแล้วเปิดบอลเข้าทางเพื่อนร่วมทีมที่ซัดใส่ประตู แต่ทว่า เอฟเวอร์ตัน สามารถตามตีเสมอและพลิกนำได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนถึงความเสถียรและความแข็งแกร่งของทีมเจ้าบ้านที่พร้อมจะตอบสนองต่อความกดดันได้อย่างทันท่วงที
ผลกระทบต่อตารางคะแนนและตำแหน่งลีก
ผลชนะในครั้งนี้ส่งผลโดยตรงต่อการจัดอันดับของทีมในพรีเมียร์ลีก โดย เอฟเวอร์ตัน มีคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 16 คะแนน จากการลงสนาม 10 นัด และแซง ลิเวอร์พูล คู่แข่งร่วมเมืองที่มีคะแนนเท่ากันแต่มีลำดับอันดับที่ต่ำกว่าเนื่องจากผลต่างประตูได้เสียหรือกฎระเบียบอื่นๆ ทำให้ เอฟเวอร์ตัน ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับ 5 ของตารางอย่างสง่าหน้า ส่วน ลิเวอร์พูล ที่อยู่ในช่วงเวลานี้กำลังเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้
รายชื่อผู้เล่นและรายชื่อกองกลาง
รายชื่อผู้เล่นของ เอฟเวอร์ตัน ในเกมนี้ประกอบด้วยการคุมแนวรับโดย จอร์ดาน พิกฟอร์ด มานด์แมนระดับท็อปที่มี เมอร์ลิน เรห์ล และเจมส์ ทาร์คอฟสกี้ คอยช่วยเหลือ รวมถึงกองหลังอย่าง จาเร็ด แบรนทเวต และวิตาลี มิคโคเลนโก้ ซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมทั้งการบุกและรับ ด้านกองกลางมีเจมส์ การ์เนอร์ และแฮร์ริสัน อาร์มสตรอง คอยควบคุมเกม โดยมีไทเลอร์ ดับลินและไทริก จอร์จ เข้ามาเสริมกำลังรุก
ในส่วนของ โคเวนตรี ทีมรองแชมป์เก่าก็ไม่ได้เล่นแค่เพื่อรักษาหน้าตา โดยจัดทีมโดยมี คาร์ล รัชเวิร์ธ เป็นกัปตันทีม มี มิลาน ฟัน ออวิก และสตีเฟน เอ็มฟูนี่ คุมแดนกลาง ขณะที่แนวรุกนำโดย อิทาน ปินอค และ เจย์ ดาซิลวา พร้อมนักเตะตัวจริงอย่าง เคลีเย่ ยีเรนเซ่และวิกเตอร์ ทอร์ป ร่วมทีม
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