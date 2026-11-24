เอฟเอ ยกโทษแบน เลนี โยโร หลังแมนฯ ยูไนเต็ด อุทธรณ์สำเร็จ
เอฟเอ ประกาศยกเลิกโทษแบน 1 นัดของ เลนี โยโร หลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อุทธรณ์ใบแดงในเกมพบลิเวอร์พูลสำเร็จ ทำให้กองหลังชาวอาร์เจนติน่าสามารถกลับมาเล่นให้ทีมในนัดที่พบเบรนต์ฟอร์ดได้ตามกำหนด
สมาคมฟุตบอลอังกฤษ หรือ เอฟเอ มีมติอย่างเป็นทางการในการยกเลิกโทษแบนห้ามลงสนาม 1 นัดของ เลนี โยโร กองหลังของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดยคำตัดสินนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางสโมสรได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินในศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษอย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว การยกเลิกโทษในครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีสำคัญสำหรับทีมปีศาจแดง เนื่องจากทำให้กองหลังตัวหลักสามารถกลับมาเข้าร่วมทีมและลงเล่นในนัดสำคัญที่กำลังจะมาถึงได้อย่างทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาพักโทษตามที่เคยกำหนดไว้เดิม
รายละเอียดการอุทธรณ์ใบแดงในศึกแดงเดือด
เหตุการณ์ดังกล่าวมีต้นกำเนิดมาจากเกมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัด "แดงเดือด" ที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกไปเยือนสนามของ ลิเวอร์พูล และต้องพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์ 0-4 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน โยโร ถูกละให้ออกจากสนามโดย เซม บาร์รอตต์ ผู้ตัดสินหลักของเกม ในนาทีที่ 8 ของการแข่งขัน หลังเข้าทำผิดกติกาด้วยการสกัดจากด้านหลัง อเล็กซานเดอร์ อิซา크 กองหน้าคู่แข่งที่กำลังหลุดเดี่ยวเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษ ผู้ตัดสินให้ใบแดงทันทีและมีการยืนยันคำตัดสินผ่านการตรวจสอบภาพจากวีเออาร์แล้ว แต่สโมสรไม่ยอมรับคำตัดสินนี้และตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ต่อ เอฟเอ ด้วยเหตุผลว่า การไล่ออกดังกล่าวถือว่าไม่เป็นธรรมและเป็นการทำผิดที่รุนแรงไม่ถึงขั้นไล่ออกAlso readหนุ่ม กรรชัย ยอมรับคุยพุทธ อภิวรรณ จริง ปัดข่าวซื้อตัว 500 ล้าน
เหตุผลและกระบวนการพิจารณาคดีของเอฟเอ
หลังจากที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แจ้งความประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อการตัดสินดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เอฟเอ ได้เข้ามากลั่นกรองรายละเอียดของเหตุการณ์อีกครั้งโดยละเอียด คณะกรรมการของ เอฟเอ ได้พิจารณาแล้วว่า การตัดสินใบแดงให้แก่ โยโร นั้นเป็นการตัดสินที่คลาดเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของการตัดสินในกรณีดังกล่าว ส่งผลให้โทษแบน 1 นัดที่ถูกสั่งไว้ก่อนหน้านี้ถูกรื้อถอนและยกเลิกไปอย่างสมบูรณ์ โดยทาง เอฟเอ ได้ยืนยันผ่านแถลงการณ์ว่า โทษแบนของ เลนี โยโร ถูกรื้อถอนเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทีมงานของสโมสรยื่นอุทธรณ์เรื่องใบแดงสำเร็จในกรณีที่ถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งนับเป็นการยอมรับความผิดพลาดในการตัดสินของผู้ตัดสินในจังหวะดังกล่าว
ผลกระทบต่อแผนการของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
การที่ โยโร ได้รับอนุญาตให้กลับมาลงเล่นได้ทันที มีผลกระทบโดยตรงต่อแผนการเตรียมทีมของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในศึกพรีเมียร์ลีกนัดถัดไป เนื่องจากทาง สโมสรได้ยืนยันว่า โยโร สามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ทันทีในเกมพรีเมียร์ลีก นัดต่อไปที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านพบกับ เบรนต์ฟอร์ด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน การมีอยู่ของกองหลังคนสำคัญจะช่วยให้ทีมมีตัวเลือกมากขึ้นในแนวรับ และช่วยลดแรงกดดันในส่วนของผู้เล่นสำรองที่ต้องมารับบทสำคัญแทนเขาในช่วงก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะในเกมที่ต้องเผชิญหน้ากับทีมที่มีคุณภาพสูงอย่าง เบรนต์ฟอร์ด ซึ่งต้องการความมั่นคงในแดนหลังอย่างมาก
ขั้นตอนต่อไปและเหตุผลประกอบคำตัดสิน
แม้ว่าผลการอุทธรณ์จะออกมาในทิศทางที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต้องการ แต่ทาง เอฟเอ ได้ระบุเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการกำกับดูแลอิสระจะทำการเผยแพร่เหตุผลประกอบการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็วๆ นี้ ซึ่งกระบวนการนี้ถือเป็นขั้นตอนมาตรฐานเพื่อสร้างความโปร่งใสและให้ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์คำตัดสินของทีมผู้ตัดสินและวีเออาร์ ในขณะเดียวกัน การตัดสินใจในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของการตัดสินในระดับสูงของพรีเมียร์ลีก ที่พร้อมที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้เกมการแข่งขันมีความยุติธรรมที่สุด ทั้งต่อทีมที่ได้รับผลกระทบและต่อมาตรฐานของเกมโดยรวม
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