เอฟเอสจี เจรจาซื้อทีมฟอร์มูลาวัน คาดิลแลค มูลค่ากว่า 2 พันล้านปอนด์
เฟนเวย์ สปอร์ตส์ กรุ๊ป เจ้าของลิเวอร์พูล กำลังเจรจาซื้อส่วนควบคุมทีมฟอร์มูลาวัน คาดิลแลค ด้วยเงินกว่า 2 พันล้านปอนด์ ขยายพอร์ตกีฬาข้ามกีฬาอย่างมีนัยสำคัญ
เฟนเวย์ สปอร์ตส์ กรุ๊ป เจ้าของสโมสร ลิเวอร์พูล กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อก้าวเข้ามาถือครองหุ้นส่วนควบคุมในทีมแข่ง ฟอร์มูลาวัน ชื่อว่า " คาดิลแลค" ด้วยมูลค่าการลงทุนที่สูงถึงกว่า 2 พันล้านปอนด์ การเคลื่อนไหวครั้งนี้นับเป็นการขยายอาณาจักรธุรกิจด้านกีฬาไปสู่เวทีความเร็วระดับโลกอย่างชัดเจน โดยเป้าหมายหลักคือการเข้าซื้อกิจการหรือส่วนแบ่งหุ้นหลักภายในปี 2027
รายละเอียดกลไกการเข้าซื้อกิจการ
แหล่งข่าวจากหนังสือพิมพ์ "เดอะ การ์เดียน" ระบุว่า เฟนเวย์ สปอร์ตส์ กรุ๊ป ได้ดำเนินการเจรจาร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของทีมคาดิลแลค ฟีเวอร์ วัน เพื่อแสวงหาโอกาสเข้าซื้อหุ้นส่วนควบคุมกิจการนี้ การเจรจาระดับสูงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกลยุทธ์การปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มทุนดังกล่าว ที่เพิ่งมีการประเมินมูลค่าสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลไว้ที่ 5.5 พันล้านปอนด์ จากการขายหุ้นส่วน 38% ไปเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาAlso readสถานีคิดเลขที่ 12 : สัญญาณดีแก้กม.ประกันสังคม
กลุ่มทุนนี้มีแนวโน้มสูงที่จะใช้สิทธิ์หรือทางเลือกลงนามเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ได้ก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2027 การเจรจาครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความมั่นใจในมูลค่าของแบรนด์คาดิลแลค แต่ยังสะท้อนถึงแผนการระยะยาวในการควบคุมทีมในระดับสูงสุด เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางและความเคลื่อนไหวของทีมนำเข้าได้อย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
จุดยืนของกลุ่มทุนและผู้ถือหุ้นเดิม
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของเฟนเวย์ สปอร์ตส์ กรุ๊ป ประกอบด้วยบุคคลที่มีอิทธิพลในวงการเทคโนโลยีและธุรกิจระดับโลกอย่าง เจฟฟ์ เบซอส เจ้าของแพลตฟอร์มแอมะซอน และเอ็ดวาร์โด ซาเวอรีน ผู้ร่วมก่อตั้งเฟซบุ๊ก (Meta Platforms) ซึ่งการรวมกลุ่มของผู้บริหารชั้นนำเหล่านี้ ทำให้เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีระดับสูงกับการลงทุนด้านกีฬาอาชีพ
ในขณะเดียวกัน ที้ดับเบิ้ลยูจี โกลบอล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร่วมของทีมคาดิลแลค ฟอร์มูลา วัน ได้แสดงความเห็นว่า ยังไม่มีการขายทีมเอฟวันเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ การยืนยันดังกล่าวจากฝั่งผู้ถือหุ้นร่วม อาจสะท้อนถึงความซับซ้อนในขั้นตอนการเจรจา หรืออาจเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจที่จะรักษาความเป็นเจ้าของร่วมไว้ในระยะสั้น ก่อนที่ข้อตกลงใหม่จะมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
ผลกระทบและความคืบหน้าในวงการกีฬา
การเข้าซื้อหุ้นส่วนควบคุมในทีมแข่งรถความเร็วสูงนี้ จะทำให้เฟนเวย์ สปอร์ตส์ กรุ๊ป ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจด้านกีฬาที่มีการกระจายพอร์ตการลงทุนอย่างกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่ง นอกเหนือจากการเป็นเจ้าของลิเวอร์พูลแล้ว กลุ่มทุนนี้ยังมีบทบาทสำคัญในวงการกีฬาอื่นๆ ผ่านการถือหุ้นในทีมเบสบอลบอสตัน เรด ซอกซ์ ทีมฮอกกี้น้ำแข็งพิตต์สเบิรค์ พิงกวินส์ และถือหุ้น 50% ในทีมแข่งรถนาสคาร์ อาร์เอฟเค เรซซิง
การขยายทีมเข้าสู่ฟอร์มูลา วัน จะสร้างผลกระทบเชิงกลยุทธ์ต่อการแข่งขันในสนาม เพราะการมีทีมในหลายสหพันธ์กีฬาพร้อมกัน สามารถสร้างเครือข่ายการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ระดับโลกที่หลากหลายมากขึ้น และเพิ่มอำนาจการต่อรองในวงการกีฬาอาชีพทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา การเจรจาที่อาจลงนามในปี 2027 นี้ จะกลายเป็นหนึ่งในดีลสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อโครงสร้างตลาดการเงินของทีมแข่งรถระดับสูงสุดของโลกในอนาคตอันใกล้
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