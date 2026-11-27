เอฟบีไอจับตา Megaspeed แฝงชิป Nvidia ขายจีนผ่านโครงสร้างบริษัทซับซ้อน
สหรัฐฯขยายผลสอบสวน Megaspeed International ที่ถูกกล่าวหาช่วยจีนเลี่ยงคว่ำบาตรชิป Nvidia ผ่านเครือข่ายบริษัทลูกในเอเชีย โดยพบหลักฐานการเคลื่อนไหวทางการเงินและทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงยุติธรรมแห่ง สหรัฐอเมริกา ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า กำลังดำเนินกระบวนการไต่สวนบริษัท Megaspeed International ใน สิงคโปร์ มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2024 โดยข้อกล่าวหาหลักคือการละเมิดกฎระเบียบควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯอย่างร้ายแรง บริษัทดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นช่องทางในการซิกแซก เพื่อขนส่ง ชิป กราฟิกของ NVIDIA เข้าสู่ตลาด จีน ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลวอชิงตัน
กลไกการนำชิปเข้าจีนผ่านเครือข่ายบริษัท
Megaspeed International ดำเนินการในลักษณะที่เป็นตัวกลางสำคัญในการจัดหาและขนส่งชิปของ NVIDIA ไปยังจีน โดยมีการใช้โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนในการปิดบังเส้นทางการค้านี้ ปัจจุบันบริษัทมีนายเจมส์ ตัน หรือเฉิน หย่งปัง ทำหน้าที่เป็นประธานและซีอีโอ ซึ่งได้ให้คำมั่นในวันที่ 12 พฤศจิกายนว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯในการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม พบว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทในสิงคโปร์นั้นว่างเปล่า และไม่มีพนักงานประจำอยู่จริง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเพียงร้านค้าเก่าๆ ที่ไม่มีผู้คนอยู่เมื่อเดินทางไปยังที่อยู่ตามทะเบียนAlso readLumentum ทุ่ม 2 หมื่นล้าน ปั้นปทุมธานีสู่ฐานผลิตชิปเลเซอร์ AI โลก
จุดยืนของผู้เกี่ยวข้องและประวัติเครือข่ายธุรกิจ
เจมส์ ตัน ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจที่แผ่ขยายไปยังหลายประเทศรวมถึงจีน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย และออสเตรเลีย โดยก่อนหน้านี้เขาได้ร่วมทุนกับบริษัท 7Road International ในปี 2015 และเปลี่ยนชื่อเป็น Megaspeed International ในเดือนมีนาคม 2023 นอกจากนี้ ยังพบว่าบริษัทลูกในมาเลเซียได้ทำข้อตกลงทางการเงินกับอาลีบาบา และนำเข้าชิปจำนวนมหาศาล ขณะที่บริษัทย่อยอย่าง Speedmatrix ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อไม่ถึงหนึ่งปีก่อนหน้าแต่มีมูลค่าสินทรัพย์สูงถึง 8,863 ล้านริงกิต พร้อมหนี้สิน 8,962 ล้านริงกิต
ผลกระทบต่อการค้าและเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
การสอบสวนครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของโครงสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสำนักข่าวชั้นนำอย่างเอเอฟพีและบีบีซีได้ตรวจสอบพบว่าสำนักงานในสิงคโปร์ไม่สามารถติดต่อได้จริง ขณะที่กระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์เปิดเผยว่า ได้ทำการตรวจสอบ Megaspeed เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 และพบว่าอลิส หวง หรือหวง เลอ ซึ่งเคยเป็นซีอีโอของบริษัท ให้ข้อมูลเท็จกับทางการ ส่งผลให้ถูกห้ามเดินทางเข้าสิงคโปร์ในที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่า Speedmatrix มีข้อตกลงจำนองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ Apex Enterprise Solutions ซึ่งต่อมาอาลีบากลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ควบคุมบริษัทดังกล่าว
ทิศทางในอนาคตและความเสี่ยงทางการเงิน
แม้ Megaspeed จะมีบริษัทลูก 7 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย รวมถึงศูนย์ข้อมูลในรัฐยะโฮร์มาเลเซีย แต่รายงานจากหนังสือพิมพ์หนันหยางซังเป้าชี้ให้เห็นว่าบริษัทขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีมากกว่า 100 ล้านริงกิต ในขณะที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนสูงมากซึ่งอาจบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องหรือการฟอกมูลค่าธุรกิจ การที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯพบชิปที่เก็บไว้ในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ศูนย์ข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ายังมีสินค้าตกค้างจำนวนมากซึ่งอาจถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่อไปในอนาคต
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at MGROnlineLive
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology