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Crime

เอฟบีไอบุก FaceStealer ยึดเซิร์ฟเวอร์จับแก๊งหลอกลวงคริปโต 400 ล้านดอลลาร์

siamblockchain#37 in ประเทศไทย
เอฟบีไอบุก FaceStealer ยึดเซิร์ฟเวอร์จับแก๊งหลอกลวงคริปโต 400 ล้านดอลลาร์
เอฟบีไอ · Facestealer · กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
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เอฟบีไอยึดโครงสร้างคลาวด์แคมเปญ FaceStealer จับแก๊งหลอกลวงคริปโตสร้างรายได้ผิดกฎหมายกว่า 400 ล้านดอลลาร์ เผยเทคนิคใช้ Deepfake โกงผู้บริหาร

เอฟบีไอ ร่วมกับสำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตกลางแคลิฟอร์เนียบุกยึดโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของแคมเปญมัลแวร์ชื่อ FaceStealer เผยว่าแก๊งมิจฉาชีพสร้างรายได้ผิดกฎหมายรวมเกิน 400 ล้านดอลลาร์ ภายในระยะเวลาเพียง 18 เดือนที่ผ่านมา โดยใช้วิธีการทางสังคมวิศวกรรมที่ซับซ้อนและทันสมัย

กลโกงใช้ Deepfake หลอกผู้บริหารผ่านวิดีโอคอล

คณะพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุจะติดต่อไปยังผู้บริหารอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีและนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียที่แฮกแล้ว จากนั้นจะเปิดคลิปวิดีโอที่อัดไว้ล่วงหน้าหรือเทคนิค Deepfake ของบุคคลในวงการที่เหยื่อไว้ใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

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หลังจากสร้างความเชื่อมั่นแล้ว มิจฉาชีพจะแกล้งทำเสียงมีปัญหาล่าช้าหรือตัดพัก เพื่อหลอกให้เหยื่อพิมพ์คำสั่งใน terminal เพื่อแก้ไขปัญหาเสียง โดยคำสั่งที่แท้จริงคือมัลแวร์ที่แอบติดตั้งเพื่อดึงขโมยข้อมูลลับและเงินดิจิทัลจากองค์กรเหยื่ออย่างแนบเนียน

แยกแยะความแตกต่างระหว่างแฮก Binance และ FaceStealer

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐชี้แจงว่า แม้มีรายงานว่าบางโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ระบุว่า FaceStealer เป็นส่วนหนึ่งของการแฮกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Binance แต่ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนยืนยันว่าเป็นสองเหตุการณ์ที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง

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เหตุแฮก Binance เกิดขึ้นจากมัลแวร์ที่ติดอยู่ในแล็ปท็อปของวิศวกร DevOps ส่วน FaceStealer เป็นแคมเปญวิศวกรรมสังคมที่เจาะจงบุคคลและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้เชื่อมโยงกับช่องโหว่ทางเทคนิคในระบบของ Binance โดยตรง

เกาหลีเหนือโยงโยงโครงการขีปนาวุธผ่านเงินคริปโต

หน่วยงานข่าวกรองสหรัฐและเกาหลีใต้ประเมินว่า เกาหลีเหนือมีหน่วยไซเบอร์ทางทหารประมาณ 8,400 คน โดยเริ่มโจมตีนักพัฒนาโอเพนซอร์สเพื่อฝังช่องโหว่ในซอฟต์แวร์คริปโต้นำร่องก่อนกระจายไปยังเป้าหมายอื่น

เงินจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจากการแฮก Binance ครั้งเดียวนั้น มีมูลค่าเทียบเท่ากับประมาณหนึ่งในหกของรายได้ประชาชาติต่อปีของประเทศเกาหลีเหนือ และเชื่อว่าเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญที่สนับสนุนโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์เพื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

ทางเกาหลีเหนือได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดผ่านนางคิม โยจอง น้องสาวของผู้นำประเทศ โดยระบุว่าข้อกล่าวหาของสหรัฐเป็นถ้อยคำที่ไร้สาระและไม่มีพื้นฐานความจริงแต่อย่างใด ทั้งยังเป็นการสร้างความแตกแยกในภูมิภาคโดยไม่มีเหตุผล

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ติดตามสถานะการกู้คืนเงินและผลกระทบต่อตลาดคริปโต

แม้จะสามารถอายัดเงินได้ประมาณครึ่งหนึ่งของยอดรวม แต่รายงานจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนระบุว่า ประมาณ 3,500 ล้านดอลลาร์ถูกแตกย่อยและโอนเงินผ่านธุรกรรมอัตโนมัติหลายหมื่นรายการภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังเกิดเหตุ

กระบวนการฟอกเงินที่มีความรวดเร็วและซับซ้อนนี้ สะท้อนให้เห็นว่าการติดตามและกู้คืนเงินที่หายไปทั้งหมดเป็นภารกิจที่ทำได้ยากมาก ส่วนตัวผู้เขียนมองว่าข่าวนี้ถือเป็นสัญญาณบวกว่าหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนสามารถทำงานร่วมกันได้เร็วพอที่จะตรึงเงินไว้ได้บางส่วน

ในขณะเดียวกัน บทเรียนสำคัญคือความรวดเร็วของแฮ็กเกอร์ยังคงนำหน้าศักยภาพในการติดตามอยู่ สำหรับประชาชนทั่วไป ภัยคุกคามจาก FaceStealer น่ากังวลกว่าเพราะใครก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้ผ่านการวิดีโอคอลที่ดูเป็นธรรมชาติ หากมีใครชวนคอลแล็บแล้วสั่งพิมพ์คำสั่งเพื่อแก้ไขระบบ ห้ามทำตามเด็ดขาด

ในส่วนของผู้ลงทุนในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ข่าวการยึดเซิร์ฟเวอร์นี้อาจไม่ส่งผลกระทบเชิงลบรุนแรงต่อตลาดเนื่องจากบิตคอยน์ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ที่ระดับประมาณ 71,500 ดอลลาร์ สิ่งที่ต้องจับตาคือประสิทธิภาพของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการติดตามเงินส่วนที่เหลือต่อไป

siamblockchain#37 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

เอฟบีไอ Facestealer กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เกาหลีเหนือ Binance คริปโทเคอร์เรนซี

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