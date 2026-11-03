เอพี ไทยแลนด์ กวาดยอดขาย 3,040 ล้านบาทในงานมหกรรมบ้านและคอนโด
เอพี ไทยแลนด์ เผยยอดขายรวมกว่า 3,040 ล้านบาทในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 50 ดันยอดขายสุทธิ 10 เดือนแตะ 41,500 ล้านบาท
เอพี ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า แคมเปญใหญ่ AP LEADER'S DEAL ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทสามารถสร้างยอดขายรวมได้กว่า 3,040 ล้านบาทจาก งานมหกรรมบ้านและคอนโด ฯ ครั้งที่ 50 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ส่งผลให้ ยอดขายสุทธิ สะสม 10 เดือนของปี 2569 แตะ 41,500 ล้านบาท
นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ยอดขายสุทธิ 10 เดือนที่แตะ 41,500 ล้านบาท คิดเป็น 85% ของเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 49,000 ล้านบาทAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนความต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้จริงของผู้บริโภค และความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อโครงการคุณภาพของเอพีอย่างต่อเนื่อง
แคมเปญ AP LEADER'S DEAL กับข้อเสนอพิเศษ
แคมเปญ AP LEADER'S DEAL เป็นแคมเปญหลักที่คัดสรรพอร์ตที่อยู่อาศัยคุณภาพครบทุกเซ็กเมนต์ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม
แคมเปญนี้มาพร้อมข้อเสนอพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้าและสร้างความคุ้มค่า ทำให้การตัดสินใจเป็นเจ้าของบ้านในเครือเอพีเป็นเรื่องที่ง่ายและอุ่นใจยิ่งขึ้น
บริษัทระบุว่า แนวทางนี้ตอบโจทย์ภาวะตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความคุ้มค่า และการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ
นายรัชต์ชยุตม์ระบุว่า การตอบรับที่ดีในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าดีมานด์ที่อยู่อาศัยจริงยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการนำเสนอที่อยู่อาศัยที่เข้าใจการใช้ชีวิตจริงและตรงใจทุกคนในครอบครัว
โครงการไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจสูงสุด
ในงานมหกรรมฯ ครั้งนี้ โครงการไฮไลต์ของเอพีได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น ครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ตั้งแต่บ้านเดี่ยวหรูไปจนถึงคอนโดมิเนียม
กลุ่มบ้านเดี่ยวประกอบด้วยโครงการ CENTRO บนทำเลวิภาวดี-รังสิต และโครงการ THE CITY บนทำเลพระราม 9-อ่อนนุช
กลุ่มทาวน์โฮมคุณภาพภายใต้แบรนด์ PLENO TOWN มีทำเลยอดนิยมสองแห่ง คือราชพฤกษ์-345 และธรรมศาสตร์-รังสิต
ส่วนบ้านกลางเมืองประกอบด้วยแบรนด์ THE EDITION บนทำเลศรีนครินทร์-สวนหลวง และโครงการบ้านกลางเมืองบนทำเลสาทร-กัลปพฤกษ์ 2
สำหรับคอนโดมิเนียม มีโครงการใหม่ ASPIRE บนทำเลเกษตร-เสนาฯ และคอนโดพร้อมเข้าอยู่ THE ADDRESS บนทำเลสยาม-ราชเทวี
มุมมองต่อโมเมนตัมตลาดที่อยู่อาศัย
ยอดจองและความสนใจในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนโมเมนตัมการฟื้นตัวที่คึกคักของตลาดที่อยู่อาศัย แต่ยังตอกย้ำความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพที่เอพี ไทยแลนด์ ยึดมั่นมาโดยตลอด
บริษัทยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้นำตลาดที่เข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัยทุกกลุ่ม และเตรียมนำเสนอโครงการเปิดตัวใหม่ในเร็ว ๆ นี้
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