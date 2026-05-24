เอพี ไทยแลนด์ จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าแนวคิด “Toward a Sustainable Future” ผลักดันระบบนิเวศเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือกันในโครงการ “Toward a Sustainable Future” เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเมือง คุณภาพชีวิต และระบบนิเวศ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศเมือง ผ่านโครงการ “หย่อมป่า” และแนวคิด Ecological Landscape Design
เอพี ไทยแลนด์ จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าแนวคิด “Toward a Sustainable Future” ต่อยอดหย่อมป่า สร้างระบบนิเวศเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ ยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยเดินหน้ายกระดับแนวทางพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่มิติความยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิด “Toward a Sustainable Future” มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเมือง คุณภาพชีวิต และระบบนิเวศ ด้วยการต่อยอดโครงการ “หย่อมป่า” เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และวางโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวในพื้นที่อยู่อาศัย รองรับการเติบโตของเมืองในระยะยาว รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาดองค์กรและดิจิทัล บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอพีมอง “ความยั่งยืน” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรระยะยาว โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งนี้ เป็นการผสานองค์ความรู้ด้านนิเวศเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ เข้ากับการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรฐาน AP CODE ที่มุ่งสร้าง “ระบบนิเวศของการอยู่อาศัยด้วยความเข้าใจใส่ใจ” ควบคู่กับการส่งมอบ Living Quality ที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว “เราไม่ได้มองเพียงการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อความสวยงาม แต่ต้องการพัฒนา ‘นิเวศวิทยาที่มีชีวิต’ ที่สามารถทำงานได้จริง ทั้งในด้านการลดมลพิษ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนเมือง” นายกิตติเชษฐ์กล่าว สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ จะต่อยอดโครงการ “หย่อมป่า” จากเดิมที่เน้นงานภูมิทัศน์ สู่การพัฒนา “Green Infrastructure” หรือโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ที่สามารถรองรับระบบนิเวศเมืองได้จริง ผ่านแนวคิด Ecological Landscape Design หรือการออกแบบพื้นที่สีเขียวเชิงนิเว.
เอพี ไทยแลนด์ จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าแนวคิด “Toward a Sustainable Future” ต่อยอดหย่อมป่า สร้างระบบนิเวศเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ ยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยเดินหน้ายกระดับแนวทางพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่มิติความยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิด “Toward a Sustainable Future” มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเมือง คุณภาพชีวิต และระบบนิเวศ ด้วยการต่อยอดโครงการ “หย่อมป่า” เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และวางโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวในพื้นที่อยู่อาศัย รองรับการเติบโตของเมืองในระยะยาว รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาดองค์กรและดิจิทัล บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอพีมอง “ความยั่งยืน” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรระยะยาว โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งนี้ เป็นการผสานองค์ความรู้ด้านนิเวศเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ เข้ากับการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรฐาน AP CODE ที่มุ่งสร้าง “ระบบนิเวศของการอยู่อาศัยด้วยความเข้าใจใส่ใจ” ควบคู่กับการส่งมอบ Living Quality ที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว “เราไม่ได้มองเพียงการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อความสวยงาม แต่ต้องการพัฒนา ‘นิเวศวิทยาที่มีชีวิต’ ที่สามารถทำงานได้จริง ทั้งในด้านการลดมลพิษ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนเมือง” นายกิตติเชษฐ์กล่าว สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ จะต่อยอดโครงการ “หย่อมป่า” จากเดิมที่เน้นงานภูมิทัศน์ สู่การพัฒนา “Green Infrastructure” หรือโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ที่สามารถรองรับระบบนิเวศเมืองได้จริง ผ่านแนวคิด Ecological Landscape Design หรือการออกแบบพื้นที่สีเขียวเชิงนิเว
เอพี ไทยแลนด์ มหาวิทยาลัยมหิดล ความยั่งยืน ระบบนิเ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
EECO Sectoral Deep Dive Forum 2026: Thailand’s Vision for Green Data Center in ASEANThis event aims to discuss and determine the future direction of Thailand’s digital industry with a focus on green data center in the ASEAN region.
Read more »
หอการค้าไทย-นอร์เวย์ร่วมสถานทูตฯ จัดเสวนารวมพลังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาฯสำนักงานส่งเสริมขบวนการส่งออกของไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต นอร์เวย์ประจำประเทศไทยจัดงานเสวนา ‘Integrity in Practice Forum: Shaping the Future through Responsible Governance’ เพื่อสร้างเครือข่ายความโปร่งใสและต้านคอร์รัปชันในอุตสาหกรรม
Read more »
หอการค้าไทย-นอร์เวย์ร่วมสถานทูตฯ จัดเสวนารวมพลังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาฯสำนักงานส่งเสริมขบวนการส่งออกของไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต นอร์เวย์ประจำประเทศไทยจัดงานเสวนา ‘Integrity in Practice Forum: Shaping the Future through Responsible Governance’ เพื่อสร้างเครือข่ายความโปร่งใสและต้านคอร์รัปชันในอุตสาหกรรม
Read more »
“ยศชนัน”ดันปฏฺรูป อววน. ปั้น Future Food สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่“ยศชนัน”นั่งหัวโต๊ะประชุม สอวช. นัดแรก เปิดเกมปฏิรูป อววน. ดันลงทุนวิจัย 2 หมื่นล้าน ปั้น Future Food วาระแห่งชาติ สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ไทย
Read more »
World Changing Opportunities: The New World Order and the Future of Financial MarketsArtificial intelligence technologies are driving a shift in the world of finance, leading to new opportunities and challenges for financial markets and investors. This change is reshaping the Thai stock market, which faces a lack of representation from the New Economy and a slowdown in trading volumes.
Read more »
Interactive AI Mini Workshop: AI Future Readyภายในงานได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งคนทำงาน นักศึกษา เจ้าของธุรกิจ และสายครีเอเตอร์ที่ต้องการเริ่มต้นใช้ AI ให้ "ใช้เป็นจริง" ผ่านรูปแบบ Interactive Workshop ที่เน้น Learn → Do → Apply หรือ "เรียนรู้ → ทดลองทำ → นำไปใช้จริง"
Read more »