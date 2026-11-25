เอปสัน เปิดตัวโปรโมชันพิเศษเครื่องพิมพ์และโปรเจกเตอร์ COMMART AIFORCE 2026
เอปสัน ประเทศไทย จัดโปรโมชันพิเศษในงาน COMMART AIFORCE 2026 วันที่ 26-29 พ.ย. 2569 พร้อมโปรโมชั่นผ่อน 0% นาน 6 เดือน และรับประกันสูงสุด 5 ปี สำหรับเครื่องพิมพ์และโปรเจกเตอร์
เอปสัน ประเทศไทย ประกาศการจัดกิจกรรมโปรโมชันพิเศษสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์และโปรเจกเตอร์ ภายใต้โครงการ COMMART AIFORCE 2026 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 ณ บูธ B8 ในโซนฮอลล์ EH 98-99 บริเวณ ไบเทค บางนา โดยงานนี้มุ่งเน้นนำเสนอเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยพร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ
รายละเอียดโปรโมชันและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์
เอปสัน ประเทศไทย กำหนดนโยบายราคาพิเศษเฉพาะในงานพร้อมระบบการผ่อนชำระแบบ 0% นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Epson EcoTank ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ครอบคลุมหลากหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นพิมพ์สีที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านและสำนักงานขนาดเล็ก ไปจนถึงรุ่นมัลติฟังก์ชันที่สามารถรองรับการทำงานด้านการพิมพ์ การสแกน และการถ่ายเอกสารได้อย่างครบถ้วนAlso readXiaomi Q3/2026 รายได้ลด 5.2% กำไรปรับปรุงลด 56.8%
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเครื่องพิมพ์รุ่นขาวดำ Mono Ink Tank สำหรับผู้ที่เน้นการใช้งานเอกสารตัวหนังสือเป็นหลัก และกลุ่มรุ่นที่รองรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่ขนาด A3 ซึ่งตอบโจทย์สำนักงานและธุรกิจที่ต้องการผลิตเอกสารมาตรฐานสูง โดยเอปสันมีแคมเปญขยายความคุ้มครองสูงสุด 5 ปี สำหรับเครื่องพิมพ์ EcoTank ที่ร่วมรายการ ซึ่งผู้บริโภคจำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม MyEpson ตามเงื่อนไขของบริษัทอย่างเคร่งครัด
กลุ่มอุปกรณ์ที่จัดแสดงเพิ่มเติมในงานดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ฉลาก LabelWorks เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต WorkForce เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง SureColor และสแกนเนอร์ WorkForce กับ Perfection ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่เอปสันนำเสนอเพื่อรองรับการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม
กลุ่มโปรเจกเตอร์และนวัตกรรมด้านภาพ
สำหรับกลุ่มโปรเจกเตอร์เอปสัน ประเทศไทย ได้เตรียมการจัดแสดงรุ่นสำหรับห้องประชุม ห้องเรียน และพื้นที่ทำงานร่วมด้วย รวมถึงรุ่นเพื่อความบันเทิงภายในบ้านที่มีตัวเลือกรองรับความละเอียดระดับ 4K ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์การชมภาพและวิดีโอให้ผู้บริโภคได้รับชมความละเอียดของภาพที่คมชัดและสมจริงยิ่งขึ้น
โปรโมชั่นการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือนสำหรับกลุ่มโปรเจกเตอร์เป็นไปตามเงื่อนไขของรายการสินค้าที่ระบุในเอกสารประชาสัมพันธ์ของงาน ซึ่งในเอกสารดังกล่าวไม่ได้ระบุราคาและรหัสรุ่นที่ร่วมรายการอย่างชัดเจน ทำให้ผู้สนใจจำเป็นต้องสอบถามข้อมูลจากผู้แทนจำหน่ายหรือเจ้าหน้าที่ ณ จุดขายโดยตรงเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมพิเศษและช่องทางติดต่อสอบถาม
ผู้เข้าชมบูธเอปสัน สามารถร่วมกิจกรรม Epson AI Photo Booth และรับภาพพิมพ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ 100 คนแรกของแต่ละวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงโต้ตอบที่ผสมผสานเทคโนโลยีเอไอเข้ากับการพิมพ์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสามารถติดต่อเอปสัน คอลเซ็นเตอร์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9699 หรือเยี่ยมชมบูธ B8 ฮอลล์ EH 98-99 ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 เพื่อรับข้อเสนอพิเศษและทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ
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