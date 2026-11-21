เอกวิทย์ วัชชวัลคุ เปิดทรัพย์สินรับตำแหน่ง ป.ป.ช.กว่า 100 ล้านบาท
เอกวิทย์ วัชชวัลคุ พร้อมคู่สมรส แจ้งทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. รวม 118.88 ล้านบาท มีทรัพย์สินส่วนตัวกว่า 100 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์และเงินฝาก
นาย เอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเองพร้อมคู่สมรส เป็นจำนวนเงินรวม 118,881,921.25 บาท เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของ วุฒิสภา
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินที่ชัดเจนและเป็นทางการตามระบบกฎหมายของประเทศไทยAlso read“สารหนู” วิกฤตมากับน้ำ! ผลจากการทำเหมืองแร่ทองคำ-แรร์เอิร์ธ ไทยทำอะไรได้บ้าง?
รายละเอียดทรัพย์สินกว่า 100 ล้านของเอกวิทย์
นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ มีทรัพย์สินรวมส่วนตัวสูงถึง 100,664,948.87 บาท โดยมีสินทรัพย์หลักกระจายอยู่ในหลายหมวดหมู่เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ในส่วนของสภาพคล่องและสินทรัพย์ทางการเงิน นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ มีเงินฝากธนาคารมูลค่า 22,521,820.96 บาท และมีเงินลงทุนทั่วไปมูลค่า 8,715,224.99 บาท
สำหรับสินทรัพย์รูปแบบอสังหาริมทรัพย์นั้น มีมูลค่ารวมกว่า 61 ล้านบาท ประกอบด้วยที่ดินมูลค่า 36,880,187 บาท และโรงเรือนพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 24,250,000 บาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนสำคัญของพอร์ตทรัพย์สิน
นอกจากนี้ นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ยังมียานพาหนะ จำนวน 4 รายการ คิดเป็นมูลค่า 2,450,000 บาท โดยเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 4 คัน เพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน
สิทธิประโยชน์และทรัพย์สินมีค่าพิเศษ
นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ มีสิทธิและสัมปทานรวมมูลค่า 5,567,715.92 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข.
ในหมวดทรัพย์สินมีค่าพิเศษอื่น ๆ นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ได้ระบุรายการที่มีความสำคัญทางประวัติสาสตร์และมูลค่าสูงไว้อย่างชัดเจน
รายการที่น่าสังเกตคือนาฬิกาโรเล็กซ์ จำนวน 1 เรือน ซึ่งมีมูลค่า 150,000 บาท และแหวนทองคำยี่หร่าล้อมเพชร จำนวน 1 วง มูลค่า 80,000 บาท
รวมถึงอาวุธปืนสั้น จำนวน 1 กระบอก ซึ่งระบุมูลค่าไว้ที่ 50,000 บาท สอดคล้องกับกฎระเบียบที่มีสำหรับบุคคลบางกลุ่มหรือการสะสมถูกต้องตามกฎหมาย
สถานการณ์หนี้สินและกระบวนการตรวจสอบ
ในส่วนของผู้รับผิดสินนั้น นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ มีภาระหนี้สินเพียงเล็กน้อย คือเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวน 100,000 บาท ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวม
ข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของนายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ถูกประกาศโดยวุฒิสภา ในเรื่อง การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของกรรมการ ป.ป.ช. ฉบับที่ 1/2567
ประกาศดังกล่าวระบุชัดเจนว่า ข้อมูลจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของรัฐสภา ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2567 เพื่อความโปร่งใสต่อสาธารณะ
ความหมายของการเปิดเผยทรัพย์สิน
การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าหมายหลักคือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น หรือความมั่นคงทางการเงินของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์กรอิสระ
การมีทรัพย์สินหลักล้านบาทกับหนี้สินแสนบาท แสดงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีความมั่นคงสูงของนายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ในเวลานี้
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