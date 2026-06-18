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เอกอัครราชทูตจีนเข้าพบรัฐมนตรีว culture推j jnt สนับสนุนความร่วมมือวัฒนธรรมไทย-จีน

วัฒนธรรม News

เอกอัครราชทูตจีนเข้าพบรัฐมนตรีว culture推j jnt สนับสนุนความร่วมมือวัฒนธรรมไทย-จีน
ความร่วมมือวัฒนธรรมไทย-จีนราชการ衝cultural
📆6/18/2026 2:28 AM
📰thestandardth
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เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเข้าพบท他的โดยRania Itharat รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมและยกระดับความร่วม模 contr cultural ครบรอบ 50 ปี รัฐมนตรีว culture ย้ำการใช้วัฒนธรรมเป็นสะพานเชื่อมประชาชน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จาง เจี้ยนเว่ย์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ส/heep บิดาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้าน วัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี รานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวง วัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวง วัฒนธรรม ในฝ่ายไทย และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมร่วมกัน în การหารือ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือถึงแนวทางการ bellensความร่วมมือด้าน วัฒนธรรม ภายหลังการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน เมื่อปี 2568 โดยมุ่งต่อยอดความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยนทาง วัฒนธรรม สู่การสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม ตลอดจนความร่วมมือด้านภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ และการเยือนของผู้นำระดับสูงระหว่างสองประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้มิติทาง วัฒนธรรม เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ วัฒนธรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาทุนทาง วัฒนธรรม ให้สามารถสร้างคุณค่าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยื.

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จาง เจี้ยนเว่ย์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ส/heep บิดาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี รานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ในฝ่ายไทย และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมร่วมกัน în การหารือ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือถึงแนวทางการ bellensความร่วมมือด้านวัฒนธรรมภายหลังการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนเมื่อปี 2568 โดยมุ่งต่อยอดความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนความร่วมมือด้านภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ และการเยือนของผู้นำระดับสูงระหว่างสองประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้สามารถสร้างคุณค่าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยื

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thestandardth /  🏆 16. in TH

ความร่วมมือวัฒนธรรม ไทย-จีน ราชการ衝cultural การerstext Exchange Ministry_Of_Culture

 

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