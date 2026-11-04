เอกภพ สายไหมต้องรอด เปิดใจประเด็นบริจาคถูกทิ้ง หลังมีข่าวฉาว 2%
เอกภพ เหลืองประเสริฐ หรือ สายไหมต้องรอด ยืนยันข้อมูลบริจาค 2% โดยรอคำชี้แจงจาก บัณฑิตา ปนัสดา ก่อนระบุข้อเท็จจริง ชี้ความรู้สึกสะเทือนใจต่อทรัพยากรที่สูญเสีย
นาย เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจ สายไหมต้องรอด ออกมาแสดงท่าทีและชี้แจงกรณีประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคหลังจากจบรายการโหนกระแส โดยเหตุการณ์นี้มีขึ้นภายหลังมีรายงานข่าวว่ามีการนำเงินบริจาคไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์เพียงร้อยละสองเท่านั้น ซึ่งข่าวดังกล่าวสร้างความตกใจและกระแสความสนใจอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
นายเอกภพเปิดเผยว่า ตนได้รับข้อมูลดังกล่าวจากรุ่นพี่ที่รู้จักกันและรู้สึกประหลาดใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นายกรรชัย ได้ออกมายืนยันกับนายเอกภพว่าข้อมูลข้างต้นมีความสอดคล้องกัน แต่ในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง นายเอกภพระบุว่ายังไม่สามารถระบุข้อเท็จจริงได้ทันที และจำเป็นต้องรอให้คุณบัณฑิตา ปนัสดา ออกมาชี้แจงรายละเอียดอย่างเป็นทางการก่อนจึงจะสรุปใดๆ ไม่ได้Also readวัดพระธาตุพนมจ่อฟ้อง อดีตนายอำเภอกล่าวหา เงินวัดหมดบัญชี
ในส่วนของการเก็บรักษาหรือการทิ้งสิ่งของบริจาคนั้น นายเอกภพกล่าวถึงสถานที่ตั้งของสิ่งของจำนวนมากที่ถูกทิ้งร้างไว้ที่โกดังเก็บของภายในพื้นที่หมู่ที่หก คลองเก้า อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเมื่อภาพของการทิ้งสิ่งของเหล่านี้หลุดออกมาสู่สาธารณะชน ก็ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก รวมถึงตัวนายเอกภพเอง
นายเอกภพชี้แจงว่า ตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับผู้คนจำนวนมากที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดอุทกภัยครั้งล่าสุด สิ่งของต่างๆ ที่เขาได้เห็นและรวบรวมมานั้น ถือว่ามีคุณค่ามหาศาลต่อประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม อย่างเช่นน้ำดื่มหนึ่งขวด ในยามที่ร้านค้านั้นปิดหมดและไม่มีเงินก็สามารถซื้อหาได้ยากมาก
เขาได้ออกไปสัมผัสประสบการณ์ตรงในพื้นที่น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา โดยเขาได้เดินสวนทางกับคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งต้องเดินเท้าไกลถึงหนึ่งกิโลเมตร เพื่อไปรับข้าวบริจาคหนึ่งกล่องและน้ำดื่มหนึ่งขวดเท่านั้น การได้พบเห็นภาพตรงหน้าซึ่งมีสิ่งของกองอยู่จำนวนมากจึงทำให้เขารู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง เพราะไม่ทราบว่าน้ำดื่มแพ็คที่เขาเคยฝากไปกับรถมูลนิธิ เป็นส่วนหนึ่งของของที่ถูกทิ้งหรือไม่
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวรถของคุณบัณฑิตา ปนัสดา สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากกว่ารถของมูลนิธิ หากข้อเท็จจริงยืนยันว่าน้ำดื่มดังกล่าวเป็นของตน ความเสียใจนั้นก็จะยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาต้องออกมาแสดงจุดยืนเพื่อรอคำชี้แจงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน
ด้านมุมมองต่อบทบาทของสิ่งของเหล่านี้ นายเอกภพได้กล่าวทิ้งท้ายโดยเน้นย้ำว่าคุณค่าของทรัพยากรเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ใช้ หากมีเจตนาที่จะนำไปช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อน สิ่งของเหล่านั้นย่อมมีคุณค่าอย่างมหาศาล แต่ในทางกลับกัน หากผู้เก็บรักษาไม่ได้มีเจตนาที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่งของเหล่านั้นก็กลายเป็นภาระทันทีในพริบตา
เขาเสริมอีกว่า ในบางสถานการณ์สิ่งของเหล่านี้อาจมีมูลค่าสูงกว่าตัวเงินเอง เพราะเมื่อบรรลุถึงยามวิกฤต แม้ว่าประชาชนจะมีเงินอยู่ในมือแต่ก็ไม่สามารถซื้อหาสิ่งของจำเป็นเหล่านั้นมาได้ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรที่ถูกต้องจึงเป็นหัวใจสำคัญของการบรรเทาทุกข์ที่แท้จริง
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics