เอกนิติ ชูเปลี่ยน K-Shape เป็น V-Shape ประกาศ STI DEE รีฟอร์มคลัง
รองนายกฯ เอกนิติ มุ่งเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยจาก K-Shape เป็น V-Shape พร้อมประกาศยุทธศาสตร์ STI DEE และ KPI 7 อุตสาหกรรม เพื่อดึงการลงทุนและยกระดับรายได้สูง
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เปิดเผยแนวทางปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจไทย ในงาน The Standard Economic Forum 2026 โดยเน้นการเปลี่ยนลักษณะเศรษฐกิจจาก K-Shape ให้กลายเป็น V-Shape เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและดึงกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่
ในเวทีดังกล่าว ดร.เอกนิติ ได้อธิบายว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งในการเป็นตัวเชื่อมโลกที่แตกขั้ว แต่คนไทยยังไม่รู้สึกถึงประโยชน์เพราะเศรษฐกิจมีลักษณะเป็น K-Shape ที่มีทั้งขาขึ้นและขาลงพร้อมกัน หน้าที่หลักของกระทรวงการคลังคือการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อดึงขาล่างให้สูงขึ้นและสร้างสมดุลAlso readกกต. มติ 5:2 ส่งศาลรธน. ตีความอำนาจศาลฎีกา หลังคดีสว.อำนาจเจริญ
กลยุทธ์เปลี่ยน K-Shape เป็น V-Shape ผ่านบีโอไอ
ดร.เอกนิติ ยืนยันว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นกลไกหลักในการดึงดูดการลงทุนสมัยใหม่เข้ามาในประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการดึงคนไทยเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ โดยวัดผลความสำเร็จผ่านตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทักษะและการจ้างงานแรงงานไทย
ปัจจุบันกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจ้างงานแล้วกว่า 1.2 แสนคน ในทักษะงานใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าในการเตรียมกำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อน 7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
โครงการ Reinvent Thailand ทำงานร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ใน 7 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและการแปรรูปอาหาร ยานยนต์ การค้าปลีกและการค้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแพทย์และเวลเนส การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การลงทุนจริงที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3 มีการเติบโตขึ้น 27% จากการปลดล็อกมาตรการ Thailand FastPass ซึ่งเป็นสัญญาณบวกของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังทำหน้าที่ประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศสู่รายได้สูงอย่างยั่งยืนและไม่กระจุกตัว
เป้าหมายจีดีพีและการลงทุนภายใน 4 ปี
รัฐบาลตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) สูงกว่า 3% เพิ่มสัดส่วนการลงทุนเป็น 30% จากปัจจุบันที่อยู่ที่ 22% และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันให้อยู่ใน TOP20 ภายในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งเป็นการวางรากฐานระยะยาวเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ดร.เอกนิติ ยอมรับว่าประเทศไทยมีปัญหากรรมเก่าแต่จำเป็นต้องสร้างบุญใหม่ร่วมกัน โดยจะประกาศ KPI ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายนนี้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและวัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ STI DEE รีฟอร์มการทำงานรัฐ
ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ กระทรวงการคลังจะประกาศยุทธศาสตร์ STI DEE ซึ่งย่อมาจาก Stabilize Today, Transition Now และ Invest for Tomorrow เพื่อปฏิรูมการทำงานของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐย้อนหลัง 5 ปี
นอกจากนี้ยังเน้นการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนติดต่อกับภาครัฐได้ง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพโดยเลือกทำเฉพาะสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานของรัฐให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
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