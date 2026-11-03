เอกนิติเผยนโยบายกระทรวงคลัง เปลี่ยนสรรพากรเป็นยักษ์ยิ้ม สู่โอกาสสุดท้ายของไทย
เอกนิติ นิติทรรศประภาศ มอบนโยบายกระทรวงคลัง อุดรธานี เปลี่ยนกรมสรรพากรเป็นยักษ์ยิ้ม ส่งเสริมโมเดลไข่ดาวและเศรษฐกิจดิจิทัล โอกาสสุดท้ายของไทย
เอกนิติ นิติทรรศประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ได้เดินทางไปยังจังหวัด อุดรธานี เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด หรือ คบจ. อย่างเป็นทางการ ในการนี้ นาย เอกนิติ ได้ประกาศนโยบายสำคัญที่จะปฏิรูปการทำงานของ กระทรวงการคลัง โดยเน้นย้ำว่าขณะนี้คือโอกาสสุดท้ายของประเทศไทยในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจก่อนที่จะตกขบวนและพัฒนา跟不上โลกภายนอก
เปลี่ยนสรรพากรเป็นยักษ์ยิ้มให้บริการประชาชน
ในการประชุมดังกล่าว นายเอกนิติ ได้กล่าวถึงแผนการปรับปรุงภาพลักษณ์และการทำงานของผู้ให้บริการหลักอย่างกรมสรรพากร โดยตั้งใจเปลี่ยนจากภาพเดิมที่ถูกมองว่าแข็งกร้าวหรือเป็น "ยักษ์" ให้กลายเป็น "ยักษ์ยิ้ม" ที่คอยรับบริการประชาชนด้วยรอยยิ้มและการอำนวยความสะดวกAlso readสุวรรณภูมิ ซ่อมทางขับ E21 หลัง A380 Emirates ติดขัด เหตุดินอุ้มน้ำ
นโยบายนี้สอดคล้องกับแนวทาง Easy (ง่าย) ซึ่งสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เช่น กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เลือกบริการหลักที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุดอย่างละหนึ่งด้าน แล้วนำมาปรับลดขั้นตอนให้เรียบง่ายและรวดเร็วที่สุด
การเปลี่ยนผ่านนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนรู้สึกถึงความอ่อนโยนและความพร้อมในการบริการมากขึ้น ไม่ใช่เพียงการลดขั้นตอนเอกสาร แต่เป็นการเปลี่ยนจิตวิญญาณของข้าราชการให้เข้ามาใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาของผู้ขอรับบริการจริง ๆ
โมเดลไข่ดาวประสานงานทุกภาคส่วนเติบโต
นายเอกนิติ ได้อธิบายโครงสร้างการทำงานของกระทรวงการคลังเปรียบเสมือน "โมเดลไข่ดาว" โดยส่วนของไข่แดงหมายถึงส่วนราชการหรือกรมต่าง ๆ ในสังกัด ขณะที่ไข่ขาวหมายถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจและหน่วยงานในสังกัด เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย
ทั้งสองส่วนต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันอย่างสอดประสาน เพื่อให้แนวนโยบายทางการคลังมีแรงส่งและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ ยังมีการเร่งสำรวจตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มียอดหนี้ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท เพื่อเข้าสู่โครงการปิดหนี้เร็วต่อไป พร้อมกันนั้นยังเน้นเพิ่มการค้ำประกันสินเชื่อในโครงการ SME Credit Boost และเติมเงินทุนเพื่อช่วยบรรเทาภาระให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โอกาสสุดท้ายไทยต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กำชับข้าราชการและผู้บริหารคลังในพื้นที่อย่างเคร่งครัดว่า ช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาชี้ขาดของประเทศไทย หากไม่เร่งปฏิรูปในขณะนี้ ประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะล้าหลังและตกขบวนการพัฒนาเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน
เขาได้กล่าวเปิดใจในหลายเวทีรวมถึงงานระดับนานาชาติว่า นี่คือโอกาสสุดท้ายที่ไทยจะปรับเปลี่ยนผ่านความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ มิฉะนั้นอาจสูญเสียโอกาสในการแข่งขันระดับโลกไปอย่างน่าเสียดาย
การประชุมที่จังหวัดอุดรธานีและกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนนี้ เปรียบเสมือนเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยหมุนเวียนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นผลชัดเจนภายในกรอบเวลาหนึ่งปี และบรรลุเป้าหมายในระยะยาวสี่ปีข้างหน้า
ดันเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ
นอกจากการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางการคลัง นายเอกนิติ ยังเน้นให้ภาคเอกชนเป็นผู้นำในการเติบโตผ่านภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เกษตรสมัยใหม่ที่มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคอยสนับสนุน อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยานยนต์ไฟฟ้า การท่องเที่ยวมูลค่าสูง การบริการทางการแพทย์ และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
ที่สำคัญคือต้องดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้สร้างคอนเทนต์แพลตฟอร์มดิจิทัลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ให้ประเทศ โดยยึดหลัก D หรือ Data and Disclose ที่หมายถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐอย่างโปร่งใส เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบได้ของงบประมาณ
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ หรือหลัก E และ Efficient เพื่อลดภาระและขั้นตอนงานที่ไม่จำเป็น ทำให้โครงสร้างงานของกระทรวงการคลังทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ
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