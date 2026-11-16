เอกนิติ นำทีมไทยแลนด์ โรดโชว์ญี่ปุ่น ดึงทุนกลับสู่อันดับ 1
รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติ นำคณะบีโอไอและกกร. เยือนโตเกียว 17-21 พ.ย. 2569 ชูยุทธศาสตร์ Made with Thailand ดึงดูดนักลงทุนญี่ปุ่นกลับมายืนแถวหน้าอีกครั้งหลังยอดขอ BOI ปรับลง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ จะนำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ และผู้นำจาก คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือกกร. เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 ถึง 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ Made with Thailand โดยการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อดึงดูดกลุ่มทุนญี่ปุ่นให้กลับมาลงทุนในประเทศไทยอย่างมหาศาลอีกครั้ง หลังจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนรายปีปรับตัวลดลงจนเลื่อนอันดับจากสถานะสูงสุดที่เคยครองไว้
บริบทการลงทุนและสถิติการค้าที่เปลี่ยนแปลง
ญี่ปุ่นมีบทบาทเป็นเสาหลักของอุตสาหกรรมไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ โดยปัจจุบันเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดลงทุนสะสมสูงที่สุด และมีกิจการกว่า 6,000 รายที่เข้าร่วมในห่วงโซ่การผลิตของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ รองจากจีนและสหรัฐอเมริกา ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุว่า ในปี 2568 ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทย โดยมีมูลค่าการค้ารวม 53,204 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.30% จากปี 2567 คิดเป็นสัดส่วน 7.77% ของการค้าไทยกับทั่วโลก ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์ และนำเข้าจากญี่ปุ่นมูลค่า 29,654 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกิดการค้าขาดดุลมูลค่า 6,104 ล้านดอลลาร์Also readDITP เชิดชู 22 ผู้ประกอบการไทย รับมอบตรา T Mark การันตีมาตรฐานสู่ตลาดโลก
สถิติการลงทุนบีโอไอที่ลดลงและเป้าหมายใหม่
แม้ญี่ปุ่นจะมียอดลงทุนสะสมสูงสุด แต่ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนรายปีกลับร่วงลงสู่ลำดับที่ 4 ข้อมูลจากบีโอไอย้อนช่วงปี 2564 ถึงครึ่งแรกของปี 2569 ระบุให้นักลงทุนญี่ปุ่นยื่นคำขอสะสม 1,380 โครงการ รวมเงินลงทุนกว่า 396,500 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน และเคมีและปิโตรเคมี ปี 2568 ถือเป็นปีที่ยอดคำขอจากญี่ปุ่นสูงสุด มีจำนวน 302 โครงการ เงินลงทุนกว่า 113,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปี 2567 และขยายไปยังยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง อากาศยาน และดิจิทัล แต่ในปี 2569 ตัวเลขชะลอลง โดยครึ่งปีแรกยื่นคำขอ 123 โครงการ มูลค่า 32,790 ล้านบาท และช่วง 9 เดือนแรกอยู่ที่ 192 โครงการ มูลค่า 45,478 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40% ของยอดทั้งปี 2568
นโยบายดึงดูดนักลงทุนและการปรับโครงสร้างภาษี
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลไทยเตรียมเสนอประเด็นสำคัญกับ 6 ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากการขึ้นภาษีนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด หรือ REV จำนวน 35% นายเอกนิติระบุว่า รัฐบาลจะนำเสนอแนวคิด Made with Thailand เพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์จากการใช้ไทยเป็นเพียงฐานการผลิต ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกันใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ และยุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุน โดยรองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเป้าหมายปลายทางคือให้การลงทุนจากญี่ปุ่นถ่ายทอดทักษะและความรู้ใหม่แก่คนไทย คล้ายกับคลื่นการลงทุนในทศวรรษ 1980 และดึงเอสเอ็มอีไทยระดับ Tier 1 ถึง Tier 3 เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของบริษัทญี่ปุ่น
มาตรการเร่งรัดการลงทุนและเศรษฐกิจไทย
นอกจากนโยบายระดับชาติ บีโอไอจะใช้กลไกเร่งรัดการลงทุน Thailand FastPass มาตรการพัฒนาบุคลากร Skill Bridge และมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมเดิม Smart and Sustainable Industry ควบคู่กับการส่งเสริมสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยและพัฒนา นายเอกนิติยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนแนวคิด Reinvent Thailand โดยกำหนดตัวชี้วัด 7 อุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชนในที่ประชุม กรอ. และวางการเยือนครั้งนี้ไว้ในแนวทางใช้การลงทุนนำการเติบโต หรือ Investment-Led Growth โดยอ้างอิงตัวเลขจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2569 ขยายตัว 2.9% และเฉลี่ย 9 เดือนแรกขยายตัว 2%
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