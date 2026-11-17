เอกนิติ นำคณะนักการเมืองไทยเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูล NTT ญี่ปุ่น ศึกษาโมเดลคุณภาพ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นำคณะผู้นำเศรษฐกิจไทย เยี่ยมชม NTT Data Center ในญี่ปุ่น เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลก สอดคล้องกับมติบอร์ดดาต้าเซ็นเตอร์
นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ได้นำคณะผู้นำเศรษฐกิจไทยระดับสูง เดินทางไปยังประเทศ ญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน tại NTT Data Mitaka EAST Data Center โดยวัตถุประสงค์หลักคือการเรียนรู้มาตรฐานระดับโลกด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อส่งต่อองค์ความรู้สู่การพัฒนาภายในประเทศอย่างยั่งยืน
คณะผู้นำเศรษฐกิจไทยศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับสูง
การเดินทางเยี่ยมชมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต่อยอดมติจากคณะกรรมการนโยบายดาต้าเซ็นเตอร์ ที่กำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลโครงการขนาดใหญ่ โดยเน้นย้ำถึงการคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อประเทศเป็นสำคัญ รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีคุณภาพ หรือ Quality Investment ซึ่งช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลของโลกอย่างเต็มตัวAlso readป.ป.ส. ไทย จ่อเรียก 'แอร์มีนา' ให้ข้อมูล หลังศาลออสฯ ยกฟ้องคดีซุกเฮโรอีนเป๋าช้าง
คณะผู้แทนไทยประกอบด้วยบุคลากรระดับสูงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจาก Mr. Yoshimura Gaku รองประธาน NTT Global Data Centers Japan ในการนำเสนอรายละเอียดเชิงลึก
NTT Global Data Centers ประสบการณ์กว่า 25 ปีในวงการไอซีที
NTT Global Data Centers แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในตลาดด้วยการดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 25 ปี โดยมีเครือข่ายดาต้าเซ็นเตอร์กระจายอยู่กว่า 160 แห่งใน 20 ประเทศทั่วโลก พร้อมรองรับกำลังไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไอทีรวมประมาณ 2 กิกะวัตต์ ซึ่งนับเป็นปริมาณพลังงานที่มหาศาลสำหรับการประมวลผลข้อมูลสมัยใหม่
ในการนำเสนอครั้งนี้ มีการเน้นย้ำเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ความมั่นคงปลอดภัย และระบบสำรองเพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของศูนย์ข้อมูลยุคใหม่ นอกจากนี้ NTT ยังนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความเสถียรในการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลก
ทิศทางสิ่งแวดล้อมกับการลดก๊าซเรือนกระจกของ NTT Japan
นอกจากความมั่นคงของระบบแล้ว NTT Global Data Centers ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารพลังงานและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานได้ 34% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนที่จับต้องได้
furthermore บริษัทยังมีการใช้พลังงานหมุนเวียนในส่วนที่ไม่ใช่อุปกรณ์ไอทีสูงถึง 72% อีกด้วย มาตรฐานเหล่านี้สอดคล้องกับแนวโน้มโลกที่要求各องค์กรต้องใส่ใจเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ซึ่งประเทศไทยสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดดิจิทัลระดับนานาชาติได้
การแลกเปลี่ยนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI ของประเทศไทย
ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหัวข้อสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต การเยี่ยมชมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการดูงาน แต่เป็นการวางรากฐานความร่วมมือที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนคุณภาพจากนักลงทุนต่างชาติได้มากขึ้น
การเชื่อมโยงความรู้จาก NTT ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับโลก จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถกำหนดนโยบายและกำกับดูแลดาต้าเซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศว่าประเทศไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและเสถียรภาพเทียบเท่าสากล
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