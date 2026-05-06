เอกนิติ ชี้แจง พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ไม่ใช่เช็คเปล่า เตรียมกระสุนรับมือวิกฤตพลังงาน-ปากท้องประชาชน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจ วงเงิน 400,000 ล้านบาท โดยเน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ใช่การตีเช็คเปล่า แต่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงอย่างเร่งด่วน
นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยฯ ช่อง 9 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เพื่อชี้แจงถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนด (พ.
ร. ก.
) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจ วงเงิน 400,000 ล้านบาท โดยเน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ใช่การตีเช็คเปล่า แต่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงอย่างเร่งด่วน นายเอกนิติ ระบุว่า สถานการณ์โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่ซับซ้อนหลายด้าน ทั้งสงครามในตะวันออกกลางและวิกฤตพลังงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นระลอก ตั้งแต่ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนสินค้า และท้ายที่สุดจะกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนจนอาจเกิดปัญหาการเลิกจ้างงาน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมกระสุนหรือสำรองงบประมาณไว้ให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างทันท่วงที สำหรับการใช้จ่ายเงินกู้นั้น นายเอกนิติยืนยันว่าจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯโครงการอย่างเข้มงวด โดยวางกรอบการทำงานไว้ 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1.
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเพื่อลดการนำเข้าและหันไปใช้พลังงานทดแทน 2. การบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา 3. การสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจ 4.
การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และ 5. การสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังค
