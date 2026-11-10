เอกนัฏ รับฟัง ม.44 ร้องลดน้ำมัน 10 บาท รับทำเร็วสุด สัปดาห์นี้ทยอยปรับลด
นายเอกนัฏ ยันรับฟังข้อเรียกร้องกลุ่ม นปผ. ลดราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 10 บาทโดยเร็ว สัปดาห์นี้ทยอยปรับลง ใช้กลไกเชิงโครงสร้างแก้ปัญหาถาวร ไม่ใช้วิธีชั่วคราว
นายเอกนัฏ เผยว่า ได้รับทราบและเข้าใจในความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการลด ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาชนปกป้องแผ่นดิน (นปผ.) เรียกร้องให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด โดยยืนยันว่าจะทยอยปรับลดราคาในสัปดาห์นี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้ทันที
รับฟังข้อเรียกร้อง ลดน้ำมัน 10 บาทโดยเร็ว
นายเอกนัฏ แถลงว่า ตนเองรับทราบข้อเรียกร้องของ นายมะโน เครือแก้ว หรือนายมะโน ซึ่งเป็นแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ขอให้รัฐบาลลดราคาน้ำมันทุกชนิดลงลิตรละ 10 บาท โดยหน้าที่ของตนคือต้องทำให้ได้และจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้พยายามใช้ทุกกลไกและทุกมิติในการลดราคาพลังงานอย่างจริงจังAlso readศูนยฯ สิริกิต์ ยกระดับอีเวนต์ปลายปี 2569 เต็มรูปแบบครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม
เมื่อสอบถามว่าก่อนหน้านี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานไปพบปะกับผู้ชุมนุมและได้รับผลการเจรจาอย่างไร นายเอกนัฏ ยืนยันว่า รัฐบาลได้ประสานงานและรับทราบข้อมูลรวมถึงข้อเรียกร้องอย่างละเอียด โดยมีข้อเสนออะไรรัฐบาลก็พร้อมรับฟังเสมอ และตนเองก็พร้อมที่จะลงไปพูดคุยกับทุกฝ่ายได้ทุกเวลาเช่นกัน
สำหรับกรณีการลงพื้นที่พบปะ นายเอกนัฏ เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2569 ว่า ตนตั้งใจว่าจะเดินทางไปพูดคุยด้วยตนเอง แต่เนื่องจากติดภารกิจสำคัญจึงได้มอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้แทนไปพูดคุยแทน ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะรับฟังเสียงประชาชนอย่างตรงไปตรงมา
มาตรการลดราคาและผลลัพธ์เชิงบวก
รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการลดราคาน้ำมันมาอย่างต่อเนื่อง โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลดราคาน้ำมันเอทานอล E20 และไบโอดีเซล B20 รวมทั้งราคาเบนซินและดีเซลฐาน ลงลิตรละ 2 บาท ซึ่งจากนี้จะใช้องค์ประกอบต่างๆ ในกลไกทางการตลาดเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด และพยายามทำให้อัตราการจำหน่ายเพิ่มขึ้น
หากย้อนดูผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน เม.ย. 2569 ซึ่งตอนนั้นราคาน้ำมันดีเซลมีราคาสูงประมาณลิตรละ 50 บาท ผ่านการใช้มาตรการที่เหมาะสมจนถึงเดือนกรกฎาคม ก็สามารถลดราคาไปได้ลิตรละ 15 บาท อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โลกที่ผันผวนภายหลังทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกลับมาอยู่ที่ประมาณลิตรละ 43.50 บาท
รัฐบาลได้ปรับแนวทางโดยไม่ได้ยึดติดกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปของสิงคโปร์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในจังหวะขาลงของราคาน้ำมันดิบโลก รัฐบาลจึงพร้อมที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ลดราคาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงและสถานการณ์ปัจจุบัน
กลยุทธ์ใหม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
เมื่อถูกถามย้ำว่าจะสามารถลดราคาน้ำมันลงลิตรละ 10 บาทได้เมื่อไหร่ นายเอกนัฏ ชี้แจงว่า ในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนก็สามารถทำให้สถานการณ์ลดลงได้ประมาณลิตรละ 15 บาท และในสัปดาห์ที่แล้วก็มีการลดราคาน้ำมันในกลุ่ม E20 และ B20 จำนวนลิตรละ 10 บาท ส่งผลให้ยอดใช้น้ำมันกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่น น้ำมันไบโอดีเซล B20 มีปริมาณการใช้งานอยู่ที่วันละ 9 ถึง 10 ล้านลิตร หรือคิดเป็นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการทดแทนน้ำมันดิบจากต่างประเทศได้ระดับหนึ่ง และส่งผลดีต่อราคาปาล์มน้ำมันและอ้อยในภาคเกษตรกรรมด้วย
ส่วนในหมวดน้ำมันดีเซล B7 และแก๊สโซฮอล์ E20 ที่มีการเรียกร้องลดราคา ล่าสุดในสัปดาห์ที่แล้วลดไปประมาณลิตรละ 2 บาท และในสัปดาห์นี้ก็จะทยอยปรับลดราคาเพิ่มขึ้นอีก โดยยืนยันว่าจะพยายามทำเต็มที่และเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
เมื่อถามว่านโยบายการลดราคาจะเป็นลักษณะขั้นบันไดหรือลดลงทีเดียวลิตรละ 10 บาท นายเอกนัฏ ยืนยันว่าจะพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ราคาตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและไม่ใช้วิธีแบบเดิมที่ใช้กองทุนน้ำมันหรือภาษีสรรพสามิตมาช่วยอุดหนุนแบบชั่วคราวอีกต่อไป
แนวทางถาวรตัดต้นทุนเกินจริง
รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริง ทั้งเรื่องต้นทุนทิพย์ที่ผูกกับราคาสิงคโปร์ และการปรับแก้ค่าการกลั่นที่เกินความเป็นจริง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้สามารถลดมูลค่าได้กว่า 3.5 พันล้านบาท และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ช่วงนี้ถือเป็นจังหวะเวลาที่ดีในการลดราคาเพราะราคาน้ำมันดิบกำลังปรับตัวลดลง รัฐบาลจึงไม่จำเป็นต้องสนใจราคาน้ำมันสำเร็จรูปของสิงคโปร์ในช่วงวิกฤตอีกต่อไป มาตรการนี้จึงเป็นมาตรการถาวรที่แก้ปัญหาได้ตรงจุด ไม่ใช่การทำแบบชั่วงัวะเช่นในอดีต
เมื่อถามถึงมุมมองต่อข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องราคาพลังงานเพียงอย่างเดียวหรือไม่ หรือมีมิติทางการเมืองในพื้นที่ร่วมด้วย นายเอกนัฏ ระบุชัดเจนว่า ตนสนใจเรื่องน้ำมันและข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมคือเรื่องลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 10 บาท ซึ่งไม่ได้มีความซับซ้อนใดๆ
หากมีเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ตนก็พร้อมที่จะเป็นคนประสานนำเรื่องดังกล่าวไปแก้ไขปัญหา โดยได้พูดคุยกับ นายอนันท์ ชาญวิญญู นายกรัฐมนตรีไว้แล้ว โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีเจตจำนงชัดเจนที่จะแก้ไขปัญหาราคาพลังงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและช่วยประชาชนให้ได้มากที่สุด
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