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เอกนิติ ชี้เกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการ國 staat ตัดสิทธิผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษี

รัฐสภา/การเมือง News

เอกนิติ ชี้เกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการ國 staat ตัดสิทธิผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอกนิติŁóż少
📆6/3/2026 9:25 AM
📰thaich8news
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นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ รมว.คลัง ชี้แจงเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยตัดสิทธิผู้ที่นำชื่อบุตรไปใช้ลดหย่อนภาษี เพื่อให้ได้คนที่เดือดร้อนที่สุด

วันนี้ (3 มิ.

ย.2569) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้น โดยผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร จะถูกตัดสิทธิ ซึ่งวันนี้มีข้อเรียกร้องว่าอาจเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริง แต่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนั้นต้องดูทุกกระบวนการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์หลายอย่างที่ต้องคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริง ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นคนที่เดือดร้อนที่สุด ถึงจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ กระทรวงการคลังก็แถลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน must do การลงทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ทุกราย โดยสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 4-21 มิ.

ย.2569 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ แอปพลิเคชันเป๋าตัง (Pao Tang) และแอปพลิเคชันทางรัฐ เว็บไซต์ของโครงการ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th เครื่อง ATM ของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง : ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่วนการประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะมีในวันที่ 17 ก.

ค.2569 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชันทางรัฐ เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ แต่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน เข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล (17 ก.

ค.2569) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง และหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง และสามารถใช้สิทธิสวัสดิการตั้งแต่วันที่ 1 ส. ค.2569 เป็นต้นไ

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บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เอกนิติ Łóż少 ภาษีเงินได้ คัดกรอง

 

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