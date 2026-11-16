เอกนิติ นำทีมภาคเอกชนเจรจานิปปอง สร้าง Made with Thailand เชื่อมโยง SMEs ไทย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำทีม กกร. บินเจรจาญี่ปุ่น 16-21 พ.ย. มุ่งเน้นการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พร้อมยกระดับ Made with Thailand
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เตรียมการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่ 16 ถึง 21 พฤศจิกายนนี้ โดยจะนำคณะจาก คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ออกเดินทางเพื่อเจรจาเชิงลึกกับผู้นำเศรษฐกิจสำคัญ
ภารกิจเจรจาเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น 7 สาขาหลัก
การเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายชัดเจนในการจับคู่ธุรกิจกับกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจใน 7 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ การเกษตรและการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สาธารณสุขและสุขภาพ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์Also readชำแหละผลกระทบธุรกิจท่องเที่ยว พิษต้นทุนพลังงานพุ่ง แนะเร่งลดต้นทุนก่อนปรับราคา
กระทรวงการคลังและภาคเอกชนไทยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรที่ยั่งยืน โดยจะหารือร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือ Beyond การลงทุนทั่วไป สู่การยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศผ่านกลไก Made with Thailand
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
นายอาร์ชวัส เจริญศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ระบุว่าการเจรจานี้จะมุ่งเน้นไปที่นักลงทุนญี่ปุ่นรายใหญ่ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ Advanced Electronics และ Digital Infrastructure
เป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนแนวทางการลงทุนจากเดิมที่เน้นเพียงการดึงเงินทุน进来 สู่การสร้างคุณค่าร่วมผ่านแบรนด์ Made with Thailand เพื่อเชื่อมโยงซัพพลายเชนระดับ 1 ถึงระดับ 3 ของไทยเข้ากับตลาดโลก
致谢ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าและความร่วมมือระยะยาว
นายอาร์ชวัส เจริญศิริ เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นต้องการขอบคุณไทยจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจในนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลไทย และพร้อมสนับสนุนให้เกิดการลงต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
นอกจากนี้ ซัพพลายเชนญี่ปุ่นที่มีผู้ประกอบการไทยร่วมดำเนินงานในระดับ 1 ถึง 3 จะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการเจรจาครั้งนี้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจท้องถิ่น
แผนการสัมมนาและแถลงผลสัมฤทธิ์หลังกลับ
การเดินทางครั้งนี้จะมีการจัดสัมมนาขนาดใหญ่ร่วมกับสมาคมเซมิคอนดักเตอร์และ LINE เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยกำหนดการแถลงรายละเอียดเป้าหมายเบื้องต้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อคณะทำงานเดินทางกลับถึงประเทศไทย
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