เอกนิติ นำบีโอไอเจรญากับญี่ปุ่น มุ่งลงทุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาด
นายนฤตม์ และเอกนิติ นำบีโอไอเจรญากับญี่ปุ่น มุ่งลงทุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาด สร้าง Second Take-Off 2566
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( บีโอไอ) เปิดเผยว่า นายนฤตม์และ เอกนิติ ได้นำคณะ บีโอไอ และทีมไทยแลนด์เดินทางไปร่วมกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศ ญี่ปุ่น เพื่อหารือกับหน่วยงานภาครัฐของ ญี่ปุ่น ในการเร่งรัดความตกลงทางเศรษฐกิจและภาษีอากร โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ ญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคต พลังงานสะอาด และตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยอย่างเข้มข้น
การเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระลอกใหม่ หรือที่เรียกกันว่า Second Take-Off โดยนายนฤตม์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับระบบสื่อสารและการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการร่วมมือกับ LINE ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทยสามารถป้องกันภัยคุกคามทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพAlso readเอ๊าะ กีรติ ร้องไห้อัดเทปวันสุดท้าย ครัวคุณต๋อย ชี้พิษเศรษฐกิจ ปิดกิจการเลิกจ้างพนักงาน
รายละเอียดการเจรจากับญี่ปุ่น
ในการประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น นายนฤตม์และเอกนิติได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG Economy โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะลดอุปสรรคทางภาษีและการค้า เพื่อให้บริษัทญี่ปุ่นสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นอกจากนี้ การเจรจา focustion บนเรื่องตลาดคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว การมีระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่มีมาตรฐานและโปร่งใส จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติที่ต้องการลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ในการดำเนินงาน โดยไทยได้เตรียมความพร้อมด้านนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดนี้
บทบาทของ LINE และ AI
ความร่วมมือระหว่างทีมไทยแลนด์และ LINE ถือเป็นการประกาศแผนงานใหญ่ 3 แผนสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจไทย แผนแรกคือการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและจัดการธุรกิจให้ SME ไทยแข่งขันได้ดีขึ้น แผนสองคือการพัฒนาแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มความปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้น และแผนสามคือการยกระดับระบบสื่อสารระดับชาติให้มีความเสถียรและสามารถแจ้งเตือนภัยพิบัติได้ทันท่วงที
การนำ AI มาใช้ในงานต่างๆ จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตอย่างรวดเร็ว การทำงานร่วมกับ LINE ซึ่งมีฐานผู้ใช้และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย จะช่วยให้เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางและรวดเร็ว
ผลกระทบและแผนงานถัดไป
ผลลัพธ์จากการเยือนครั้งนี้จะส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของไทยในสายตานักลงทุนชาวญี่ปุ่น โดยคาดหวังว่าจะมีโปรเจกต์ลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้นในไม่ช้า ซึ่งจะช่วยสร้างงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงไปยังคนไทย การมี Second Take-Off ที่ยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
สำหรับขั้นตอนถัดไป บีโอไอจะประสานงานกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันร่างความตกลงทางเศรษฐกิจและการเงินกับญี่ปุ่นให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด รวมถึงการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อติดตามผลความคืบหน้าของการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้ เพื่อให้การร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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