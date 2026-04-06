เอ ศุภชัย ฟาดเคราะห์! ลื่นล้มนิ้วหัก ต้องจัดกระดูกใหม่ แม่ปลอบ 'ดูแลตัวเองนะลูก!'

เอ ศุภชัย ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มที่น้ำตก ทำให้นิ้วหักถึง 2 นิ้ว ต้องเข้ารับการรักษาด่วน พร้อมเปิดใจถึงความรู้สึกหลังเกิดเหตุ รวมถึงความรักจากคุณแม่และกำลังใจจากแฟนคลับ
เอ ศุภชัย โดนหามส่งโรงพยาบาล หลังเกิด อุบัติเหตุ ลื่นล้ม ที่ น้ำตก ทำเอา นิ้วหัก ถึงสองนิ้ว ต้องเข้ารับการ จัดกระดูก ใหม่ สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับและผู้ติดตามอย่างมาก เรื่องราวเริ่มต้นจากทริปพักผ่อนที่ น้ำตก อ้ายเขียว ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวที่ เอ ศุภชัย มีเวลาว่างตลอดทั้งปี หลังจากใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ในช่วงวันหยุด เอได้ตัดสินใจเดินทางไปยัง น้ำตก เพื่อพักผ่อนและทำคอนเทนต์โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว หลังจากนั้นได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เมื่อน้องนน ผู้ช่วยส่วนตัวได้กระโดดลงไปในน้ำ เอจึงตัดสินใจลงเล่นน้ำตามไปด้วย
โดยไม่ได้คาดคิดว่าผ้าที่ใช้เช็ดตัวจะเปียกน้ำจนทำให้เสียหลักล้มลงไป ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วจนต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยก่อนหน้านี้ไม่นาน เอ ศุภชัย ได้เผยความรู้สึกถึงเรื่องนี้ด้วยน้ำตาคลอเบ้า เมื่อย้อนนึกถึงอดีตที่เคยได้เห็น กัน-ฐิสา ร้องเพลงคู่กัน ทำให้ได้เห็นความผูกพันที่พิเศษของทั้งคู่\เหตุการณ์นี้ทำให้เอ ศุภชัยต้องพักฟื้นและงดกิจกรรมบางอย่างไปชั่วคราว รวมถึงการทำคอนเทนต์ที่ต้องใช้การเดิน เนื่องจากคุณหมอแนะนำให้พักรักษาตัวอย่างเต็มที่ แม้จะรู้สึกเสียดายที่ไม่สามารถทำคอนเทนต์ยืดขายาวได้ตามปกติ แต่เอ ศุภชัยก็มองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนการฟาดเคราะห์และเชื่อว่าจะนำพาโชคดีมาให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าขาย และได้ขอให้พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านขายของได้ดี มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างล้นหลาม เอ ศุภชัยยังได้กล่าวถึงความรักและความห่วงใยจากคุณแม่ โดยเล่าถึงคำพูดของคุณแม่ที่สอนให้ดูแลตัวเอง เนื่องจากก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆ คุณแม่ดูแลอย่างดี แต่เมื่อเอเริ่มดูแลตัวเองได้ ก็เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งทำให้รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็เข้าใจในความรักของแม่\หลังจากประสบอุบัติเหตุ เอ ศุภชัย ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานและคนสนิท รวมถึงได้รับกำลังใจมากมายจากแฟนคลับที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม เอได้ฝากขอบคุณทุกคนที่ห่วงใย และยืนยันว่าจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง พร้อมทั้งขอให้ทุกคนติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้ต่อไปในอนาคต แม้ว่าต้องพักฟื้นร่างกาย แต่เอ ศุภชัยยังคงมองโลกในแง่ดีและพร้อมที่จะกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนคลับในเร็วๆ นี้ พร้อมกับกล่าวติดตลกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปเลย
เอ ศุภชัย อุบัติเหตุ ลื่นล้ม น้ำตก นิ้วหัก จัดกระดูก บันเทิง ฟาดเคราะห์