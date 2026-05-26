เหรียญ World Cup Coin เปิดตัวก่อนการแข่งขัน FIFA World Cup 2026

เหรียญ World Cup Coin เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมก่อนการแข่งขัน FIFA World Cup 2026 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน โดยการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นกิจกรรม กีฬา ที่มีผู้ติดตามชมมากที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากสถิติที่ผ่านมา นอกเหนือจาก โทเคน หลักตัวนี้แล้ว ยังมีการเปิดตัวเหรียญมีมสำหรับแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันผ่านแพลตฟอร์ม Pump.
fun บนเครือข่าย Solana อีกด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องทราบคือโปรเจกต์นี้ไม่ใช่โปรเจกต์อย่างเป็นทางการของ FIFA แต่อย่างใด ข้อมูลจากกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ระบุว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการเปิดตัว นักเทรดรายนี้ได้เข้าซื้อเหรียญ World Cup Coin มูลค่า 341 ดอลลาร์ผ่านการทำธุรกรรม 5 ครั้ง ในช่วง 12 ชั่วโมงต่อมาโทเคนมีการซื้อขายแบบทรงตัวก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปมีมูลค่าตลาด 2.18 ล้านดอลลาร์ และกระโดดไปถึง 6 ล้านดอลลาร์ในวันถัดมา ในช่วงที่มีการพุ่งขึ้นทั้งสองครั้งนี้นักเทรดได้ทำการเทขายโทเคนออกไปเป็นมูลค่า 35,700 ดอลลาร์ หลังจากนั้นเหรียญ World Cup Coin ได้ปรับตัวลดลง 49 เปอร์เซ็นต์จนมีมูลค่าตลาดเหลือ 3.15 ล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ต่อมาก่อนที่จะพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 12.2 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 21 พฤษภาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 เปอร์เซ็นต์จากการซื้อครั้งแรกของนักเทรดรายนี้ และเขาก็ได้เทขายเหรียญออกไปอีกส่วนหนึ่ง ทำให้ปัจจุบันเขามีกำไรที่รับรู้แล้วรวม 49,400 ดอลลาร์ผ่านการทำธุรกรรมทั้งหมด 78 ครั้งตามข้อมูลจาก SolScan ในขณะที่มีรายงานข่าว เหรียญมีมตัวนี้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 8.37 ล้านดอลลาร์ และนักเทรดรายดังกล่าวยังคงถือครองสินทรัพย์มูลค่า 108,200 ดอลลาร์ เมื่อรวมกับกำไรที่รับรู้แล้ว เงินลงทุนเริ่มต้น 341 ดอลลาร์ของเขาได้กลายเป็น 157,600 ดอลลาร์ แม้ว่ากำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอาจหายไปได้หากมูลค่าของโทเคนปรับตัวลดลงในอนาคต กระแสความนิยมรอบเหรียญ World Cup Coin เพิ่มสูงขึ้นเมื่อการแข่งขันฟุตบอลโลกใกล้เข้ามา โดยนักเทรดต่างเก็งกำไรว่ามูลค่าของมันจะพุ่งสูงขึ้นพร้อมกับการแข่งขันนัดเปิดสนามในวันที่ 11 มิถุนายนระหว่างประเทศเจ้าภาพอย่างเม็กซิโกและแอฟริกาใต้ ซึ่งแพลตฟอร์มคาดการณ์ล่วงหน้าอย่าง Myriad ให้โอกาสเม็กซิโกชนะเกมเปิดสนามสูงถึง 68 เปอร์เซ็นต์ การเทรดตามกระแสเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับกลุ่มนักลงทุนสายเหรียญมีม ซึ่งในอดีตมักจะสร้างกระแสเก็งกำไรโทเคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ วันครบรอบ และวันหยุดตามประเพณี อย่างไรก็ตามโทเคนเหล่านี้มักจะมีมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็วไม่นานหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเริ่มต้นขึ้นหรือผ่านพ้นไป นอกเหนือจากการถือครอง World Cup Coin แล้ว นักเทรดจำนวนมากยังได้สะสมเหรียญที่ตั้งชื่อตามประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งสร้างโดยผู้พัฒนาคนเดียวกัน ข้อมูลระบุว่าฝรั่งเศส สเปน และโปรตุเกส เป็นประเทศที่มีมูลค่าตลาดของโทเคนสูงที่สุดโดยอยู่ที่ 315,000 ดอลลาร์ 255,000 ดอลลาร์ และ 225,000 ดอลลาร์ตามลำดับ นักเทรดผู้โชคดีรายนี้ยังเป็นเจ้าของเหรียญประจำชาติจำนวนมากเช่นกัน โดยเหรียญของประเทศสเปนถือเป็นการลงทุนเดี่ยวในเหรียญประจำชาติที่ใหญ่ที่สุดของเขาด้วยมูลค่า 9,400 ดอลลาร์ ดูเหมือนว่านักเทรดกำลังพยายามซื้อโทเคนที่สอดคล้องกับทีมที่พวกเขาคาดว่าจะทำผลงานได้ดีในการแข่งขัน โดยการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม ซึ่งยังต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเหล่านักเก็งกำไรจะสามารถหาวิธีทำกำไรจากเทศกาลนี้ได้จนถึงวันสุดท้ายหรือไม
