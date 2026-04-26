เหตุยิงในโรงแรมกรุงวอชิงตัน จุดประกายข้อสงสัยความปลอดภัยผู้นำสหรัฐฯ

เกิดเหตุยิงปืนในงานเลี้ยงสื่อทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตัน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้นำสหรัฐฯ ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น
เมื่อคืนวันที่ 25 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นภายในโรงแรมหรูในกรุงวอชิงตัน ดี.
ซี.
ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงสื่อมวลชนประจำปีของทำเนียบขาว เหตุการณ์ดังกล่าวคือการยิงปืน สร้างความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,600 คน รวมถึงบุคคลสำคัญระดับสูงของประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ รองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ รัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกลาโหม พีต เฮกเซธ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ อีกจำนวนมาก เหตุการณ์นี้ได้จุดประกายคำถามสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้นำประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ส พบว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนั้นสามารถหลบเลี่ยงการตรวจตราของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมากจากหลายหน่วยงาน และสามารถเข้าไปใกล้พื้นที่จัดงานได้ถึงชั้นเหนือห้องบอลรูม ซึ่งเป็นสถานที่หลักที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยง ผู้ต้องสงสัยรายนี้พกพาอาวุธหลากหลายชนิด ทั้งปืนลูกซอง ปืนพก และมีด สร้างความยากลำบากให้กับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมสถานการณ์ ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องสงสัยวิ่งผ่านจุดตรวจก่อนที่จะเริ่มใช้อาวุธยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และถูกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวได้ในที่สุด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างความโกลาหลอย่างมาก ผู้เข้าร่วมงานต่างพากันหลบใต้โต๊ะเพื่อความปลอดภัย ขณะที่เจ้าหน้าที่ซีเคร็ตเซอร์วิสเร่งอพยพประธานาธิบดีทรัมป์และรองประธานาธิบดีออกจากเวทีอย่างเร่งด่วน เจ้าหน้าที่อารักขาของรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาที่นั่งกระจายอยู่ทั่วห้องต่างพยายามปกป้องบุคคลสำคัญที่ตนรับผิดชอบ บางคนใช้ร่างกายของตนเองเป็นโล่กำบัง ในขณะที่บางคนต้องฝ่าฝูงชนเพื่อเข้าถึงตัวผู้ที่อยู่ในความดูแล ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาแสดงความชื่นชมต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่ก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่จัดงาน โดยระบุว่าโรงแรมดังกล่าว “ไม่ใช่อาคารที่มีความปลอดภัยสูงมากนัก” ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่สำคัญ เนื่องจากโรงแรมแห่งนี้เคยเป็นสถานที่เกิดเหตุพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน เมื่อปี 1981 เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจมีช่องโหว่ในระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่จัดงานสำคัญๆ แม้ว่าจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพียงใดก็ตาม แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะแสดงความประสงค์ที่จะให้งานเลี้ยงดำเนินต่อไป แต่เจ้าหน้าที่ซีเคร็ตเซอร์วิสได้ประเมินสถานการณ์และตัดสินใจยุติงานเลี้ยงเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดในที่สุด ขณะนี้การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาสาเหตุของการก่อเหตุ ประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ และพิจารณาปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยในอนาคต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นที่จับตามองของสาธารณชนและสื่อมวลชนทั่วโลก เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยของผู้นำประเทศในยุคปัจจุบั
