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Crime

เหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ พังราบบ้านเรือนกว่า 40 หลังคาเรือน

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
เหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ พังราบบ้านเรือนกว่า 40 หลังคาเรือน
ชุมชนบ่อนไก่ · เพลิงไหม้ · เขตปทุมวัน
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รายงานสดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กทม. เมื่อคืนวันที่ 2 พ.ย. 2569 เผาวอดบ้านเรือนกว่า 40 หลัง กระทบกว่า 70 ครอบครัว ไม่มีผู้บาดเจ็บ

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและ กู้ภัย บ่อนไก่ ร่วมกับอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิร่วมกตัญญู และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าระดมกำลังฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกลามอย่างรุนแรงในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลาประมาณ 00.47 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ตามสายด่วน 199 ที่รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ บ้านเรือน ประชาชน ใกล้ซอยปลูกจิตต์

สภาพพื้นที่ซอยแคบเพลิงลามเร็ว

บริเวณที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบที่มีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นปลูกติดกันหลายหลังคาเรือน ลักษณะความหนาแน่นของบ้านเรือนและการก่อสร้างด้วยวัสดุไม้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วจนควบคุมได้ยากในเบื้องต้น ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวต่างแตกตื่นและรีบหนีออกจากพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเอาชีวิตรอด

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ควบคุมเพลิงได้บ้านเรือนเสียหายกว่า 40 หลัง

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาร่วมหนึ่งชั่วโมงในการระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงจนสามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ไว้ได้ โดยเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ประมาณ 10 หลังคาเรือน แต่จากการตรวจสอบของประธานชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ สรุปยอดความเสียหายเพิ่มเติมว่า บ้านเรือนถูกเพลิงไหม้เสียหายรวมมากกว่า 40 หลังคาเรือน ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 70 ครอบครัว

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ไม่มีผู้บาดเจ็บจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ

ข่าวดีคือเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ด้านสำนักงานเขตปทุมวันได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อประสานงานและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากนั้นจึงเร่งดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อน

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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ชุมชนบ่อนไก่ เพลิงไหม้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กู้ภัย ประชาชน

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