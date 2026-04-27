เหตุคนงานต่างด้าวรุมทำร้ายร่างกายชาวไทยในสมุทรปราการ พร้อมการจับกุมผู้ต้องหาคดีลอบยิง สส.นราธิวาส

เหตุคนงานต่างด้าวรุมทำร้ายร่างกายชาวไทยในสมุทรปราการ พร้อมการจับกุมผู้ต้องหาคดีลอบยิง สส.นราธิวาส
เหตุทำร้ายร่างกายคนงานต่างด้าวสมุทรปราการ
4/27/2026 1:47 AM
เหตุการณ์คนงานต่างด้าวรุมทำร้ายร่างกายชาวไทยในหอพักสมุทรปราการ พร้อมกับการจับกุมผู้ต้องหาคดีลอบยิง สส.นราธิวาส โดยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า

เมื่อเวลา 21:30 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.

สำโรงเหนือ ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายกันภายในหอพักแห่งหนึ่งซอยเทพารักษ์ 90 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยพบว่านายตั้ม อายุ 22 ปี ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกลุ่มคนงานต่างด้าวรุมทำร้ายร่างกาย จนมีบาดแผลที่ใบหน้าหลายแห่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จุดสำโรงเหนือ ได้เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง นายตั้ม เล่าว่า ก่อนหน้าการเกิดเหตุ เขาอยู่ในห้องพักกับแฟนสาวและกำลังอาบน้ำอยู่ มีคนมาเคาะประตูหลายครั้ง ตนเองคิดว่าเป็นเพื่อนมาหา แต่กลับเป็นคนงานต่างด้าวที่ไม่รู้จัก จึงเตือนไปว่าไม่ชอบการเคาะประตูแบบนี้ หลังจากนั้นกลุ่มคนงานต่างด้าวได้กลับไปตามเพื่อนมารวม 6 คน มารุมทำร้ายร่างกายเขาจนมีชาวบ้านเข้ามาช่วย ส่วนแฟนสาวของผู้บาดเจ็บยืนยันว่าไม่รู้จักกับคนที่มาเคาะห้องแต่อย่างใด สาเหตุคาดว่ามาจากความเมาของผู้ก่อเหตุ ซึ่งเขาพาเพื่อนมาสมทบและคุยกันไม่รู้เรื่อง จนทำให้เกิดความโมโหและชกต่อยกัน ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจับกุม ร.

อ. วิโรจน์ เกตุมณี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. นราธิวาส พรรคประชาชาติ ว่า ได้รับทราบรายงานแล้ว ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาครบทั้ง 5 คนแล้ว โดยเมื่อวานนี้ พล. ต.

อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล. ต. อ. สำราญ นวลมา รอง ผบ. ตร. ได้รายงานทันท

