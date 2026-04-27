เหตุการณ์รุนแรงที่ลำปาง ผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย จากการยิงและฟัน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่จังหวัดลำปาง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย จากการถูกยิงและฟัน โดยผู้ก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามตัว ในขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีรับทราบและตำรวจจับกุมผู้ต้องหาในคดีลอบยิงสส.นราธิวาส
27 เมษายน 2569 – เมื่อเวลา 21.20 น. ของวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างนคร ลำปาง ได้รับแจ้งเหตุการณ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนและมีดจำนวน 3 คน บริเวณร้าน 268 ข้าวต้มเลือดหมู ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน เจ้าหน้าที่รีบตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้บาดเจ็บ 2 คน จึงนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ลำปาง เป็นการเร่งด่วน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.
เขลางค์นคร เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างร้านอาหาร 268 ข้าวต้มเลือดหมู และมีถนนคั่นกลางเป็นทางเข้าบ้านที่เพิ่งปลูกใหม่ลักษณะเพิงชั้นเดียว พบศพผู้เสียชีวิตนอนคาอยู่ในบ้านหน้าประตู คือนายชัยวุฒิ อายุ 54 ปี สภาพศพสวมกางเกงขาสั้นถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองแบบเผาขนบริเวณหน้าอกซ้ายตัดขั้วหัวใจ กระสุนทะลุหลังเลือดนองเต็มพื้นและกระเด็นอยู่ที่หน้าประตู เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้เชือกขึงไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว ก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจสอบจนเสร็จและกู้ภัยสว่างนครลำปางได้นำร่างส่งไปชันสุตรพลิกศพต่อที่โรงพยาบาล ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายฐา หรืออนุสรณ์ อายุ 62 ปี เจ้าของร้าน 268 ข้าวต้มเลือดหมูที่อยู่ติดกัน หลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัว ขณะที่ชุดสืบสวนได้สอบถามภรรยาผู้ก่อเหตุ ได้ให้ข้อมูลว่า สามีและฝั่งของผู้ตายเคยมีเรื่องทะเลาะกันก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องการจอดรถขวาง แต่ตอนเกิดเหตุไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไร เพราะเห็นสามียืนรดน้ำต้นไม้อยู่ ก่อนได้ยินเสียงสามีตะโกนว่ามึงว่าอะไรกู จากนั้นก็เข้ามาหยิบปืนออกไปก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดัง หลังจากนั้นสามีก็กลับเข้ามาและคว้ามีดออกไป ตนจึงวิ่งไปดูเห็นใช้มีดฟันกัน ก่อนที่สามีจะเดินกลับมาทิ้งปืนและมีดไว้ และขี่รถจักรยานยนต์ออกจากร้านไป ซึ่งไม่ได้เอาอะไรติดตัวไป จึงไม่สามารถติดต่อได้ ตนเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก นอกเหนือจากนั้นไม่รู้อะไรอีกเลย สำหรับผู้บาดเจ็บที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล คือ นางปนัดดา หรือนางบี อายุ 55 ปี ภรรยาของนายชัยวุฒิ เป็นนักข่าวเพจข่าวท้องถิ่นของลำปาง ถูกฟันเข้าที่หลังมือขวากระดูกแตกและไหล่ขวา และโดนทุบที่ต้นคอ ส่วนอีกคนคือ นางประภาพร หรือ อิ๊ฟ อายุ 48 ปี น้องสาวของนางบี ถูกฟันที่หัวเย็บ 6 เข็ม โดยอิ๊ฟ เล่าว่า นายชัยวุฒิและพี่สาวเพิ่งเข้ามาอยู่ที่บ้านพักเมื่อ 6 เมษายน และเคยเล่าให้ฟังว่า นายฐาเอารถมาจอดในพื้นที่เขตที่บ้าน จึงขอให้ย้ายรถออกไปจอดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งจุดนั้นจะทำเป็นที่นั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อน จนนายฐาไม่พอใจและทะเลาะกัน แต่เรื่องเงียบไปแล้ว กระทั่งช่วงเย็นที่เกิดเหตุยังไปซื้ออาหารก็ยังเห็นปกติ แต่พอนายชัยวุฒิกลับมาก็ไปมีเรื่องมีราวอะไรไม่รู้ ทางพี่สาวก็ห้ามไม่ให้นายชัยวุฒิเปิดประตูออกไป แต่นายชัยวุฒิอยากจะถามจึงเปิดประตูออกมาก็ไม่ทันตั้งตัวก็ถูกยิง หลังจากนั้นนายฐากลับไปที่ร้านและไปเอามีดกลับมาฟันพี่สาว จึงเกิดการยื้อแย่ง ตนเองก็เข้าไปช่วยจึงโดนฟันทั้ง 2 คน นายกฯ รับทราบแล้ว ตำรวจจับมือยิง สส.
กมลศักดิ์ ผบ. ตร. รีบรายงานทันที นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม ร. อ.
วิโรจน์ เกตุมณี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. นราธิวาส พรรคประชาชาติ ว่า ได้รับทราบรายงานแล้ว ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาครบทั้ง 5 คนแล้ว โดยเมื่อวานนี้ พล. ต. อ.
กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล. ต. อ. สำราญ นวลมา รอง ผบ. ตร. ได้รายงานทันท
