เหตุชนเสียชีวิตขอนแก่น แม่ลูกอ่อนดับ คนขับซดเบียร์
สาวขอนแก่นวัย 25 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเก๋งชนระหว่างทางกลับบ้าน แม่เสียชีวิตคาที่ คนขับเก๋งถูกพบซดเบียร์หน้าเหตุ พ่อผู้ตายทุกข์ใจขาดผู้หาเช้ากินค่ำ
เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนถนนในหมู่บ้านตำบล กุดน้ำใส อำเภอเมือง ขอนแก่น เมื่อรถยนต์เก๋งซึ่งขับด้วยความเร็วพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของ นางสาว นิสากร โพธิ์สี อายุ 25 ปี จนเสียชีวิตคาที่ โดยมีพยานพบว่าคนขับรถเก๋งซึ่งเป็นผู้หญิงอายุประมาณ 40 ถึง 45 ปี กลับพบเห็นนั่งดื่มเบียร์อย่างสบายใจบริเวณที่เกิดเหตุ ก่อนจะถูกควบคุมตัวไปยัง สภ. น้ำพอง
เหตุการณ์อุบัติเหตุและการสูญเสีย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 11.00 น. เมื่อผู้ใช้โซเชียลมีเดียและเพจต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์รถยนต์เก๋งคันหนึ่ง ซึ่งแล่นมาด้วยความเร็วสูงในถนนสายกลางหมู่บ้าน ระหว่างบ้านกุดน้ำใสและบ้านโนนอุดม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอเมืองขอนแก่นAlso readตบสาวไทยยู-16 พ่ายไต้หวัน 1-3 เซตศึกชิงแชมป์เอเชีย
จากรายงานเบื้องต้น รถยนต์เก๋งได้พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่สวนทางมาอย่างแรง จนทำให้รถเสียหลักพุ่งเข้าชนรถตู้เติม้ำมันที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ผลจากการกระแทกอย่างรุนแรงทำให้ นางสาวนิสากร โพธิ์สี ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เสียชีวิตในทันที
พฤติกรรมคนขับและกระบวนการสอบสวน
ความขัดแย้งและความไม่พอใจของผู้เสียหายและชาวบ้านเกิดจากพฤติกรรมของหญิงคนขับรถเก๋งซึ่งมีอายุประมาณ 40 ถึง 45 ปี หลังจากเกิดเหตุพบว่าเธอได้ยืนอยู่กับร้อยเวรและมีการยกขวดเบียร์ขึ้นมาดื่มอย่างสบายใจ ก่อนจะเดินทางไปยังสถานีตำรวจ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวหญิงคนดังกล่าวไปที่ สภ.น้ำพอง เพื่อทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและสอบปากคำพยานในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดขั้นสุดท้ายได้จนกว่าจะทำการสอบสวนอย่างละเอียด
เสียงสะท้อนจากครอบครัวผู้เสียชีวิต
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เปิดเผยถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดย นายขุนทอง คำอ้อ อายุ 54 ปี ซึ่งเป็นบิดาของผู้เสียชีวิต ได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุว่า ลูกสาวของตนได้เลิกงานในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันก่อนหน้า และกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุถูกรถยนต์เก๋งชนจนเสียชีวิต โดยจากข้อมูลที่ได้รับทราบมา มีการพูดกันทั่วไปว่า หญิงคนขับรถเก๋งอยู่ในอาการมึนเมาและขับรถเสียหลักข้ามช่องทางจราจรมาชน แต่บิดาของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าตนไม่ได้ presenci เหตุการณ์ด้วยตนเอง และรับทราบรายละเอียดจากคำบอกเล่าของผู้อื่นเท่านั้น
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและอนาคตของหลาน
การสูญเสียครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างมาก เนื่องจากลูกสาวเป็นเสาหลักในการหาเงินเลี้ยงดูทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะลูกชายที่เพิ่งมีอายุเพียง 1 ขวบ 4 เดือน ซึ่งยังต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายทั้งค่านม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และของใช้จำเป็นต่าง ๆ
ขณะที่ผู้เป็นพ่อและภรรยาไม่ได้ทำงานประจำแล้ว มีเพียงการทำนาเล็กน้อยซึ่งต้องรอเก็บเกี่ยวและขายข้าวในแต่ละปี และมีรายได้ไม่มากนัก เมื่อขาดลูกสาวที่เป็นกำลังหลักในการหาเงิน จึงไม่ทราบว่าต่อไปจะนำรายได้จากที่ใดมาเลี้ยงดูหลานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ความทุกข์ใจและกระบวนการทางกฎหมาย
นายขุนทอง ได้ระบุถึงสิ่งที่กังวลมากที่สุดคืออนาคตของหลาน เนื่องจากก่อนเกิดเหตุ ลูกสาวกับพ่อของเด็กได้แยกทางกันมาเกือบปีแล้ว โดยมีตาและยายคอยช่วยเลี้ยงดูและมีปู่ย่าเข้ามาช่วยดูแลเป็นบางครั้ง เมื่อแม่ของเด็กต้องมาเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ทำให้ไม่ทราบว่าหลานจะเติบโตต่อไปอย่างไร
ด้านพฤติกรรมของหญิงคนขับรถเก๋งที่ถือขวดเบียร์ออกมานั่งดื่มหลังเกิดอุบัติเหตุ และไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือหรือดูแลผู้บาดเจ็บ ทำให้บิดาของผู้เสียชีวิตรู้สึกเสียใจอย่างมาก เพราะในช่วงเวลานั้นผู้เสียชีวิตกำลังอยู่ระหว่างรอความช่วยเหลือ
การติดต่อและความคืบหน้าคดี
ในเบื้องต้นบิดาของผู้เสียชีวิตไม่ได้พูดคุยกับหญิงคนขับรถเก๋งโดยตรง และอยากให้คู่กรณีเข้ามาดูแลหรือแสดงความเสียใจกับครอบครัวบ้าง โดยช่วงแรกยังไม่เห็นคนในครอบครัวคู่กรณีเข้ามาพูดคุย กระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ระหว่างที่มีการทำบุญให้ลูกสาว บิดาได้เห็นว่าคนทางฝ่ายคู่กรณีเดินทางมาแต่ไม่ได้พูดคุยด้วยตัวเอง
แทนที่บิดาได้พูดคุยกับภรรยาของตนแทน โดยเบื้องต้นได้ติดต่อพูดคุยกับพนักงานสอบสวนไว้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถเข้าพบได้เมื่อครอบครัวมีความพร้อม จึงได้ปรึกษากับผู้นำชุมชนว่าจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนประมาณวันจันทร์หลังเสร็จงาน เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดและความคืบหน้าของคดีอย่างเป็นทางการ
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