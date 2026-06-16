เหตุผลที่รัฐบาลทรัมป์สั่งระงับการส่งออกโมเดล AI รุ่นล่าสุดของ Anthropic

รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งระงับการเผยแพร่และส่งออกโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นล่าสุดของบริษัท Anthropic หลังหน่วยงานด้านความมั่นคงกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้โดยหน่วยข่าวกรองทางทหารของจีน รัสเซีย หรือประเทศอื่นที่สหรัฐฯ มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ
เผยเหตุ รัฐบาลทรัมป์ สั่งระงับการส่งออก โมเดล AI รุ่นล่าสุดของ Anthropic ทั่วโลก หวั่นถูกนำไปใช้โดยหน่วยข่าวกรองและกองทัพต่างชาติ จุดชนวนข้อพิพาทด้านความมั่นคงและกฎหมาย รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งระงับการเผยแพร่และส่งออกโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นล่าสุดของบริษัท Anthropic อย่างกะทันหัน หลังหน่วยงานด้านความมั่นคงกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้โดยหน่วยข่าวกรองทางทหารของจีน รัสเซีย หรือประเทศอื่นที่สหรัฐฯ มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อ ความมั่นคงแห่งชาติ นายฮาวเวิร์ด ลุตนิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือถึงนายดาริโอ อาโมเดอี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยสั่งให้บริษัทระงับการส่งออกและการให้บริการ โมเดล AI รุ่น Mythos และ Fable แก่ผู้ใช้งานในต่างประเทศทั้งหมด รวมถึงชาวต่างชาติไม่ว่าจะพำนักอยู่ที่ใดก็ตามรายงานระบุว่า หลังได้รับคำสั่งดังกล่าว Anthropic ได้เริ่มปิดการเข้าถึงโมเดลดังกล่าวในระดับโลกทันที ขณะที่ทีมงานด้านเทคนิคระดับสูงของบริษัทได้เข้าหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน เพื่อหาทางออกต่อข้อพิพาทที่กำลังทวีความตึงเครียดแหล่งข่าวใกล้ชิดบริษัทเปิดเผยว่า ตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐฯ ติดต่อ Anthropic เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของบริษัทได้ประชุมร่วมกับภาครัฐแทบทุกวัน เพื่อชี้แจงประเด็นด้านความปลอดภัยของระบบ AI ดังกล่า.
เผยเหตุรัฐบาลทรัมป์สั่งระงับการส่งออกโมเดล AI รุ่นล่าสุดของ Anthropic ทั่วโลก หวั่นถูกนำไปใช้โดยหน่วยข่าวกรองและกองทัพต่างชาติ จุดชนวนข้อพิพาทด้านความมั่นคงและกฎหมาย รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งระงับการเผยแพร่และส่งออกโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นล่าสุดของบริษัท Anthropic อย่างกะทันหัน หลังหน่วยงานด้านความมั่นคงกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้โดยหน่วยข่าวกรองทางทหารของจีน รัสเซีย หรือประเทศอื่นที่สหรัฐฯ มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาตินายฮาวเวิร์ด ลุตนิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือถึงนายดาริโอ อาโมเดอี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยสั่งให้บริษัทระงับการส่งออกและการให้บริการโมเดล AI รุ่น Mythos และ Fable แก่ผู้ใช้งานในต่างประเทศทั้งหมด รวมถึงชาวต่างชาติไม่ว่าจะพำนักอยู่ที่ใดก็ตามรายงานระบุว่า หลังได้รับคำสั่งดังกล่าว Anthropic ได้เริ่มปิดการเข้าถึงโมเดลดังกล่าวในระดับโลกทันที ขณะที่ทีมงานด้านเทคนิคระดับสูงของบริษัทได้เข้าหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน เพื่อหาทางออกต่อข้อพิพาทที่กำลังทวีความตึงเครียดแหล่งข่าวใกล้ชิดบริษัทเปิดเผยว่า ตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐฯ ติดต่อ Anthropic เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของบริษัทได้ประชุมร่วมกับภาครัฐแทบทุกวัน เพื่อชี้แจงประเด็นด้านความปลอดภัยของระบบ AI ดังกล่า
Anthropic โมเดล AI รัฐบาลทรัมป์ ความมั่นคงแห่งชาติ ข่าวเทคโนโลยี
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