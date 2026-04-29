เส้นทางคดี 'ศักดิ์สยาม' ยื่นทรัพย์สินล่าช้า-ขายหุ้นบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ยุติด้วยการยอมความ

สรุปกรณีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการถือหุ้นบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น และการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับนาย ศ.
กรณีของนาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.
ป. ช.
) ซึ่งดำเนินการรวมทั้งสิ้น 6 ครั้งในช่วงที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีการยื่นบัญชีล่าช้าในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยื่นบัญชีหลังพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งล่าช้าถึง 573 วัน เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ประเด็นสำคัญคือการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ มีการตกลงกับนาย ศ.
ให้นำเงินของตนไปทำธุรกรรมในชื่อของนาย ศ. และมีการซื้อกองทุน TMB-T-ES-DPlus และ TMB-T-ES-IPlus ในชื่อนาย ศ.
ก่อนที่จะขายกองทุนเพื่อชำระค่าสิทธิเงินลงหุ้นให้แก่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ซึ่งศาลมองว่าเป็นการรักษาความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น โดยมีนาย ศ.
เป็นผู้ครอบครองและดูแลหุ้นส่วนแทน ซึ่งถือเป็นการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 187 ส่งผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามสิ้นสุดลง ต่อมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้ยื่นฟ้องนาย ศ.
ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ยอมรับว่าได้ขายหุ้นทั้งหมดในห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ให้นาย ศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนาย ศ.
ตกลงที่จะซื้อที่ดินของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ จำนวน 19 แปลง รวมเนื้อที่ 323 ไร่ 373 ตารางวา ในราคาไร่ละ 159,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,505,267.50 บาท เพื่อเป็นการยุติข้อพิพาททั้งหม
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ การยื่นบัญชีทรัพย์สิน