เส้นทางรัก'รถถัง' ยอดมวยไทยกับ'อัยด้า' ลูกทรายกองดิน: จากสังเวียนสู่ชีวิตคู่สุดหวาน

เจาะลึกเรื่องราวความรักของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย กับ อัยด้า ลูกทรายกองดิน สาวน้อยจากค่ายมวยดัง ที่พิชิตใจยอดมวยและสร้างประวัติศาสตร์บนเวที
ขวัญใจชาวไทย 'ดิ ไอรอนแมน' รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต คือชื่อที่คุ้นหูและสร้างชื่อเสียงให้วงการ มวยไทย ไปทั่วโลก นอกเหนือจากฝีมืออันเป็นที่ประจักษ์บนสังเวียน ชีวิตส่วนตัวของเขาก็เป็นที่สนใจของแฟนๆ ไม่แพ้กัน โดยเฉพาะเรื่องราว ความรัก กับ อัยด้า ลูกทรายกองดิน สตรีหมายเลขหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของยอดกำปั้นวัย 27 ปี แฟนมวยหลายคนอยากรู้จัก อัยด้า มากขึ้น ว่าเธอเป็นใคร มีที่มาที่ไปอย่างไร และทั้งคู่พบรักกันได้อย่างไร
อัยด้า ลูกทรายกองดิน หรือชื่อจริง กุลณัฐ ยูฮันเงาะ ไม่ใช่คนธรรมดาในวงการมวยไทย เธอเป็นบุตรสาวคนที่ 13 จากพี่น้องทั้งหมด 16 คน ของ 'บังริท' นพฤทธิ์ ยูฮันเงาะ หัวหน้าค่ายมวยลูกทรายกองดิน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการปั้นลูกๆ ให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยอาชีพมากมาย เส้นทางบนสังเวียนของอัยด้าก็ไม่ธรรมดา เธอมีประสบการณ์การชกมากกว่า 30 ไฟต์ และเคยเดินทางไปชกในต่างประเทศ ทั้งที่ออสเตรเลียและญี่ปุ่น นอกเหนือจากนั้น เธอยังเป็นนักมวยหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าชัยชนะบนเวทีราชดำเนินได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะหาใครเทียบได้ นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของนักมวยหญิงในยุคปัจจุบัน
แต่เรื่องราวความรักของอัยด้าไม่ได้มีดีแค่ฝีมือบนสังเวียนเท่านั้น ความน่ารัก สดใส และความเป็นธรรมชาติของเธอก็เป็นเสน่ห์ที่ยากจะต้านทาน แม้แต่ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดมวยระดับโลกเองก็ยังตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็น เขาเดินหน้าจีบอย่างจริงจังและใช้ความพยายามอย่างมาก จนสามารถพิชิตใจอัยด้ามาครองได้ในที่สุด ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนตัดสินใจเข้าพิธีวิวาห์กันในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา และปัจจุบันทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมด้วยโซ่ทองคล้องใจ คือ 'น้องซลาตัล' ลูกชายสุดน่ารักที่เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อปีที่แล้ว การมีบุตรถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่เติมเต็มครอบครัวของยอดมวยทั้งสองให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
เรื่องราวของ รถถัง และอัยด้า เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ แม้กระทั่งบนเส้นทางสายนักสู้ และความสำเร็จบนสังเวียนชีวิตจริงนั้น ย่อมมีความหมายไม่แพ้ความสำเร็จบนเวทีการแข่งขันเลยทีเดียว
