เสี่ยวมี่เปิดตัว Xiaomi 17T Series พร้อมกล้อง Leica 5x Telephoto

เสี่ยวมี่เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง Xiaomi 17T Pro และ 17T เน้นการถ่ายภาพเทเลโฟโต้ด้วยกล้อง Leica 5x Telephoto ฟีเจอร์ Leica Live Moment แบตเตอรี่ใหญ่ ชิปเซ็ต MediaTek Dimensity และระบบ HyperOS 3 พร้อมฟีเจอร์ AI
เสี่ยวมี่เปิดตัว สมาร์ทโฟน เรือธงรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการกับ Xiaomi 17T Series ซึ่งประกอบด้วยสองรุ่นคือ Xiaomi 17T Pro และ Xiaomi 17T โดยทั้งสองรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ โดยเฉพาะการถ่ายภาพระยะไกลภายใต้คอนเซปต์ Telephoto Master ซึ่งเน้นความสามารถในการซูมและคุณภาพของเลนส์เทเลโฟโต้ Xiaomi 17T Pro มาพร้อมกับ กล้อง Leica 5x Telephoto ที่รองรับการซูมแบบออปติคอล 5 เท่า และการซูมแบบ Optical-grade lossless สูงสุด 10 เท่า รวมถึงฟีเจอร์ AI Ultra Zoom ที่สามารถซูมได้สูงสุดถึง 120 เท่า ทำให้ผู้ใช้สามารถเก็บรายละเอียดของวัตถุที่อยู่ไกลได้อย่างคมชัด กล้องหลักใช้เซนเซอร์ Light Fusion 950 ขนาด 1/1.31 นิ้ว พร้อมเลนส์ Leica Summilux รูรับแสงกว้าง f/1.67 ซึ่งช่วยให้รับแสงได้ดีขึ้นแม้ในสภาพแสงน้อย นอกจากนี้ยังมี เทคโนโลยี Leica UltraPure Optical Design ที่ช่วยลดแสงสะท้อนและภาพซ้อน เพิ่มความคมชัดของภาพถ่าย ฟีเจอร์ใหม่อย่าง Leica Live Moment ช่วยเปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นช่วงเวลาที่มีชีวิต โดยรองรับทั้งกล้องหลัก กล้อง Telephoto และกล้อง Ultra-wide พร้อมโหมด Leica Live Portrait ที่เปิดตัวครั้งแรกในซีรีส์ T ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพแบบ 4K Live Cinematography, แปลง Live Moment เป็น GIF และแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram, WhatsApp, TikTok หรือแม้แต่ iPhone ได้ทันที Xiaomi 17T รุ่นรองก็ยังคงมาพร้อม กล้อง Leica 5x Telephoto และฟีเจอร์ Leica Live Moment เช่นเดียวกับรุ่น Pro รวมถึงรองรับ AI Ultra Zoom สูงสุด 120 เท่า หน้าจอของ Xiaomi 17T เป็น AMOLED ขนาด 6.59 นิ้ว อัตรารีเฟรช 120Hz ในขณะที่รุ่น Pro มีหน้าจอขนาดใหญ่กว่า 6.83 นิ้ว อัตรารีเฟรช 144Hz และขอบจอบางเพียง 1.29 มม.
ให้ประสบการณ์การรับชมที่เต็มอิ่มยิ่งขึ้น ในด้านแบตเตอรี่ Xiaomi 17T Pro ใช้แบตเตอรี่ Silicon-Carbon ความจุ 7000mAh รองรับชาร์จไว 100W HyperCharge แบบมีสาย และ 50W Wireless HyperCharge ส่วน Xiaomi 17T มีแบตเตอรี่ 6500mAh รองรับชาร์จไว 67W ทั้งสองรุ่นใช้ชิปเซ็ตระดับเรือธง โดยรุ่น Pro ใช้ MediaTek Dimensity 9500 สถาปัตยกรรม 3nm และรุ่นมาตรฐานใช้ Dimensity 8500-Ultra ขนาด 4nm ซึ่งมาพร้อมแนวคิด All-Big-Core เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ระบบปฏิบัติการเป็น Xiaomi HyperOS 3 ที่มาพร้อมฟีเจอร์ AI ภายใต้ Xiaomi HyperAI เช่น AI Beautify, AI Bokeh, AI Erase Pro, AI Sky, AI Film และ AI AudioMixer รวมถึงการทำงานร่วมกับ Gemini ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากแกลเลอรีของเครื่องได้โดยตรง ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการภาพถ่ายและวิดีโอได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น Xiaomi 17T Series จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถด้านการถ่ายภาพเป็นเลิศ โดยเฉพาะการถ่ายภาพระยะไกล ด้วยเทคโนโลยีจาก Leica และฟีเจอร์ AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในทุกด้า
Xiaomi 17T สมาร์ทโฟน กล้อง Leica Telephoto Master เทคโนโลยี
