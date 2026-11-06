เสี่ยตา เปิดใจ 'เสนาลิง' ร่ำไห้สูญเสียแม่และน้องสาวเสียชีวิตจากโรคไต
เสี่ยตา เผย 'เสนาลิง' ต้องสูญเสียแม่และน้องสาว 2 คนจากโรคไต โดยไม่มีสัญญาณเตือน สื่อสารความเศร้าสลดและความกดดันทางเงินทองที่ครอบครัวเผชิญ
เสี่ยตา ปัญญา พิธีกรชื่อดัง ได้เปิดใจในรายการ ปัญญา LIFE EP.03 เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตที่ท้าทายของ เสนาลิง แขกผู้เชิญ โดยเล่าถึงสถานการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ครอบครัวของ เสนาลิง ต้องเผชิญหน้ากับการจากไปของแม่และน้องสาวสองคนพร้อมกัน ซึ่งสร้างความเศร้าสลดและแรงกดดันมหาศาลต่อตัวเขาและญาติพี่น้อง
เปิดใจเสี่ยตาและเสนาลิง เรื่องโรคไต
เสี่ยตา ปัญญา ได้เผยคลิป "ปญญา LIFE EP.03 เสนาลิง จากเด็กวัดสู่พิธีกรชื่อดัง บทเรียนชีวิตที่ไม่มีใครสอน" ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 หรือ ค.ศ. 2026 โดยในรายการเสี่ยตาได้ชี้ให้เห็นว่า เสนาลิง เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอด แต่สุดท้ายกลับต้องมาเจอเรื่องร้ายกับตัวตัวเองเมื่อแม่และน้องสาวทั้ง 2 คน เสียชีวิตจากโรคไตAlso readเปิดวาร์ป 6 คนสุดท้าย! ทะยานสู่รอบ Final Stage กับ 3 คู่เคมี Fixed ในรายการ 'DUO ONE'
เสี่ยตา ปัญญา ได้ตั้งคำถามว่าทำไมครอบครัวนี้ถึงไม่เปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครทราบ ในขณะที่ เสนาลิง ก็ได้อธิบายว่าพวกเขาไม่ได้บอกใครมาก่อน ทุกวันนี้อาจจะยังไม่รู้เรื่อง หรือถ้ารู้ก็อาจจะไม่ทันการณ์ ซึ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งน่าเศร้าและยากต่อการจัดการมากขึ้น
ความเศร้าสลดและแรงกดดันทางการเงิน
เสนาลิงได้เล่าว่า ตนและแม่พยายามช่วยเหลือเต็มที่ แต่รายได้ไม่พอต่อรายจ่ายที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายรายวันที่สูงลิ่ว ซึ่งทำให้ต้องยอมขายทุกอย่างที่มีเพื่อเอาเงินมาช่วยรักษา แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยชีวิตแม่และน้องสาวไว้ได้
เสี่ยตา ปัญญา แสดงความเห็นใจอย่างมากกับสถานการณ์นี้ โดยเฉพาะกับแม่ที่ออกไปพบเห็นร่างกายของลูกๆ ซึ่งสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจอย่างรุนแรง เสนาลิง ได้เผยว่าแม่ไม่สามารถทนกับเหตุการณ์นี้ได้ ทำให้แม่มีอาการหายใจไม่ออกและต้องนอนพักฟื้นเป็นเวลานาน
บทบาทของเพื่อนและครอบครัวในยามลำบาก
เสนาลิง ได้พูดถึง เป๊กกี้ ศรียัญญา เพื่อนสนิทในวงการที่คอยให้กำลังใจและช่วยประคองจิตใจในยามที่สูญเสีย เสนาลิง ได้กล่าวว่า เป๊กกี้ เป็นคนที่ทำให้เขาก้าวข้ามผ่านความเศร้าไปได้ โดยแนะนำให้เขาเปิดใจยอมรับความจริง
เสี่ยตา ปัญญา ชี้ให้เห็นว่า การที่ เสนาลิง ยอมสูญเสียแม่และน้องสาวทั้งสองคนเป็นบทเรียนชีวิตที่เขาคาดไม่ถึง และอาจจะเป็นบทเรียนที่สอนให้เขารู้จักคุณค่าของเวลาและการดูแลครอบครัวอย่างแท้จริง
ความเสียสละและการก้าวเดินต่อไป
เสี่ยตา ปัญญา ได้สะท้อนว่า เสนาลิง ต้องสูญเสียคนที่รักมากที่สุดสองชีวิตพร้อมกัน และนี่คือเหตุการณ์ที่ยากที่สุดที่เขาต้องเผชิญในชีวิต เสนาลิง ได้เปิดเผยว่าแม่เคยบอกกับเขาว่า ให้เขาอนุญาตให้ตัวเองโศกเศร้าได้ ไม่ต้องเก็บกดไว้ เพราะมันเป็นเรื่องปกติ
แต่สุดท้าย เสนาลิง ก็ต้องเข้มแข็งและก้าวเดินต่อไป เพราะยังมีครอบครัวและคนรอบข้างที่ต้องดูแล เสนาลิง ได้พูดว่า พ่อของเขากล่าวว่า "อย่าเก็บไว้ ให้ร้องไห้ให้เต็มที่" และสุดท้าย พ่อของเขาก็สามารถก้าวผ่านความเศร้ามาได้
บทสรุปจากเสี่ยตา
เสี่ยตา ปัญญา ได้สรุปว่า เสนาลิง เป็นตัวอย่างของความเสียสละและความรักที่มีต่อครอบครัว โดยเขาพยายามช่วยเหลือทุกคนแม้ว่าตัวเองจะเผชิญกับปัญหาทางการเงินก็ตาม และเขาพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับครอบครัว
เสี่ยตา ปัญญา ได้กล่าวว่า การเสียสละแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความรักที่มีต่อครอบครัว เสนาลิง จะเป็นกำลังใจให้กับคนจำนวนมากที่เผชิญกับความสูญเสีย
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