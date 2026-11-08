เสี่ยวหมี่เปิดหุ่นยนต์ทำงาน 8 ชั่วโมงในโรงงานจริง ยืนยันความเสถียร
เสี่วหมี่( Xiaоmi) เปิดผลงานหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทำงานเต็มกะ 8 ชั่ วโมงในสายการผลิตรถไฟฟ้ า โดยไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์ แสดงให้เห็นศักยภาพในการแทนที่แรงงานในกระบวนการคัดเลือกชิ้นส่วน
เสี่วหมี่ (Xiaomi) บริษัทเทคโนโลยีและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลกสัญชาติจีน ได้เปิดเผยภาพกิจกรรมการทำงานแบบเต็มรูปแบบของ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ จำนวน 2 ตัว ณ โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของตนเอง เพื่อพิสูจน์ศักยภาพทางเทคโนโลยีที่แท้จริง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2023 ซึ่งถือเป็นการยืนยันครั้งสำคัญว่าหุ่นยนต์กลุ่มนี้สามารถปฏิบัติงานตามตารางการผลิตร่วมกับมนุษย์ได้จริง
กระบวนการทำงานเต็มกะ 8 ชั่วโมงในสายการผลิต
การทดสอบครั้งนี้เน้นไปที่การทำงานต่อเนื่องยาวนาน 8 ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาทำงานมาตรฐานของมนุษย์ในหนึ่งกะ โดยหุ่นยนต์ได้รับการมอบหมายให้ดูแลกระบวนการคัดเลือกและจัดเรียงชิ้นส่วนฝาครอบด้านข้างสำหรับคอนโซลกลาง ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่อยู่ระหว่างที่นอนคนขับและที่นั่งผู้โดยสารภายในรถยนต์ กระบวนการนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเคลื่อนย้าย แต่รวมถึงการวางชิ้นส่วนในตำแหน่งที่กำหนดอย่างแม่นยำตามมาตรฐานการผลิตของโรงงานAlso readหลุดภาพกล่อง Xiaomi 12T เผยอุปกรณ์แถมมาให้ครบ ก่อนการเปิดตัวทางการ 4 ต.ค. นี้
ระหว่างที่ทำงาน หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เหล่านี้แสดงความสามารถในการตรวจสอบความผิดปกติของชิ้นงานด้วยระบบอัตโนมัติและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นให้ถูกต้องตามมาตรฐานได้ทันที นอกจากนี้ หุ่นยนต์ยังมีการสื่อสารและประสานงานกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMRs) เพื่อจัดการการขนส่งชิ้นส่วนต่างๆ ในพื้นที่โรงงาน ซึ่งเป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของการไหลเวียนข้อมูลและวัตถุในระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
ความสำเร็จ 98% และข้อจำกัดที่เปิดเผย
ก่อนหน้าการทดสอบเต็มรูปแบบครั้งนี้เสี่วหมี่(Xiaomi) เคยเปิดเผยข้อมูลเมื่่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า หุ่นยนต์ของบริษัทมีอัตราความสำเร็จสูงถึง 98% ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนแบบมีเกลียว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายขอบเขตหน้าที่งานให้กว้างขึ้นจนมาถึงการคัดเลือกฝาครอบคอนโซลกลางและการพับกล่องชิ้นส่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญบางประการจากการทดสอบเต็มกะ 8 ชั่วโมงนี้
ข้อมูลที่ขาดหายไปแต่มีความสำคัญต่อผู้ลงทุนและอุตสาหกรรม ได้แก่ อัตราความสำเร็จที่แน่นอนตลอดทั้ง 8 ชั่วโมง ปริมาณผลผลิตจริงที่ผลิตได้ และจำนวนครั้งที่ต้องมีการแทรกแซงโดยมนุษย์ ซึ่งช่องว่างของข้อมูลเหล่านี้สร้างความเคลื่่นใจในบางกลุ่มว่า หุ่นยนต์มีความพร้อมเพียงใดสำหรับการผลิตแบบต่อเนื่องโดยปราศจากการดูแลกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานผู้เชี่ยวชาญ
การทดสอบสภาพแวดล้อมในบ้านด้วยเทคโนโลยี VLA
นอกจากการทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเสี่วหมี่(Xiaomi) ยังได้ทดสอบหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมแบบครัวเรือนด้วย โดยจำลองสถานการณ์ในอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นที่พักของพนักงานบริษัท หุ่นยนต์ตัวหนึ่งต้องเคลื่อนที่ผ่านห้องทั้งหมด 3 ห้อง และปฏิบัติงานมากกว่า 50 อย่าง ซึ่งใช้เวลานานอย่างน้อย 30 นาที กิจกรรมเหล่านี้รวมถึงการจัดระเบียบโต๊ะ โซฟา เก็บขยะ คัดแยกสิ่งของ และการตรวจสอบภายในอาคาร ซึ่งล้วนเป็นงานที่ท้าทายความสามารถในการปรับตัว
ภารกิจทั้งหมดถูกมอบหมายให้กับ Xiaomi Robotics-1 ต้นแบบหุ่นยนต์พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ของ บริษัท ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบครบวงจรที่ผสานการรับรู้ทางสายตา ความเข้าใจภาษาและการกระทำ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า VLA ระบบดังกล่าวช่วยให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้อุปสรรคผ่านกล้อง ถ่ายทอดคำสั่งเสียงเป็นการกระทำ และสร้างการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับสถานการณ์จริง
อนาคตของการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและบ้าน
สำหรับบรรดาผู้ผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ความสำคัญของการทดสอบครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่วิดีโอประชาสัมพันธ์ แต่อยู่ที่ความต่อเนื่องของระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงซึ่งเท่ากับกะการทำงานปกติ ถ้าหุ่นยนต์สามารถรักษาความเร็วและความแม่นยำในระดับที่ยอมรับได้ในสภาพแวดล้อมจริง มันจะกลายเป็นผู้ท้าทายสำคัญสำหรับงานประเภทการคัดแยกและการจัดการซ้ำๆ ซึ่งในปัจจุบันยังต้องพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้ครอบคลุมเพียงกระบวนการคัดแยกชิ้นส่วนเท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าหุ่นยนต์จะแทนที่พนักงานฝ่ายผลิตที่ต้องรับผิดชอบงานหลากหลายรูปแบบได้ทั้งหมด การขยายขอบเขตการใช้งานในวงกว้างขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ ความแม่นยำในการปฏิบัติงาน ต้นทุนการบำรุงรักษา และเสถียรภาพในการทำงานระยะยาว ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ทางเสี่วหมี่(Xiaomi) ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนในขณะนี้
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology