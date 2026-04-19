เสียงวิจารณ์จาก 'หมึกซึม' สมาคมนักข่าวเงียบกริบ สื่อไทยควรทบทวนบทบาท

เพจ 'หมึกซึม' โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสมาคมนักข่าวอย่างรุนแรง โดยยกตัวอย่างหลายกรณีที่นักข่าวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม จนถูกสังคมต่อว่า ขณะที่สมาคมฯ กลับนิ่งเฉย เรียกร้องให้สื่อมวลชนทบทวนบทบาทและยอมรับเสียงวิจารณ์
ถึงแม้ว่าการเมืองจะมีความผันผวนเพียงใด แต่พรรคประชาชนก็ยังคงไม่ได้เป็นรัฐบาล และคุณเท้งก็ยังคงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน ท่ามกลางความนิ่งเงียบเหล่านี้ เพจ “ หมึกซึม ” กลับสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่ว ด้วยการโพสต์ข้อความที่ตั้งคำถามถึงบทบาทของ สมาคมนักข่าว อย่างตรงไปตรงมา โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญหลายกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักข่าวที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แต่สมาคมฯ กลับเลือกที่จะเพิกเฉย ไม่แสดงท่าทีหรือดำเนินการใดๆ ต่อเรื่องดังกล่าว
ข้อความจากเพจ “หมึกซึม” ชี้ให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลในการทำงานของสื่อมวลชน ผ่านกรณีศึกษาที่ถูกหยิบยกขึ้นมา อาทิ กรณีของคุณปอ ทฤษฎี ที่นักข่าวรุมล้อมและไล่ล่าภาพราวกับหมาล่าเนื้อ จนเกิดกระแสตำหนิจากประชาชนทั่วประเทศ หรือกรณีเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ ซึ่งนักข่าวได้เข้าไปขวางกั้นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลตำรวจไปยังโรงพยาบาลอื่น และพยายามดึงผ้าเพื่อถ่ายรูป จนต้องเกิดเหตุการณ์ที่ “น้าหมึก” ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ ต้องตะโกนด่าทอนักข่าวอย่างรุนแรงกลางห้องโถงโรงพยาบาล
นอกจากนี้ ยังมีกรณีสมเด็จพระสังฆราชที่ถูกนักข่าวค้ำหัว ไปจนถึงการปล่อยเฟกนิวส์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น ข่าวเครื่องบินเหมาลำจากอินเดีย และการสร้างข่าวเพื่อด้อยค่าวัคซีนไทย หรือแม้กระทั่งกรณีของชาวโรฮีนจา ที่มีความพยายามในการบิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างความบาดหมางระหว่างประเทศ
เพจ “หมึกซึม” ตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่า สมาคมนักข่าวได้ดำเนินการใดๆ กับกรณีเหล่านี้หรือไม่ และสื่อไทยได้สร้าง “ฆาตกร” ให้กลายเป็น “เซเลบคนดัง” ไปแล้วกี่คน เรียกร้องให้สมาคมสื่อได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างจริงจัง ผู้เขียนยอมรับว่ารู้สึกทั้งเจ็บปวดและอายที่เห็นภาพลักษณ์ของสื่อมวลชนเป็นเช่นนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะโกรธแค้นหรือพยาบาท เนื่องจากข้อวิพากษ์วิจารณ์จากเพจ “หมึกซึม” นั้นเป็นความจริงที่ยากจะปฏิเสธได้ จึงจำต้องเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้ และย้ำเตือนตนเองว่า สื่อมวลชนไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจถูกแตะต้องหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่ควรมีความหนักแน่นและใจกว้างพอที่จะยอมรับกับเสียงวิจารณ์ ซึ่งอาจรวมถึงคำด่าทอ หรือฉายาที่สะท้อนกลับมา ไม่ใช่การทำตัวเป็นผู้ดีแต่พอถูกวิจารณ์เพียงเล็กน้อยกลับแสดงความขี้ขลาด หันไปใช้วิธีการที่ดูไร้ราคาอย่างการฟ้องร้องเพื่อ “ปิดปาก” ผู้เห็นต่าง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างและจรรยาบรรณที่อาจกำลังกัดกร่อนวงการสื่อสารมวลชนไทย การที่สมาคมนักข่าว ซึ่งควรจะเป็นองค์กรที่กำกับดูแลและธำรงรักษามาตรฐานของวิชาชีพ กลับเลือกที่จะนิ่งเฉยต่อความผิดพลาดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสมาชิก ถือเป็นการละเลยหน้าที่อย่างร้ายแรง และยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกที่รุนแรงขึ้น
การทำงานของสื่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลอย่างสูงต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข่าวสาร การสร้างความเข้าใจ หรือแม้กระทั่งการชี้นำความคิดของประชาชน เมื่อสื่อทำหน้าที่บิดเบือน หรือใช้อำนาจของตนเองในทางที่ผิด ย่อมส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของสาธารณชน การที่เพจ “หมึกซึม” ออกมาแฉความจริงเหล่านี้ จึงเป็นเหมือนการกระตุ้นเตือนให้สังคมและตัวบุคคลในวงการสื่อได้ตระหนักถึงปัญหา และร่วมกันหาทางแก้ไข
เป็นที่น่าสังเกตว่า การออกมาพูดถึงประเด็นเหล่านี้โดยตรงและรุนแรงนั้น ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนัก การที่เพจ “หมึกซึม” กล้าที่จะ “ตีแสกหน้า” บรรดาองค์กรสื่อและนักข่าว แสดงให้เห็นถึงความคับข้องใจที่สะสมมานาน และความต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง การเรียกร้องให้สื่อมวลชนยอมรับเสียงวิจารณ์ไม่ใช่เพียงแค่การปกป้องตนเองจากคำตำหนิ แต่คือการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สื่อที่ดีย่อมไม่กลัวต่อการถูกตรวจสอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป การเลือกที่จะ “ปิดปาก” หรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหา เพียงเพราะกลัวที่จะเสียหน้า หรือกลัวต่อผลกระทบทางกฎหมาย เป็นพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความอ่อนแอและขาดวุฒิภาวะ การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ปัญหายังคงอยู่ แต่ยังเป็นการบั่นทอนหลักการของการเป็นสื่อมวลชนอย่างแท้จริง
อนาคตของวงการสื่อสารมวลชนไทยขึ้นอยู่กับการยอมรับความจริงและการเปลี่ยนแปลง การวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากเพจ “หมึกซึม” หรือจากแหล่งอื่นใด ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง สมาคมนักข่าวและองค์กรสื่อต่างๆ จำเป็นต้องทบทวนกลไกการทำงาน นโยบาย และการกำกับดูแลสมาชิก เพื่อให้แน่ใจว่านักข่าวทุกคนจะยึดมั่นในจรรยาบรรณและทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ การเปิดรับฟังเสียงของสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือคำติเตียน คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจกลับคืนมา สังคมต้องการสื่อที่ทรงประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม สื่อที่ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง ไม่ใช่สื่อที่สร้างความแตกแยก หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยอำนาจของสื่อ
